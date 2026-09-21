Oğuzhan Koç 85 Bin TL'lik Kirasına Gelen Zam Talebine Dava Açtı: Sonuç Herkesi Şaşırttı
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Şarkıcı ve besteci Oğuzhan Koç ile İstanbul Levent'teki evinin sahibi arasındaki kira anlaşmazlığı mahkemeye taşındı. 2019'dan bu yana aynı evde oturan sanatçı, ev sahibinin talep ettiği zam oranına itiraz etmişti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca dosya İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gitti ve dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.
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Oğuzhan Koç, Domuz Gribi Ol İnşallah şarkısıyla tanınıp uzun yıllardır sahnelerde boy gösteriyor.
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Oğuzhan Koç, geçtiğimiz hafta Edirne'deki bir konserde seyirciye sert çıkışıyla gündeme gelmişti.
Ev sahibi, sanatçının 85 bin lira olan kirasına 350 bin lira zam istedi.
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