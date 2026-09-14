Oyuncu Çağla Boz Yasaklı Madde Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık talimatıyla düzenlediği operasyonda Boz'un yanı sıra E.E. ve Ü.D. isimli iki şüpheliyi daha gözaltına aldı. A.N.V. ve M.Y.Z. isimli iki şüphelinin ise henüz yakalanamadığı, aranmalarının sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Hassas terazinin yasaklı madde ticaretine işaret eden bir bulgu olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan bu, oyuncu Çağla Boz'un aynı soruşturma kapsamındaki ilk gözaltısı değil. 27 yaşındaki oyuncu, ocak ayında da bir operasyonda gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada 11 adet sentetik hap bulunmuş; yapılan adli tıp incelemesinde vücudunda kokain maddesine rastlanmıştı. O dönem adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Boz hakkında, savcılığın yeni ifadelerin ardından ne yönde bir karar vereceği merak konusu.

Gözaltına alınan isimlerin sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.