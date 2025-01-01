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Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen Bölgesine Dahil Olmasına Türk Kullanıcılardan Yorum Gecikmedi

Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen Bölgesine Dahil Olmasına Türk Kullanıcılardan Yorum Gecikmedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.01.2025 - 13:59

Romanya ve Bulgaristan, diplomatik engellerin ardından 1 Ocak’ın ilk dakikalarında Schengen bölgesine resmi olarak katıldı. Bulgaristan ve Romanya vatandaşlar daha önce deniz ve hava yolları üzerinden Schengen bölgesine katılmıştı. Yeni kararla deniz ve hava yollarına kara yoluyla ulaşım da dahil oldu. Bulgaristan ve Romanya vatandaşları  artık bir engel olmaksızın Avrupa’yı dolaşabilecek. 

Bulgaristan-Yunanistan arasındaki sınır kapısında ise bariyerlerin ve gümrük kontrollerinin kaldırıldığı anlar kameralara yansıdı. Türk kullanıcılar da bu karara yorum yağdırdı.

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Bulgaristan ve Romanya, 1 Ocak’ın ilk dakikalarında Avrupa Birliği (AB) konseyi tarafından Schengen Bölgesi’ne fiilen dahi oldu.

Bulgaristan ve Romanya, 1 Ocak’ın ilk dakikalarında Avrupa Birliği (AB) konseyi tarafından Schengen Bölgesi’ne fiilen dahi oldu.

Hollanda, Macaristan ve Avusturya iki ülkenin serbest seyahat bölgesine katılımına karşı çıkıyordu.

31 Mart 2024’te Romanya ve Bulgaristan deniz ve hava yoluyla Schengen bölgesine dahil edilmişti. Bu karara bugün itibarıyla kara yolu da dahil edildi.

31 Mart 2024’te Romanya ve Bulgaristan deniz ve hava yoluyla Schengen bölgesine dahil edilmişti. Bu karara bugün itibarıyla kara yolu da dahil edildi.

Böylece iki ülkenin Schengen’e dahil olmasının önündeki tüm sınırlar kalkmış oldu.

Bulgaristan-Yunanistan arasındaki sınır kapısında ise bariyerlerin ve gümrük kontrollerinin kaldırıldığı anlar kameralara yansıdı.

Bulgaristan ve Romanya kararı Türk kullanıcıları hayallere daldırdı... İşte o yorumlar:

Bulgaristan ve Romanya kararı Türk kullanıcıları hayallere daldırdı... İşte o yorumlar:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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