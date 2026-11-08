Polislere Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma Projesinde İlk Durak Ankara Oldu

Bakan Çiftçi, Ankara'yı huzur ve güvenin şehri, tarih ve kültürün başkenti yapmak için çalıştıklarını belirterek Ulus'taki dönüşüm çalışmalarına değinmişti. Bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bölgenin manevi ve kültürel dokusuna uymayan, vatandaşımızın huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden yapılara neşter vurduk. Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan dönüşüm bölgesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren, tarihi kimliğe zarar veren tüm yapıların ve batakhanelerin yıkım işlemlerini tavizsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz.”

Çiftçi, Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetlerevi kazandırmayı planladıklarını da bildirmişti.