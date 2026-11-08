"Bence 1 Numara Benim" Diyen Serdar Ortaç, Tarkan'ı Kendinden Sonra Sıraladı
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Serdar Ortaç, “en iyi erkek popçu” sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Kendisine sıralamanın Tarkan, Serdar Ortaç ve Kenan Doğulu şeklinde olduğu hatırlatılınca ünlü şarkıcı “Bence 1 numara benim” dedi. Tarkan’ı ikinci sıraya koyan Ortaç’ın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.
KAYNAK: Gece Muhabiri
Serdar Ortaç, Tarkan'ı ikinci sıraya koyup "Bence 1 numara benim" dedi.
"Aman Tarkan duymasın" diyenler de oldu, "Bence de sensin" diyenler de.
1994'teki ilk albümünden bu yana 30 yılı aşan kariyerinde Serdar Ortaç, başkalarına da hit yazdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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