Ankaralı Turgut'un Mezar Taşı Polemiğiyle Gündeme Gelmesinin Ardından Gülben Ergen Çocuklarına Tepki Gösterdi
Ankaralı Turgut'un Mezar Taşı Polemiğiyle Gündeme Gelmesinin Ardından Gülben Ergen Çocuklarına Tepki Gösterdi
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Ankaralı Turgut, 15 Aralık'ta akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. 61 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcının vefatının ardından, geride bıraktığı ailesi arasında mezar taşı nedeniyle yaşadıkları anlaşmazlıkla gündeme geldi. Merhum sanatçının çocukları, mezar taşına yazılacak yazıyla ilgili görüş ayrılığı yaşayınca gerginlik tırmanmıştı. Gülben Ergen Ankaralı Turgut'un çocuklarına sitem etti.
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Akciğer kanseri nedeniyle entübe edilen, Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'tan 15 aralık günü acı haber gelmiş, hastanede tedavi gören Ankaralı Turgut 61 yaşında hayata veda etmişti.
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5 çocuğundan yalnızca biriyle görüştüğü, diğerlerini de evlatlıktan reddettiği bilinen Ankaralı Turgut'un vefatının ardından ortaya çıkan vasiyeti ise yürekleri burkmuştu.
"Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir' ifadeleriyle yürekleri burkan Ankaralı Turgut'u hastalığında yalnız bırakmayan isim ise Gülben Ergen olmuştu.
"27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin" şeklinde isyan eden ismin mezar taşına kızı Eylem Boran'ın "Canım Babam" yazdırması kardeşler arasında olay yaratmıştı.
Özlem Sülü, mezar taşını "Canım babamız" olarak değiştirmesinin ardından "Sadece senin babam değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun." şeklinde konuşmuştu.
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Ankaralı Turgut'un hastalığında yanı başından ayrılmayan Boran'ın "Babamın dirisiyle oynadınız, ölüsüyle oynatmam. Babam bugün topraktaysa bu sizin eseriniz. Babamı kanser yıkmadı, sizin nankörlüğünüz yıktı. 15 gündür mezara gelmeyenler bugün gelip mezar taşındaki yazıyı değiştiremez" sözlerinin ardından yaşananlara Gülben Ergen tepki gösterdi.
Magazin Burada'ya konuşan Ergen "Birisi diyor ki 'babam' yaz, diğeri diğer ki 'babamız' yaz. Bunu çeken kamera neden çekiyor? Ölene saygı diye bir şey var" ifadeleriyle Ankaralı Turgut'un çocuklarının bu tavırlarını eleştirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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