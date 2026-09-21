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Güneş Paneli Olanları İlgilendiren Yeni Düzenleme: Faturalara Ek Ücret Geliyor

Güneş Paneli Olanları İlgilendiren Yeni Düzenleme: Faturalara Ek Ücret Geliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 13:50
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Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu, çatısında güneş paneli olan haneler için yeni bir ücret önerdi. Taslağa göre bu haneler, elektrik faturasının sabit kısmına yüzde 70 ila 90 arasında ek ücret ödeyecek. Ancak bu artış faturanın tamamına değil, yıllık ortalama 75 euroluk (yaklaşık 4.200 TL) sabit ücrete uygulanıyor. Ek yükün yıllık 100 euronun (yaklaşık 5.600 TL) altında kalması bekleniyor.

İşte detaylar...

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Düzenleme, evinde güneş paneli olup şebekeden de elektrik çeken haneleri hedefliyor.

Düzenleme, evinde güneş paneli olup şebekeden de elektrik çeken haneleri hedefliyor.

Kurumun başındaki Klaus Müller, kendi elektriğini üreten hanelerin de şebekeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Müller, güneş yokken ya da depolama bitince bu hanelerin de şebekeden elektrik çektiğini söyledi. Kuruma göre bu haneler bugüne kadar şebeke maliyetlerine yeterince katkı yapmıyordu. Balkon tipi güneş panelleri bu ek ücretten muaf tutuldu.

Yüzde 90'lık artış faturanın tamamına değil, sabit ücret kısmına uygulanacak.

Yüzde 90'lık artış faturanın tamamına değil, sabit ücret kısmına uygulanacak.

Ortalama yıllık sabit ücret yaklaşık 75 euro (yaklaşık 4.200 TL) düzeyinde. Yüzde 70 ila 90 arasındaki ek ücret, sadece bu sabit kısma ekleniyor. Bu da hanelere yılda yaklaşık 52 ila 67 euro (yaklaşık 2.900 ila 3.750 TL) ek yük anlamına geliyor. Kurum, toplam ek maliyetin yılda 100 euronun (yaklaşık 5.600 TL) altında kalmasını bekliyor.

Düzenleme henüz taslağın aşamasında, yürürlüğe 2029'da girmesi planlanıyor.

Düzenleme henüz taslağın aşamasında, yürürlüğe 2029'da girmesi planlanıyor.

Kurum, nihai taslağını 6 Ağustos 2026'da yayımladı. İlgili taraflar taslağa ilişkin görüşlerini 18 Eylül 2026'ya kadar iletebiliyor. Yeni ücretlendirme, kesinleşmesi halinde 1 Ocak 2029'da yürürlüğe girecek. Şirketler, bu ek ücreti 2028'in Nisan ayından itibaren faturalarda önceden göstermekle yükümlü olacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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