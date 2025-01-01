Gazze Mitinginde İsrailli Şirketleri ve İsrail'le Ticareti Protesto Edenlere Gözaltı

İstanbul Galata Köprüsü'nde AKP'ye yakın dernek ve STK tarafından oluşturulan 'Milli İrade Platformu' tarafından Gazze konulu miting düzenlendi. Milli İrade Platformu çatısı altında toplanan yaklaşık 400 kitle örgütü, sabah namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra trafiğe kapatılan Galata Köprüsü’ne ulaşmak için yürüyüşe geçti. Galata Köprüsü'nde toplanan vatandaşlar, sık sık 'Katil İsrail hesap verecek' sloganları attı. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek isteyen mitinge kayda değer bir katılım oldu. Ancak protesto eden üç gencin gözaltına alınması tepki çekti.