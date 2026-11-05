Beyni Yaşlanmaya Karşı Koruyabilen Hobi: Beynin Yapısını Değiştiriyor
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Hobilerin yalnızca hoş vakit geçirmek için olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Örneğin kuş gözlemciliği yalnızca keyifli bir hobi değil, aynı zamanda beyni de değiştiriyor olabilir!
Kanada'da yapılan bir araştırma, deneyimli kuş gözlemcilerinin beyninde dikkat ve görsel algıyla ilgili bölgelerin yaşla birlikte daha düzenli kaldığını ortaya koydu. Almanya'daki huzurevlerinde yürütülen bir başka çalışma ise pencereden kuş izlemenin bile birkaç hafta içinde hafıza ve dikkatte iyileşme sağlayabildiğini gösterdi.
Uzman kuş gözlemcilerinin beyni farklı çalışıyor
Huzurevlerinde birkaç haftada fark yarattı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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