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KKTC’de Tutuklandı: Ünlü Rapçi Reckol Uyuşturucu ile Yakalandı

KKTC’de Tutuklandı: Ünlü Rapçi Reckol Uyuşturucu ile Yakalandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.01.2025 - 18:25

“Reckol” mahlasıyla tanınan rapçi Recep Eker, konser için gittiği KKTC Lefke’de polislere uyuşturucu ile yakalanınca gözaltına alındı. İfadesinde uyuşturucu içtiğini kabul eden ünlü rapçi,  yasa dışı uyuşturucu madde tasarrufu ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket suçlamalarıyla tutuklandı.

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Özellikle Z kuşağının büyük ilgiyle takip ettiği Reckol (Recep Eker), KKTC’de girdiği polis çevirmesinde uyuşturucu madde bulundurması sebebiyle gözaltına alındı.

Özellikle Z kuşağının büyük ilgiyle takip ettiği Reckol (Recep Eker), KKTC’de girdiği polis çevirmesinde uyuşturucu madde bulundurması sebebiyle gözaltına alındı.

İfadesinde uyuşturucu içtiğini ve Türkiye’de doktor kontrolünde bazı psikolojik ilaçlar kullandığını söyleyen Reckol tutuklandı.

İfadesinde uyuşturucu içtiğini ve Türkiye’de doktor kontrolünde bazı psikolojik ilaçlar kullandığını söyleyen Reckol tutuklandı.

Ünlü rapçi tutuklanma görüntüleri

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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