İsviçre’de Burka Giymek Yasaklandı: İhlal Edenlere Para Cezası Uygulanacak
İsviçre’de Burka Giymek Yasaklandı: İhlal Edenlere Para Cezası Uygulanacak
İsviçre’de 2021 yılında yapılan referandumda yüzde 51.2 oyla burka yasağı kabul edilmiş ve karar çok tartışılmıştı. 1 Ocak 2025 itibariyle ülkede burka yasağı resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, sokaklar, toplu taşıma araçları, kamuya açık ofisler, restoranlar ve mağazalar gibi herkesin erişimine açık alanlarda yüzü tamamen kapatan giysilerin giyilmesine izin verilmeyecek. Yasağı ihlal edenlere ise para cezası uygulanacak.
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İsviçre’de 2021 yılında yapılan referandumla kabul edilen “burka yasağı” özellikle Müslüman kadınları hedef aldığı ve ayrımcılığa yol açtığı için eleştiriliyordu. Hükümet ise yasağı kamu güvenliğini artırmayı sağlayacağı için savunuyordu.
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Referandumla kabul edilen yasa yeni yılla birlikte resmen yürürlüğe girdi.
Sputnik’te yeren habere göre, yeni düzenleme, sokaklar, toplu taşıma araçları, kamuya açık ofisler, restoranlar ve mağazalar gibi herkesin erişimine açık alanlarda yüzü tamamen kapatan giysilerin giyilmesini yasaklıyor.
Yasaya uymayanlar için 1000 İsviçre frangına (yaklaşık 1100 dolar) kadar para cezası öngörülüyor.
İsviçre, bu yasayla Fransa, Belçika, Avusturya ve Danimarka gibi yüz kapatmayı yasaklayan Avrupa ülkeleri arasına katılmış oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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