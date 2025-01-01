Yap Şovunu 2025! Yeni Yıla Masanın Altında 12 Üzüm Yiyerek Girenler
Yap Şovunu 2025! Yeni Yıla Masanın Altında 12 Üzüm Yiyerek Girenler
Son yıllarda ritüeller, manifestler sosyal medyanın etkisiyle de hayatımızda yer edindi. Geçen sene başlayan ve bu sene de yılbaşında gerçekleştirilen 12 üzüm geleneğini sosyal medyayı aktif kullanan biriyseniz eminim görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur.
İspanyol kültüründe yaygın olan 12 üzüm ritüelinde yeni yıl için geri sayım başlarken saat tam 00.00’da masa altında 12 üzüm yemek gerekiyor! Bu ritüeli gerçekleştirmek istiyorsanız masa altında olmalı ve 12 ayı temsil eden üzümleri bir bir yerken dilek tutmalısınız.
Bu ritüel o kadar gündeme geldi ki marketlerde, pazarlarda yeşil üzüm kalmadı. İşte yeni yıla masa altında 12 üzüm yiyerek girenlerin paylaşımları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanyol kültürüne ait olan 12 üzüm geleneği artık bizim kültürümüzde de yer edindi sayılır. Geçen seneye masa altında 12 üzüm yiyerek girenler 2024 boyunca dileklerinin gerçekleştiğini paylaştı ve bir akımın başlamasına neden oldular.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12 ayı temsil eden 12 üzümün her biri için dilek tutuluyor ve ritüelin yıl boyunca, şans, bolluk, kısmet getirdiğine inanılıyordu.
2025’e de masa altında 12 üzüm yiyenler X’te paylaşımlar gerçekleştirdi. Hadi gelin birlikte dileklerinin gerçekleşmesi için yeni yılda masa altında üzüm yiyenlere bakalım 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın