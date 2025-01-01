İsviçre’de Burka Giymek Yasaklandı: İhlal Edenlere Para Cezası Uygulanacak

İsviçre’de 2021 yılında yapılan referandumda yüzde 51.2 oyla burka yasağı kabul edilmiş ve karar çok tartışılmıştı. 1 Ocak 2025 itibariyle ülkede burka yasağı resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, sokaklar, toplu taşıma araçları, kamuya açık ofisler, restoranlar ve mağazalar gibi herkesin erişimine açık alanlarda yüzü tamamen kapatan giysilerin giyilmesine izin verilmeyecek. Yasağı ihlal edenlere ise para cezası uygulanacak.