Yönetmen Zeki Demirkubuz İçki Sorusu Soran Takipçisine "Piyango Sana Vurdu" Diyerek Okkalı Yanıt Verdi

Demirkubuz'un takipçisine yanıtı şöyle oldu:

'Kardeş, yeni yıla buruk girme diye kötü bir şey demeyeceğim ama her şeyin kerametini alkolde arama, bahanesini uyuşturucuda bulma salaklığını da yapmayın artık! İnanmıyorsunuz ama ben sigara bile içmem, şu anda eğlenmiyorum bile, tek tabanca evde temizlik yapıyor çay demliyorum.'