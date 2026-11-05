ZEED, “A'dan Z'ye, Sana Göre” Yaklaşımıyla Türkiye Teknoloji Pazarına Giriş Yaptı

ZEED'in marka hikâyesi, herkesin teknolojiden aynı şeyi beklemediği düşüncesine dayanıyor. “Yaşamanın tek bir doğru yolu yok. Tek doğru telefon da yok” anlayışıyla yola çıkan marka, “A'dan Z'ye, Sana Göre” söylemiyle tüketicilere kendi önceliklerine uygun teknoloji seçme özgürlüğü sunuyor.

ZEED, kullanıcıları yalnızca yaşlarına veya demografik özelliklerine göre değil, teknolojiyle kurdukları ilişki ve kullanım alışkanlıklarına göre ele alıyor. Günlük yaşamında uzun pil ömrüne ihtiyaç duyanlar, telefonunu içerik üretmek için kullananlar, tasarımı ön planda tutanlar, mobil oyun tutkunları ve yüksek performans arayan profesyoneller, markanın farklı ürün gruplarının odağında yer alıyor.

Bu yaklaşımla ZEED, yalnızca teknik özellikleriyle öne çıkan bir marka olmak yerine, teknolojiyi kişisel ihtiyaçlara ve yaşam tarzlarına uyarlayan bir alternatif olarak konumlanıyor.