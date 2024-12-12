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Savaş Biter Bitmez Yola Çıkan Bir Suriyeli Türkiye'de Yaşayan Diğer Suriyelileri de Ülkelerine Çağırdı

Savaş Biter Bitmez Yola Çıkan Bir Suriyeli Türkiye'de Yaşayan Diğer Suriyelileri de Ülkelerine Çağırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.12.2024 - 15:35

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Geride bıraktığımız günlerde, Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaş sona erdi. Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından Esad Rejiminin düştüğü açıklandı. Savaşın ilk gününden beri ülkemize pek çok Suriyeli geldi. Bu haberin ardından sokağa dökülen Suriyeliler, artık gideceklerini söyledi fakat sınırlarda beklendiği gibi bir geri dönüşün olmadığı görüldü. Bundan sonra ülkemizi nelerin beklediği de merak konusu oldu.

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Halep'e dönmek için yola çıkan bir Suriyeli, Türkiye'ye teşekkür etti ve artık kalmaları için bir sebep olmadığını söyledi.

Halep'e dönmek için yola çıkan bir Suriyeli, Türkiye'ye teşekkür etti ve artık kalmaları için bir sebep olmadığını söyledi.

Diğer Suriyelileri de geri dönmeye çağıran genç "Herkes geri dönüp Halep'e yardım etsin" dedi.

Diğer Suriyelileri de geri dönmeye çağıran genç "Herkes geri dönüp Halep'e yardım etsin" dedi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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