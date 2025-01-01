Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen Bölgesine Dahil Olmasına Türk Kullanıcılardan Yorum Gecikmedi

Romanya ve Bulgaristan, diplomatik engellerin ardından 1 Ocak’ın ilk dakikalarında Schengen bölgesine resmi olarak katıldı. Bulgaristan ve Romanya vatandaşlar daha önce deniz ve hava yolları üzerinden Schengen bölgesine katılmıştı. Yeni kararla deniz ve hava yollarına kara yoluyla ulaşım da dahil oldu. Bulgaristan ve Romanya vatandaşları artık bir engel olmaksızın Avrupa’yı dolaşabilecek.

Bulgaristan-Yunanistan arasındaki sınır kapısında ise bariyerlerin ve gümrük kontrollerinin kaldırıldığı anlar kameralara yansıdı. Türk kullanıcılar da bu karara yorum yağdırdı.