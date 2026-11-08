Lenf Kanseri 11 Yaşındaki Beşiktaşlı Mahmut Efe Maç Öncesi Orkun Kökçü'yle Tribünlere Üçlü Çektirdi
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Beşiktaş yönetimi, dördüncü evre lenf kanseriyle mücadele eden 11 yaşındaki taraftar Mahmut Efe'nin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'ndaki maçı öncesinde duygu dolu anlar yaşandı. Mahmut Efe, takım kaptanı Orkun Kökçü'yle tanıştı. Kökçü ona imzalı formasını hediye etti.
Mahmut Efe, büyük bir hayalini gerçekleştirdi.
Beşiktaş yönetimi hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Kökçü imzalı formasını hediye etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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