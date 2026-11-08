Ebru Şahin'den Eşi Cedi Osman'ın Ameliyat Sonrası Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi

A Milli Basketbol Takımı'nın ve PAOK'un oyuncusu Cedi Osman, artroskopik yöntemle menisküs onarımı için İstanbul'da ameliyat oldu. Eşi oyuncu Ebru Şahin, ameliyatla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yunanistan temsilcisi PAOK'tan yapılan açıklamalara göre Osman'ın tahmini iyileşme süreci üç ay sürecek. Çift 2022 yılında Kuzey Makedonya'da dünyaevine girmişti.