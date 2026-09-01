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Yıllardır MS’le Mücadele Eden Serdar Ortaç’ın Sahnede Yürümekte Zorlandığı Anlar Sevenlerini Üzdü

Yıllardır MS’le Mücadele Eden Serdar Ortaç’ın Sahnede Yürümekte Zorlandığı Anlar Sevenlerini Üzdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.09.2026 - 11:47
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Türk pop müziğine damga vuran sayısız hitin sahibi Serdar Ortaç, yıllardır mücadele ettiği MS hastalığına rağmen konserlerine devam ediyor. Bacaklarındaki ağrılar ve güç kaybı nedeniyle zaman zaman performanslarını oturarak gerçekleştiren ünlü şarkıcının sahnedeki son görüntüleri ise sevenlerini endişelendirdi. Yürürken güçlük çektiği ve çevresindeki kişilerden destek aldığı görülen Ortaç’ın o anları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sağlığı için alkolü, sigarayı ve kumarı bıraktığını açıklayan sanatçı, yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen sahneyi terk etmedi. Serdar Ortaç’ın son hali hayranlarından çok sayıda destek ve geçmiş olsun mesajı aldı.

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Türk pop müziğinin en üretken ve popüler isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, yaklaşık 30 yıldır hit şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Türk pop müziğinin en üretken ve popüler isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, yaklaşık 30 yıldır hit şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

1994 yılında yayımladığı “Aşk İçin” albümü ve albümde yer alan “Karabiberim” şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Serdar Ortaç, kısa sürede Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. “Dansöz”, “Poşet”, “Bilsem Ki”, “Mesafe”, “Sor”, “İki Gözüm”, “Yaz Yağmuru” ve “Canıma Minnet” gibi sayısız şarkıya imza atan ünlü popçu, özellikle 1990’lı ve 2000’li yıllara damgasını vurdu.

Kendi albümlerinin yanı sıra birçok ünlü isme verdiği şarkılarla da pop müziğe yön veren Ortaç, yıllar içerisinde Türkiye’nin en çok konser veren sanatçılarından biri oldu. Ancak ünlü şarkıcının hayatı, 2014 yılında Multiple Skleroz, yani MS teşhisi konulmasının ardından bambaşka bir yöne evrildi.

Merkezi sinir sistemini etkileyen kronik bir hastalık olan MS nedeniyle dönem dönem ciddi ataklar yaşayan Serdar Ortaç, özellikle bacaklarındaki güç kaybı ve şiddetli ağrılarla mücadele etmeye başladı. Yaşadığı bütün sağlık problemlerine rağmen müziği ve sahneleri bırakmayan ünlü şarkıcı, konser programına devam etmesiyle hayranlarından destek gördü.

Yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç’ın sağlık durumu, son dönemde yeniden gündeme geldi.

Bacaklarındaki ağrıların artması ve yürüme yetisinin zayıflaması üzerine 30 gün süren yoğun bir fizik tedavi programına başlayan Ortaç, günlük hayatında ve çalışmalarında ayakta durmakta zorlandığını açıklamıştı. Bir klip çekimi sırasında sağlık durumuyla ilgili konuşan sanatçı, “Ayaklarım çok kötü durumda, ayakta durmamak için oturarak çalışıyorum” sözleriyle yaşadığı güçlüğü anlatmıştı.

Hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Ortaç ise endişelenecek acil bir durum bulunmadığını, hastanede rutin MS tedavisi gördüğünü belirtmişti.

Sağlığını toparlayabilmek için hayatında önemli değişikliklere de giden Serdar Ortaç, alkolü, sigarayı ve kumarı bıraktığını açıklamıştı. Amasya’nın Suluova ilçesinde verdiği konserde dinleyicilerine seslenen ünlü popçu, “İçkiyi, sigarayı, aşk meşk işlerini hepsini bıraktım. Kumarı da bıraktım. Artık sadece sizin için şarkı söyleyeceğim. Depresyon ve bunalım da yok artık” diyerek yeni bir döneme girdiğini duyurmuştu.

Konserlerine ara vermeden devam eden Serdar Ortaç’ın sahnedeki son görüntülerinde yürümekte zorlandığı görüldü.

Son dönem performanslarında konserlerinin büyük bir bölümünü sandalyede oturarak gerçekleştiren Serdar Ortaç, son sahnesinde de hareket etmekte güçlük çekti. Ünlü şarkıcının sahnede ilerlerken yavaş adımlar attığı ve zaman zaman çevresindeki kişilerden destek aldığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

Ortaç’ın yürümekte zorlandığını gösteren görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ünlü popçunun son halini gören hayranları sağlık durumu için endişelenirken kendisine çok sayıda destek ve geçmiş olsun mesajı gönderildi. Bazı kullanıcılar ise Ortaç’ın kendisini yormaması ve tedavisine daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini dile getirdi.

Yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen konserini yarıda bırakmayan Serdar Ortaç, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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