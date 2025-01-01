Yönetmen Zeki Demirkubuz İçki Sorusu Soran Takipçisine "Piyango Sana Vurdu" Diyerek Okkalı Yanıt Verdi
Yönetmen Zeki Demirkubuz İçki Sorusu Soran Takipçisine "Piyango Sana Vurdu" Diyerek Okkalı Yanıt Verdi
Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçilerine lafını hiçbir zaman esirgememesiyle bilinen yönetmen Zeki Demirkubuz, yine takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu. Yılbaşı akşamı X’ten bir şarkı paylaşan Demirkubuz, paylaşımına “Geride kalan, toz olup uçanın duygusu ilki gibi olsa da, yaşanacak olanın ikincisi gibi olmasını diliyorum” notunu düştü.
Takipçisi paylaşımı alıntılayıp “Ne kadar içti acaba” yorumunu yazınca Demirkubuz’dan yanıt gecikmedi. Sonrasında ise tartışma tatlıya bağlandı...
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Yönetmen Zeki Demirkubuz, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla ve takipçileriyle girdiği diyaloglarla biliniyor. Demirkubuz, yine bir takipçisine lafını esirgemedi.
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Takipçileri Demirkubuz’un bu paylaşımıyla ne anlatmaya çalıştığını çözmeye çalıştı...
Bir takipçisi o paylaşımı alıntılayıp "Ne kadar içti acaba" sorusunu yöneltince Demirkubuz hemen yanıt verdi.
"Yeni yıla buruk girme diye..."
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Tabii takipçileri de bu sohbete hemen dahil oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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