Sakarya'da Yılbaşı Gecesi 'Noel Baba' Cinayet İşledi: 1 Ölü, 1 Yaralı

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grubun Noel Baba kostümlü şahsa saldırdığı, bu şahsın ise aracının etrafında bir tur atarak kaçmaya çalıştığı görüldü. Daha sonra da kendisini darp edenlere bıçakla karşılık verdi.

Bıçaklı saldırgan, olay yerinden kendisi gibi Noel Baba kostümü giyen kişilerle ayrıldı.