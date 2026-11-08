article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Polislere Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma Projesinde İlk Durak Ankara Oldu

Polislere Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma Projesinde İlk Durak Ankara Oldu

Polis Konut
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 16:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin duyurduğu, polislerin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak konut projesinde yeni bilgiler geldi. Polis Bakım ve Yardım Sandığı POLSAN'ın üyelerine yaptığı ihtiyaç anketinde en çok talep sekiz ilden toplandı. Projenin ilk durağı Ankara oldu ve burada çizim çalışmaları başladı. POLSAN, arazi için TOKİ, SGK ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile de görüşüyor. 

Kaynak - Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk 2 bin konut Ankara'da yapılacak.

İlk 2 bin konut Ankara'da yapılacak.

POLSAN'ın projeye ilişkin yaptığı ihtiyaç anketinde en fazla talep Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya'dan geldi. Üyelerin ilk tercihi olan Ankara'da 2 bin dairelik projenin çizim çalışmalarına başlandı. İnşaat çalışmalarının Mayıs 2027'de başlaması hedefleniyor. Konutların temeli 2027 içinde atılacak.

Polisler kira öder gibi ev sahibi olacak.

Polisler kira öder gibi ev sahibi olacak.

Bakan Çiftçi, katıldığı bir televizyon canlı yayınında POLSAN aracılığıyla polislerin uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmesi için çalışma başlattıklarını duyurmuştu. Projenin zamanlamasına ve büyük şehirlere yayılmasına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Muhtemelen önümüzdeki aylarda temelini atacağız bunun. 2027 yılı itibarıyla Ankara'dan başlattığımız bu çalışmayı daha sonra İstanbul'a, İzmir'e, diğer büyük şehirlere yaygınlaştıracağız.”

Polisler konutta güvenlik ve spor alanı istiyor.

Polisler konutta güvenlik ve spor alanı istiyor.

Ankette polislerin konut ihtiyacının bulunduğu illerin yanı sıra tercih ettikleri daire büyüklükleri ve yaşam alanlarına dair beklentileri de değerlendirildi. Güvenlik hizmeti, çocuk oyun alanları, peyzaj düzenlemeleri ve spor alanları üyelerin öne çıkan talepleri arasında yer aldı. POLSAN, arazi alımı için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Ulus'a Polisevi yapılacak.

Ulus'a Polisevi yapılacak.

Bakan Çiftçi, Ankara'yı huzur ve güvenin şehri, tarih ve kültürün başkenti yapmak için çalıştıklarını belirterek Ulus'taki dönüşüm çalışmalarına değinmişti. Bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bölgenin manevi ve kültürel dokusuna uymayan, vatandaşımızın huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden yapılara neşter vurduk. Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan dönüşüm bölgesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren, tarihi kimliğe zarar veren tüm yapıların ve batakhanelerin yıkım işlemlerini tavizsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz.”

Çiftçi, Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetlerevi kazandırmayı planladıklarını da bildirmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın