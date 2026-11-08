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Ebru Şahin'den Eşi Cedi Osman'ın Ameliyat Sonrası Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi

Ebru Şahin'den Eşi Cedi Osman'ın Ameliyat Sonrası Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 21:50
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A Milli Basketbol Takımı'nın ve PAOK'un oyuncusu Cedi Osman, artroskopik yöntemle menisküs onarımı için İstanbul'da ameliyat oldu. Eşi oyuncu Ebru Şahin, ameliyatla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yunanistan temsilcisi PAOK'tan yapılan açıklamalara göre Osman'ın tahmini iyileşme süreci üç ay sürecek. Çift 2022 yılında Kuzey Makedonya'da dünyaevine girmişti.

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Artroskopik ameliyat başarıyla geçti.

Artroskopik ameliyat başarıyla geçti.

A Milli Basketbol Takımı'nın ve PAOK'un yıldız oyuncularından Cedi Osman, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat olmuştu. Artroskopik yöntemle menisküsünü onarmak amacıyla İstanbul'da ameliyat masasına yatan oyuncunun operasyonu başarılı geçti. Ameliyatın ardından eşi Ebru Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

“Çok şükür güzel geçti ameliyat.”

“Çok şükür güzel geçti ameliyat.”

Ebru Şahin, eşinin ameliyatının ardından müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı ve paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çok şükür güzel geçti ameliyat. Tüm ekibe ve sevgili doktorlarımıza çok teşekkür ederiz. Arayan soran herkese sevgiler.”

İyileşme süreci üç ay sürecek.

İyileşme süreci üç ay sürecek.

Yunanistan temsilcisi PAOK'tan yapılan açıklamalara göre Cedi Osman'ın tahmini iyileşme süreci üç ay sürecek. Milli basketbolcu bu sürecin tamamlanmasının ardından PAOK'un saha etkinliklerine yavaş yavaş geri dönecek. 2022 yılında Kuzey Makedonya'da dünyaevine giren Ebru Şahin ile Cedi Osman ise mutlu evliliklerine devam ediyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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