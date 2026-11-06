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Serdar Ortaç'ın Eski Eşi Chloe Loughnan Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

Serdar Ortaç'ın Eski Eşi Chloe Loughnan Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 18:31
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Chloe Loughnan'ın adı, Serdar Ortaç'la evliliği sırasında yıllarca çocuk konusuyla birlikte anılmıştı. 2019'da boşanan İrlandalı model, 2023'te mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi almıştı. Ağustos ayında sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Chloe Loughnan, şimdi de bebeğinin cinsiyetini paylaştı. Karnı burnunda bir fotoğrafın altına 'Bizim minik prens geliyor' notunu düşen model, erkek bebek bekleyeceğini duyurdu.

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Chloe Loughnan'ın Türkiye'de tanınmasını sağlayan isim Serdar Ortaç oldu.

Chloe Loughnan'ın Türkiye'de tanınmasını sağlayan isim Serdar Ortaç oldu.

İrlandalı model Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç'ın yolları 2011'de İstanbul'da kesişti. Aralarındaki 22 yaş farkıyla ilk günden magazin gündeminin takip ettiği çift, 2014'te nikah masasına oturdu. Evlilikleri boyunca en çok konuşulan konulardan biri çocuktu. Ortaç, baba olmayı çok istediğini defalarca dile getirirken, Chloe'nin her yıl 'Seneye' dediğini anlatmıştı.

Beş yıllık evlilik Ağustos 2019'da anlaşmalı olarak sona erdi. Chloe sonraki yıllarda ilk evliliğinde çok genç olduğunu ve anneliğe hazır hissetmediğini söyledi.

Chloe Loughnan, ağustos ayında sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.

Chloe Loughnan, ağustos ayında sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.

Boşanmanın ardından İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan'ın hayatına İrlandalı mimar Fergus Hennessy girdi. Çift ilişkisini gözlerden uzak sürdürdü; Chloe 2023'te sevgilisinden evlilik teklifi aldı ve 'Evet' yanıtını verdi.

Model, ağustos ayında sosyal medya hesabından karnının belirginleştiği fotoğraflar paylaşarak hamile olduğunu duyurdu. Paylaşıma 'Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm' notunu ekledi. Bu, 34 yaşındaki modelin ilk çocuğu olacak.

Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı: Erkek bebek geliyor!

Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı: Erkek bebek geliyor!

Chloe Loughnan, bebeğinin cinsiyetini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Karnı burnunda halini gösteren model, paylaşımındaki 'Bizim minik prens geliyor' ifadesiyle erkek bebek beklediğini duyurdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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