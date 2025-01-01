Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen Bölgesine Dahil Olmasına Türk Kullanıcılardan Yorum Gecikmedi
Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen Bölgesine Dahil Olmasına Türk Kullanıcılardan Yorum Gecikmedi
Romanya ve Bulgaristan, diplomatik engellerin ardından 1 Ocak’ın ilk dakikalarında Schengen bölgesine resmi olarak katıldı. Bulgaristan ve Romanya vatandaşlar daha önce deniz ve hava yolları üzerinden Schengen bölgesine katılmıştı. Yeni kararla deniz ve hava yollarına kara yoluyla ulaşım da dahil oldu. Bulgaristan ve Romanya vatandaşları artık bir engel olmaksızın Avrupa’yı dolaşabilecek.
Bulgaristan-Yunanistan arasındaki sınır kapısında ise bariyerlerin ve gümrük kontrollerinin kaldırıldığı anlar kameralara yansıdı. Türk kullanıcılar da bu karara yorum yağdırdı.
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Bulgaristan ve Romanya, 1 Ocak’ın ilk dakikalarında Avrupa Birliği (AB) konseyi tarafından Schengen Bölgesi’ne fiilen dahi oldu.
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31 Mart 2024’te Romanya ve Bulgaristan deniz ve hava yoluyla Schengen bölgesine dahil edilmişti. Bu karara bugün itibarıyla kara yolu da dahil edildi.
Bulgaristan ve Romanya kararı Türk kullanıcıları hayallere daldırdı... İşte o yorumlar:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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