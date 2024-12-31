Çocukluğunu Yaşayamayan Usta, Atık Demirleri Sanat Eserine Dönüştürdü!

Kaynak: https://www.iha.com.tr/sivas-haberler...
Sivas’ın Suşehri ilçesinde demir doğrama ustası Mehmet Çataltaş (40), atık demir parçalarını eşsiz sanat eserlerine dönüştürüyor. Çocukluğunda babasının oyuncak alamaması üzerine kendi oyuncaklarını yapmaya başlayan Çataltaş, bu yeteneğini sanata dönüştürdü.
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Çataltaş, ütüden korsan gemisi, yangın tüpünden otomobil, avizeden sinek ve dikiş makinesinden silah gibi hayal gücünü zorlayan eserler üretiyor.
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Yeteneğini “Çocukluğumu yaşayamamaktan geliyor” diyerek açıklayan usta, “Hayal edilebilecek her şeyi yapabilirim. Elimden tutan olursa konuşan modeller bile yaparım” ifadelerini kullandı.
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