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Yönetmen Zeki Demirkubuz İçki Sorusu Soran Takipçisine "Piyango Sana Vurdu" Diyerek Okkalı Yanıt Verdi

Yönetmen Zeki Demirkubuz İçki Sorusu Soran Takipçisine "Piyango Sana Vurdu" Diyerek Okkalı Yanıt Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.01.2025 - 17:03

Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçilerine lafını hiçbir zaman esirgememesiyle bilinen yönetmen Zeki Demirkubuz, yine takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu. Yılbaşı akşamı X’ten bir şarkı paylaşan Demirkubuz, paylaşımına “Geride kalan, toz olup uçanın duygusu ilki gibi olsa da, yaşanacak olanın ikincisi gibi olmasını diliyorum” notunu düştü.

Takipçisi paylaşımı alıntılayıp “Ne kadar içti acaba” yorumunu yazınca Demirkubuz’dan yanıt gecikmedi. Sonrasında ise tartışma tatlıya bağlandı...

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Yönetmen Zeki Demirkubuz, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla ve takipçileriyle girdiği diyaloglarla biliniyor. Demirkubuz, yine bir takipçisine lafını esirgemedi.

Yönetmen Zeki Demirkubuz, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla ve takipçileriyle girdiği diyaloglarla biliniyor. Demirkubuz, yine bir takipçisine lafını esirgemedi.

Yeni yıla birkaç saat kala X hesabından şarkı paylaşan Demirkubuz, “Geride kalan, toz olup uçanın duygusu ilki gibi olsa da, yaşanacak olanın ikincisi gibi olmasını diliyorum” notunu düştü.

Takipçileri Demirkubuz’un bu paylaşımıyla ne anlatmaya çalıştığını çözmeye çalıştı...

Takipçileri Demirkubuz’un bu paylaşımıyla ne anlatmaya çalıştığını çözmeye çalıştı...
twitter.com

Kimi takipçisi ‘anlamadığı halde derin bir cümle olduğuna' inandığına dair yorum yaptı. Kimisi ise bu şarkı ve not karşısında hüzünlendi…

Bir takipçisi o paylaşımı alıntılayıp "Ne kadar içti acaba" sorusunu yöneltince Demirkubuz hemen yanıt verdi.

Bir takipçisi o paylaşımı alıntılayıp "Ne kadar içti acaba" sorusunu yöneltince Demirkubuz hemen yanıt verdi.
twitter.com

"Yeni yıla buruk girme diye..."

"Yeni yıla buruk girme diye..."
twitter.com

Demirkubuz'un takipçisine yanıtı şöyle oldu:

'Kardeş, yeni yıla buruk girme diye kötü bir şey demeyeceğim ama her şeyin kerametini alkolde arama, bahanesini uyuşturucuda bulma salaklığını da yapmayın artık! İnanmıyorsunuz ama ben sigara bile içmem, şu anda eğlenmiyorum bile, tek tabanca evde temizlik yapıyor çay demliyorum.'

İçki sorusunu soran takipçisi oldukça naif bir yanıt verdi. Demirkubuz'un da yanıtını naif sayabiliriz aslında...

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Tabii takipçileri de bu sohbete hemen dahil oldu:

Tabii takipçileri de bu sohbete hemen dahil oldu:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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