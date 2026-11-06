Serdar Ortaç'ın Eski Eşi Chloe Loughnan Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

İrlandalı model Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç'ın yolları 2011'de İstanbul'da kesişti. Aralarındaki 22 yaş farkıyla ilk günden magazin gündeminin takip ettiği çift, 2014'te nikah masasına oturdu. Evlilikleri boyunca en çok konuşulan konulardan biri çocuktu. Ortaç, baba olmayı çok istediğini defalarca dile getirirken, Chloe'nin her yıl 'Seneye' dediğini anlatmıştı.

Beş yıllık evlilik Ağustos 2019'da anlaşmalı olarak sona erdi. Chloe sonraki yıllarda ilk evliliğinde çok genç olduğunu ve anneliğe hazır hissetmediğini söyledi.