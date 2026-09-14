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Oyuncu Çağla Boz Yasaklı Madde Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Oyuncu Çağla Boz Yasaklı Madde Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.09.2026 - 07:19 Son Güncelleme: 14.09.2026 - 07:20
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında, Kör Nokta dizisindeki 'Gece' karakteriyle tanınan oyuncu Çağla Boz (27), İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonda toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, ekipler Boz'un evinde de arama yaptı. Bu, oyuncunun aynı soruşturma kapsamında ikinci kez gözaltına alınması oldu.

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Ünlü dizi oyuncusu Çağla Boz, daha önce gözaltına alınıp serbest kaldığı yasaklı madde soruşturması kapsamında bir kez daha gözaltına alındı.

Ünlü dizi oyuncusu Çağla Boz, daha önce gözaltına alınıp serbest kaldığı yasaklı madde soruşturması kapsamında bir kez daha gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık talimatıyla düzenlediği operasyonda Boz'un yanı sıra E.E. ve Ü.D. isimli iki şüpheliyi daha gözaltına aldı. A.N.V. ve M.Y.Z. isimli iki şüphelinin ise henüz yakalanamadığı, aranmalarının sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Hassas terazinin yasaklı madde ticaretine işaret eden bir bulgu olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan bu, oyuncu Çağla Boz'un aynı soruşturma kapsamındaki ilk gözaltısı değil. 27 yaşındaki oyuncu, ocak ayında da bir operasyonda gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada 11 adet sentetik hap bulunmuş; yapılan adli tıp incelemesinde vücudunda kokain maddesine rastlanmıştı. O dönem adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Boz hakkında, savcılığın yeni ifadelerin ardından ne yönde bir karar vereceği merak konusu.

Gözaltına alınan isimlerin sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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