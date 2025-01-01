Gazze Mitinginde İsrailli Şirketleri ve İsrail'le Ticareti Protesto Edenlere Gözaltı
Gazze Mitinginde İsrailli Şirketleri ve İsrail'le Ticareti Protesto Edenlere Gözaltı
İstanbul Galata Köprüsü'nde AKP'ye yakın dernek ve STK tarafından oluşturulan 'Milli İrade Platformu' tarafından Gazze konulu miting düzenlendi. Milli İrade Platformu çatısı altında toplanan yaklaşık 400 kitle örgütü, sabah namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra trafiğe kapatılan Galata Köprüsü’ne ulaşmak için yürüyüşe geçti. Galata Köprüsü'nde toplanan vatandaşlar, sık sık 'Katil İsrail hesap verecek' sloganları attı. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek isteyen mitinge kayda değer bir katılım oldu. Ancak protesto eden üç gencin gözaltına alınması tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Galata Köprüsü'nde, AKP'ye yakın dernekler ve STK'lar tarafından oluşturulan "Milli İrade Platformu" öncülüğünde Gazze konulu bir miting düzenlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Miting sırasında "Siyonizme Silah Taşıyan Katil Zim, Katil Maersk Türkiye'den Defol!" pankartı taşıyan üç genç gözaltına alındı.
Arkadaşlarının gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Hüseyin Kılıç isimli bir kişi "Galata Tiyatronuzun gerçek yüzü ortaya çıktı" dedi.
Hüseyin Kılıç'ın paylaşımı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın