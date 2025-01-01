ABD'de Bir Araç Kalabalık Arasına Daldı: Ölü ve Yaralılar Var
ABD'de Bir Araç Kalabalık Arasına Daldı: Ölü ve Yaralılar Var
Reuters, ABD’de bir aracın kalabalığın arasında daldığını haberini son dakika olarak geçti. Saldırgan araçtan inip kalabalığa ateş açtı. İlk belirlemelere göre en az 10 kişi öldü 30 kişi yaralandı.
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ABD'den New Orleans'ın ünlü Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalık arasına daldı. New Orleans Polisi'nin ilk belirlemelerine göre en az 10 kişi öldü 30 kişi yaralandı.
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Fransız Mahallesi'nde gerçekleşen olay ABD saati ile 03.15'te gerçekleşti. Olay yeni yıl kutlamasından saatler sonra meydana geldi..
ABD basının geçtiği olay anından ilk görüntülerde caddede yılbaşını kutlamak isteyenlerin oluşturduğu araç trafiği görülüyor.
20 Aralık 2024 günü Almanya’nın Madeburg kentindeki Noel pazarına İslam karşıtı Suudi Arabistan vatandaşının saldırıda bulunmuştu. Taleb Al-Abdulmohsen isimli saldırganın Noel pazarına aracıyla saldırmıştı. Almanya'daki saldırının benzeri New Orleans'ın ünlü Bourbon Caddesi'nde meydana geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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