Sakarya'da Yılbaşı Gecesi 'Noel Baba' Cinayet İşledi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Sakarya'da Yılbaşı Gecesi 'Noel Baba' Cinayet İşledi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi bir cinayet yaşandı. Noel Baba kostümlü bir kişi ile bir grup arasında kavga çıktı. Noel Baba kostümü giyen kişi, saldırıya uğradıktan sonra bıçak çekerek etrafına dehşet saçtı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
O anlara dair görüntüler ortaya çıktı.
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi otomobiliyle tur atan bir genç, başka bir grupla tartışmaya başladı.
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Noel Baba kostümü giyen şahıs, ilk olarak grubun saldırısına uğradı. Daha sonra yanında taşıdığı bıçağı çekerek gruptaki iki kişiye saldırdı.
Diğer şahsın tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. Polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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