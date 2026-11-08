Lenf Kanseri 11 Yaşındaki Beşiktaşlı Mahmut Efe Maç Öncesi Orkun Kökçü'yle Tribünlere Üçlü Çektirdi

Beşiktaş yönetimi, dördüncü evre lenf kanseriyle mücadele eden 11 yaşındaki taraftar Mahmut Efe'nin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'ndaki maçı öncesinde duygu dolu anlar yaşandı. Mahmut Efe, takım kaptanı Orkun Kökçü'yle tanıştı. Kökçü ona imzalı formasını hediye etti.

Kaynak - Tivibu