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Çocukluğunu Yaşayamayan Usta, Atık Demirleri Sanat Eserine Dönüştürdü!

Çocukluğunu Yaşayamayan Usta, Atık Demirleri Sanat Eserine Dönüştürdü!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 14:37

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde demir doğrama ustası Mehmet Çataltaş (40), atık demir parçalarını eşsiz sanat eserlerine dönüştürüyor. Çocukluğunda babasının oyuncak alamaması üzerine kendi oyuncaklarını yapmaya başlayan Çataltaş, bu yeteneğini sanata dönüştürdü.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/sivas-haberler...
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Çataltaş, ütüden korsan gemisi, yangın tüpünden otomobil, avizeden sinek ve dikiş makinesinden silah gibi hayal gücünü zorlayan eserler üretiyor.

Çataltaş, ütüden korsan gemisi, yangın tüpünden otomobil, avizeden sinek ve dikiş makinesinden silah gibi hayal gücünü zorlayan eserler üretiyor.

Yeteneğini “Çocukluğumu yaşayamamaktan geliyor” diyerek açıklayan usta, “Hayal edilebilecek her şeyi yapabilirim. Elimden tutan olursa konuşan modeller bile yaparım” ifadelerini kullandı.

Yeteneğini “Çocukluğumu yaşayamamaktan geliyor” diyerek açıklayan usta, “Hayal edilebilecek her şeyi yapabilirim. Elimden tutan olursa konuşan modeller bile yaparım” ifadelerini kullandı.

Eserleriyle hem doğaya katkıda bulunan hem de sanatseverlerin ilgisini çeken Çataltaş, yeni projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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