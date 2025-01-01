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Sakarya'da Yılbaşı Gecesi 'Noel Baba' Cinayet İşledi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'da Yılbaşı Gecesi 'Noel Baba' Cinayet İşledi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 18:02

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi bir cinayet yaşandı. Noel Baba kostümlü bir kişi ile bir grup arasında kavga çıktı. Noel Baba kostümü giyen kişi, saldırıya uğradıktan sonra bıçak çekerek etrafına dehşet saçtı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

O anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi otomobiliyle tur atan bir genç, başka bir grupla tartışmaya başladı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi otomobiliyle tur atan bir genç, başka bir grupla tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından dağılan gençler, saatler gece yarısını yaklaştığında şehir merkezinde yeniden karşılaştı.

Noel Baba kostümü giyen şahıs, ilk olarak grubun saldırısına uğradı. Daha sonra yanında taşıdığı bıçağı çekerek gruptaki iki kişiye saldırdı.

Noel Baba kostümü giyen şahıs, ilk olarak grubun saldırısına uğradı. Daha sonra yanında taşıdığı bıçağı çekerek gruptaki iki kişiye saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Noel Baba kostümlü şahsın bıçakla saldırdığı kişi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diğer şahsın tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. Polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Diğer şahsın tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. Polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grubun Noel Baba kostümlü şahsa saldırdığı, bu şahsın ise aracının etrafında bir tur atarak kaçmaya çalıştığı görüldü. Daha sonra da kendisini darp edenlere bıçakla karşılık verdi. 

Bıçaklı saldırgan, olay yerinden kendisi gibi Noel Baba kostümü giyen kişilerle ayrıldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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