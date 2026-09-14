Yüzyılın Konut Projesi’nde 10 Bin TL’ye Kiralık Konut İçin Başvurular Başladı
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İstanbul'da makul fiyatlarla konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesi için başvurular bugün başladı.
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Projenin ilk etabında bin 71 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek.
Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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