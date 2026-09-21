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Oğuzhan Koç 85 Bin TL'lik Kirasına Gelen Zam Talebine Dava Açtı: Sonuç Herkesi Şaşırttı

Oğuzhan Koç 85 Bin TL'lik Kirasına Gelen Zam Talebine Dava Açtı: Sonuç Herkesi Şaşırttı

Oğuzhan Koç kira
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
21.09.2026 - 14:27
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Şarkıcı ve besteci Oğuzhan Koç ile İstanbul Levent'teki evinin sahibi arasındaki kira anlaşmazlığı mahkemeye taşındı. 2019'dan bu yana aynı evde oturan sanatçı, ev sahibinin talep ettiği zam oranına itiraz etmişti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca dosya İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gitti ve dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

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Oğuzhan Koç, Domuz Gribi Ol İnşallah şarkısıyla tanınıp uzun yıllardır sahnelerde boy gösteriyor.

Oğuzhan Koç, Domuz Gribi Ol İnşallah şarkısıyla tanınıp uzun yıllardır sahnelerde boy gösteriyor.

13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğan Oğuzhan Koç, küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarına ilgi duydu ve Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde eğitim aldı. 2007'de Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları'na katılan sanatçı, 2009'da Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı tiyatral komedide seslendirdiği 'Domuz Gribi Ol İnşallah' şarkısıyla geniş kitlelere ulaştı.

2013'te çıkardığı 'Ben Hâlâ Rüyada' albümünün ardından söz yazarlığı ve bestecilik kimliğiyle de öne çıkan Koç, Ferhat Göçer, Gülben Ergen, Murat Boz, Murat Dalkılıç ve Sakiler gibi birçok isme şarkı yazdı. 2017'de yayınlanan 'Küsme Aşka' ise YouTube'da 17 saat içinde 1 milyon izlenmeyi geçerek kariyerinin en büyük başarılarından birine imza attı.

Oğuzhan Koç, geçtiğimiz hafta Edirne'deki bir konserde seyirciye sert çıkışıyla gündeme gelmişti.

Oğuzhan Koç, geçtiğimiz hafta Edirne'deki bir konserde seyirciye sert çıkışıyla gündeme gelmişti.

Edirne'de düzenlenen Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali'nde sahne alan Oğuzhan Koç, şarkısını söylerken önünden sigara içerek geçen bir izleyiciye şarkısını yarıda keserek tepki gösterdi. 'Buranın ağası sen misin lan keko? Bana değilse protokole saygın olsun. Kimin torpillisisin sen?' sözleriyle çıkışan sanatçının bu ifadeleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Tepkiler büyüyünce sessizliğini bozan Koç, meselenin yalnızca sigara içmekten ibaret olmadığını, söz konusu kişinin uzun süredir çevresindekileri rahatsız ettiğini ve protokol alanında yetkisiz şekilde dolaştığını öne sürdü. Sanatçı, sessizce uzaklaştırma yöntemini tercih etmesi gerektiğini kabul ederek kendi hatasını da itiraf etti.

Ev sahibi, sanatçının 85 bin lira olan kirasına 350 bin lira zam istedi.

Ev sahibi, sanatçının 85 bin lira olan kirasına 350 bin lira zam istedi.

2019'dan bu yana İstanbul Levent'teki lüks dairede oturan Oğuzhan Koç, 2024 yılında ev sahibi Güneş B.'nin kirasına yaklaşık dört kat zam talep ettiğini öğrendi. O tarihe kadar 85 bin lira ödeyen sanatçı, 350 bin liraya çıkarılmak istenen bu rakama itiraz etti ve taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Kira tespit davaları, özellikle büyükşehirlerde emlak fiyatlarındaki hızlı artışla birlikte son yıllarda ünlü isimlerin de sık sık karşılaştığı bir hukuki süreç haline geldi.

Uzlaşmanın mümkün olmaması üzerine ev sahibi, kira bedelinin yeniden belirlenmesi için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, uzun süren yargı sürecinin ardından kararını verdi ve Oğuzhan Koç'un yeni kira bedelini 324 bin lira olarak belirledi. Karar, hem ev sahibinin talep ettiği rakama hem de sanatçının önceki kirasına kıyasla dikkat çeken bir sonuç olarak gündeme oturdu.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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