Yap Şovunu 2025! Yeni Yıla Masanın Altında 12 Üzüm Yiyerek Girenler

Son yıllarda ritüeller, manifestler sosyal medyanın etkisiyle de hayatımızda yer edindi. Geçen sene başlayan ve bu sene de yılbaşında gerçekleştirilen 12 üzüm geleneğini sosyal medyayı aktif kullanan biriyseniz eminim görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur.

İspanyol kültüründe yaygın olan 12 üzüm ritüelinde yeni yıl için geri sayım başlarken saat tam 00.00’da masa altında 12 üzüm yemek gerekiyor! Bu ritüeli gerçekleştirmek istiyorsanız masa altında olmalı ve 12 ayı temsil eden üzümleri bir bir yerken dilek tutmalısınız.

Bu ritüel o kadar gündeme geldi ki marketlerde, pazarlarda yeşil üzüm kalmadı. İşte yeni yıla masa altında 12 üzüm yiyerek girenlerin paylaşımları…