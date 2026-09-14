Yüzyılın Konut Projesi’nde 10 Bin TL’ye Kiralık Konut İçin Başvurular Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen ve başvuruları bugün başlayacak kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairelerin görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Ataşehir'deki örnek dairelere ilişkin yaptığı paylaşımda, 'İstanbul'da kiralık konutlarımız için yarın (bugün) başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri.' ifadelerini kullandı.