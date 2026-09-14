Oyuncu Çağla Boz Yasaklı Madde Soruşturmasında Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında, Kör Nokta dizisindeki 'Gece' karakteriyle tanınan oyuncu Çağla Boz (27), İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonda toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, ekipler Boz'un evinde de arama yaptı. Bu, oyuncunun aynı soruşturma kapsamında ikinci kez gözaltına alınması oldu.
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Ünlü dizi oyuncusu Çağla Boz, daha önce gözaltına alınıp serbest kaldığı yasaklı madde soruşturması kapsamında bir kez daha gözaltına alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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