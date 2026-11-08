Polislere Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma Projesinde İlk Durak Ankara Oldu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin duyurduğu, polislerin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak konut projesinde yeni bilgiler geldi. Polis Bakım ve Yardım Sandığı POLSAN'ın üyelerine yaptığı ihtiyaç anketinde en çok talep sekiz ilden toplandı. Projenin ilk durağı Ankara oldu ve burada çizim çalışmaları başladı. POLSAN, arazi için TOKİ, SGK ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile de görüşüyor.
İlk 2 bin konut Ankara'da yapılacak.
Polisler kira öder gibi ev sahibi olacak.
Polisler konutta güvenlik ve spor alanı istiyor.
Ulus'a Polisevi yapılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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