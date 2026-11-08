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Lenf Kanseri 11 Yaşındaki Beşiktaşlı Mahmut Efe Maç Öncesi Orkun Kökçü'yle Tribünlere Üçlü Çektirdi

Lenf Kanseri 11 Yaşındaki Beşiktaşlı Mahmut Efe Maç Öncesi Orkun Kökçü'yle Tribünlere Üçlü Çektirdi

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 21:31
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Beşiktaş yönetimi, dördüncü evre lenf kanseriyle mücadele eden 11 yaşındaki taraftar Mahmut Efe'nin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'ndaki maçı öncesinde duygu dolu anlar yaşandı. Mahmut Efe, takım kaptanı Orkun Kökçü'yle tanıştı. Kökçü ona imzalı formasını hediye etti. 

Kaynak - Tivibu

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Mahmut Efe, büyük bir hayalini gerçekleştirdi.

Beşiktaş yönetimi hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Beşiktaş yönetimi hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Beşiktaş yönetimi, dördüncü evre lenf kanseriyle mücadele eden 11 yaşındaki taraftar Mahmut Efe'nin hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği Tüpraş Stadı'nda karşılaşırken maçtan önce duygu dolu anlar yaşandı. Mahmut Efe ve ailesi, Gençlerbirliği maçını locadan takip ediyor.

Kökçü imzalı formasını hediye etti.

Kökçü imzalı formasını hediye etti.

Orkun Kökçü ile tanışan Mahmut Efe, maç öncesi ısınma sırasında Beşiktaş kaptanıyla birlikte Siyah-Beyazlı tribünlere üçlü çektirdi. Kökçü bu özel buluşmada Mahmut Efe'ye imzalı formasını da hediye etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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