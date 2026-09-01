Yıllardır MS’le Mücadele Eden Serdar Ortaç’ın Sahnede Yürümekte Zorlandığı Anlar Sevenlerini Üzdü
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Türk pop müziğine damga vuran sayısız hitin sahibi Serdar Ortaç, yıllardır mücadele ettiği MS hastalığına rağmen konserlerine devam ediyor. Bacaklarındaki ağrılar ve güç kaybı nedeniyle zaman zaman performanslarını oturarak gerçekleştiren ünlü şarkıcının sahnedeki son görüntüleri ise sevenlerini endişelendirdi. Yürürken güçlük çektiği ve çevresindeki kişilerden destek aldığı görülen Ortaç’ın o anları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sağlığı için alkolü, sigarayı ve kumarı bıraktığını açıklayan sanatçı, yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen sahneyi terk etmedi. Serdar Ortaç’ın son hali hayranlarından çok sayıda destek ve geçmiş olsun mesajı aldı.
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Türk pop müziğinin en üretken ve popüler isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, yaklaşık 30 yıldır hit şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.
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Konserlerine ara vermeden devam eden Serdar Ortaç’ın sahnedeki son görüntülerinde yürümekte zorlandığı görüldü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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