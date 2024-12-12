Hastalığını Eşinden Sakladı: 20 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Hastalığını Eşinden Sakladı: 20 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Hastalığını eşinden saklayan kişinin başı büyük derde girdi. Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan sanık hakkında, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Sanık hakkında 20 yıla kadar hapis isteniyor.
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Mağdurun test sonucu negatif çıktı.
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35 yaşındaki E.K'nin 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te farklı hastanelerde yaptırdığı iki testin sonucu HIV pozitif çıktı. Tedaviye alınan ve ilaç kullanmaya başlayan E.K, 26 Şubat 2023'te 36 yaşında K.K. ile evlendi.
Nikah işlemleri kapsamında alınan sağlık raporunu, eşinden sonra belediyeye teslim eden E.K, hastalığını eşinden sakladı. E.K, kendisini ilaç kullanırken gören eşine, enfeksiyon nedeniyle bunları kullandığını, önemli bir rahatsızlığı olmadığını belirtti. K.K. ise evlendikten 1,5 ay sonra eşinin ilaç kutuları ile kıyafetinin cebinde "Hepatit B aşısı yapılması uygundur" yazılı bir not buldu. E.K, ilaçları çantaya arkadaşının koyduğunu söylese de eşiyle yeniden test yaptırdı. K.K. test sonucunda eşinin HIV virüsü taşıdığını öğrendi.
Bunun üzerine K.K. soluğu adliyede aldı. Hastalığını kendisinden saklayan eşi hakkında şikayette bulundu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan E.K, evlenme aşamasında yoğun olduğu için kan testini 2 gün sonra verdiğini, HIV virüsü taşıdığını bilmediğini iddia etti. Mağdurun test sonucu negatif çıktı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, sanığın 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te iki farklı hastanede yaptırdığı testlerde HIV pozitif olduğunun evlilik tarihinden önce belirlendiği ve tedavisine başlandığı öğrenildi.
Sanık E.K'nin evlenmeden önce virüsü taşıdığını bilmesine rağmen müştekinin sağlığını hiçe sayarak eşiyle cinsel birliktelik yaşadığı belirtilen iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği kaydedildi. Sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame ağır ceza mahkemesince kabul edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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