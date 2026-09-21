Güneş Paneli Olanları İlgilendiren Yeni Düzenleme: Faturalara Ek Ücret Geliyor
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Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu, çatısında güneş paneli olan haneler için yeni bir ücret önerdi. Taslağa göre bu haneler, elektrik faturasının sabit kısmına yüzde 70 ila 90 arasında ek ücret ödeyecek. Ancak bu artış faturanın tamamına değil, yıllık ortalama 75 euroluk (yaklaşık 4.200 TL) sabit ücrete uygulanıyor. Ek yükün yıllık 100 euronun (yaklaşık 5.600 TL) altında kalması bekleniyor.
İşte detaylar...
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Düzenleme, evinde güneş paneli olup şebekeden de elektrik çeken haneleri hedefliyor.
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Yüzde 90'lık artış faturanın tamamına değil, sabit ücret kısmına uygulanacak.
Düzenleme henüz taslağın aşamasında, yürürlüğe 2029'da girmesi planlanıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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