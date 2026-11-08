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"Bence 1 Numara Benim" Diyen Serdar Ortaç, Tarkan'ı Kendinden Sonra Sıraladı

"Bence 1 Numara Benim" Diyen Serdar Ortaç, Tarkan'ı Kendinden Sonra Sıraladı

Tarkan Kenan Doğulu
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 08:31
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Serdar Ortaç, “en iyi erkek popçu” sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Kendisine sıralamanın Tarkan, Serdar Ortaç ve Kenan Doğulu şeklinde olduğu hatırlatılınca ünlü şarkıcı “Bence 1 numara benim” dedi. Tarkan’ı ikinci sıraya koyan Ortaç’ın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.

KAYNAK: Gece Muhabiri

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Serdar Ortaç, Tarkan'ı ikinci sıraya koyup "Bence 1 numara benim" dedi.

Serdar Ortaç, Tarkan'ı ikinci sıraya koyup "Bence 1 numara benim" dedi.

Gece Muhabiri'nin mikrofonuna konuşan Serdar Ortaç, en iyi erkek popçu sorusunu kendi sıralamasıyla yanıtladı. Soruda Tarkan'ın ardından ikinci sırada gösterildiğini duyan şarkıcı, 'Bence 1 numara benim' diyerek sıralamayı baştan yazdı. Ortaç kendi listesinde birinciliğin ardından Tarkan'ı, Kenan Doğulu'yu ve Mustafa Sandal'ı saydı. Böylece 'Megastar' lakaplı Tarkan, Serdar Ortaç'ın sıralamasında ikinci basamağa indi. Soruda üçüncü gösterilen Kenan Doğulu, Ortaç'ın listesinde de üçüncü sırada kaldı. Mustafa Sandal ise listeye dördüncü isim olarak eklendi. Yani değişen tek şey zirvedeki isim oldu.

"Aman Tarkan duymasın" diyenler de oldu, "Bence de sensin" diyenler de.

"Aman Tarkan duymasın" diyenler de oldu, "Bence de sensin" diyenler de.

Serdar Ortaç'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve takipçileri ikiye böldü. Bir kesim esprili yorumlarla Tarkan'ı hatırlattı. 'Aman Tarkan duymasın!' yorumları dikkat çekti.

Öte yandan Ortaç'a hak veren de az değildi. 'Bence de sensin', 'Kesinlikle' ve 'Türkiye'nin beste fabrikası' yorumları da paylaşımın altında öne çıktı. 'Beste fabrikası' benzetmesi, Ortaç'ın yalnızca şarkıcılığına değil, yıllardır başka isimlere yazdığı şarkılara da gönderme yapıyordu.

Pop müziğin 90'lı ve 2000'li yıllarına damga vuran isimlerin hayranları arasında bu tartışmanın kolay kolay bitmeyeceği şimdiden belli.

1994'teki ilk albümünden bu yana 30 yılı aşan kariyerinde Serdar Ortaç, başkalarına da hit yazdı.

1994'teki ilk albümünden bu yana 30 yılı aşan kariyerinde Serdar Ortaç, başkalarına da hit yazdı.

1970'te İstanbul'da doğan Serdar Ortaç, 1994'te çıkardığı ilk albümle pop müziğe adım attı ve kısa sürede listelerin değişmeyen ismi oldu.

Yalnızca kendi seslendirdiği şarkılarla değil, söz ve müziğini yaptığı eserlerle de hafızalara kazındı. Sibel Can'ın seslendirdiği 'Padişah', 2001'de Milliyet'in yılın şarkısı ödülüne layık görüldü.

Yıllar içinde Kral TV ödüllerinde de adını duyuran ünlü şarkıcı, son dönemde MS hastalığıyla verdiği mücadele ve özel hayatıyla gündemden düşmedi. Ortaç bu kez iddialı sözleriyle konuşuluyor.

Şarkıcı geçtiğimiz haftalarda da eski eşi Chloe Loughnan'ın hamileliğine dair sözleri ve Boğaz manzaralı evi için açıkladığı vasiyetle gündeme gelmişti.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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