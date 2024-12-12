Savaş Biter Bitmez Yola Çıkan Bir Suriyeli Türkiye'de Yaşayan Diğer Suriyelileri de Ülkelerine Çağırdı

Geride bıraktığımız günlerde, Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaş sona erdi. Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından Esad Rejiminin düştüğü açıklandı. Savaşın ilk gününden beri ülkemize pek çok Suriyeli geldi. Bu haberin ardından sokağa dökülen Suriyeliler, artık gideceklerini söyledi fakat sınırlarda beklendiği gibi bir geri dönüşün olmadığı görüldü. Bundan sonra ülkemizi nelerin beklediği de merak konusu oldu.