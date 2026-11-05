ZEED, “A'dan Z'ye, Sana Göre” Yaklaşımıyla Türkiye Teknoloji Pazarına Giriş Yaptı
Yeni teknoloji markası ZEED, İstanbul'da düzenlenen lansmanla tanıtıldı. “A'dan Z'ye, Sana Göre” yaklaşımıyla yola çıkan marka; akıllı telefon, tablet ve aksesuar ürünleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor. Erişilebilir teknoloji anlayışını kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimiyle buluşturan ZEED, üç yıl garanti avantajıyla Türkiye pazarında kendine yer açmaya hazırlanıyor.
Yeni teknoloji markası ZEED, 3 Kasım'da The Peninsula İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. Akıllı telefonlardan tabletlere, akıllı saatlerden kablosuz kulaklıklara uzanan ürün ailesiyle tanıtılan ZEED, farklı yaşam tarzlarına ve kullanım alışkanlıklarına yönelik teknoloji seçenekleri sunuyor. “A'dan Z'ye, Sana Göre” yaklaşımıyla geliştirilen marka, teknolojiyi kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirmeyi ve erişilebilir fiyatlarla daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.
Herkesin telefonu kendine göre
Birol Sülük: “Herkesin ihtiyacına ve yaşam tarzına uygun bir ZEED olsun istiyoruz”
Üç yıl garanti ve güçlü satış sonrası hizmet altyapısı
ZEED, farklı ihtiyaçlara yönelik ürün ailesiyle geliyor
Tablet ve aksesuarlarla genişleyen teknoloji ekosistemi
ZEED ÜRÜN AİLESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Z One – Günlük yaşamın temposuna eşlik eden uzun pil ömrü
Z Pro 5G – 5G teknolojisine erişilebilir alternatif
Z Pro Plus 5G – İçerik üretimine odaklanan kamera deneyimi
Z Pro Max 5G – Yoğun iş temposu için geniş ekran ve performans
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