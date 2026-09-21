Oğuzhan Koç 85 Bin TL'lik Kirasına Gelen Zam Talebine Dava Açtı: Sonuç Herkesi Şaşırttı

Edirne'de düzenlenen Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali'nde sahne alan Oğuzhan Koç, şarkısını söylerken önünden sigara içerek geçen bir izleyiciye şarkısını yarıda keserek tepki gösterdi. 'Buranın ağası sen misin lan keko? Bana değilse protokole saygın olsun. Kimin torpillisisin sen?' sözleriyle çıkışan sanatçının bu ifadeleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Tepkiler büyüyünce sessizliğini bozan Koç, meselenin yalnızca sigara içmekten ibaret olmadığını, söz konusu kişinin uzun süredir çevresindekileri rahatsız ettiğini ve protokol alanında yetkisiz şekilde dolaştığını öne sürdü. Sanatçı, sessizce uzaklaştırma yöntemini tercih etmesi gerektiğini kabul ederek kendi hatasını da itiraf etti.