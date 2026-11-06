Serdar Ortaç'ın Eski Eşi Chloe Loughnan Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı
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Chloe Loughnan'ın adı, Serdar Ortaç'la evliliği sırasında yıllarca çocuk konusuyla birlikte anılmıştı. 2019'da boşanan İrlandalı model, 2023'te mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi almıştı. Ağustos ayında sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Chloe Loughnan, şimdi de bebeğinin cinsiyetini paylaştı. Karnı burnunda bir fotoğrafın altına 'Bizim minik prens geliyor' notunu düşen model, erkek bebek bekleyeceğini duyurdu.
Chloe Loughnan'ın Türkiye'de tanınmasını sağlayan isim Serdar Ortaç oldu.
Chloe Loughnan, ağustos ayında sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.
Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı: Erkek bebek geliyor!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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