Ebru Şahin'den Eşi Cedi Osman'ın Ameliyat Sonrası Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi
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A Milli Basketbol Takımı'nın ve PAOK'un oyuncusu Cedi Osman, artroskopik yöntemle menisküs onarımı için İstanbul'da ameliyat oldu. Eşi oyuncu Ebru Şahin, ameliyatla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yunanistan temsilcisi PAOK'tan yapılan açıklamalara göre Osman'ın tahmini iyileşme süreci üç ay sürecek. Çift 2022 yılında Kuzey Makedonya'da dünyaevine girmişti.
Artroskopik ameliyat başarıyla geçti.
“Çok şükür güzel geçti ameliyat.”
İyileşme süreci üç ay sürecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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