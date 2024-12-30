Görücü Usulü Buluşmada Kurban Kesen Genç Sosyal Medyada Gündem Oldu
Görücü Usulü Buluşmada Kurban Kesen Genç Sosyal Medyada Gündem Oldu
Görücü usulü bir görüşmeye gittiğinizi ve karşınızdaki kişinin ilişkiniz hayırlı olsun diye kurban kestirdiğini hayal edin. Şaşırır mıydınız? Yoksa bu jest karşısında gülümser miydiniz? Twitter’da (X) bir kullanıcının böyle bir hikayeyi paylaşması sosyal medyada gündem oldu.
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Kullanıcı “Her görüştüğüne kurban mı kestiriyorsun?” diye sorduğunu ve karşı tarafın “la havle” çekerek güldüğünü anlattı. Bu esprili diyalog bir anda Twitter’da beklentiler ve jestler üzerine hararetli bir tartışmaya dönüştü.
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Kimi bu davranışı fazlasıyla abartılı bulurken,
Kimileri de genç adamı övdü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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