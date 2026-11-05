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Beyni Yaşlanmaya Karşı Koruyabilen Hobi: Beynin Yapısını Değiştiriyor

Beyni Yaşlanmaya Karşı Koruyabilen Hobi: Beynin Yapısını Değiştiriyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 12:45
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Hobilerin yalnızca hoş vakit geçirmek için olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Örneğin kuş gözlemciliği yalnızca keyifli bir hobi değil, aynı zamanda beyni de değiştiriyor olabilir!

Kanada'da yapılan bir araştırma, deneyimli kuş gözlemcilerinin beyninde dikkat ve görsel algıyla ilgili bölgelerin yaşla birlikte daha düzenli kaldığını ortaya koydu. Almanya'daki huzurevlerinde yürütülen bir başka çalışma ise pencereden kuş izlemenin bile birkaç hafta içinde hafıza ve dikkatte iyileşme sağlayabildiğini gösterdi.

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Uzman kuş gözlemcilerinin beyni farklı çalışıyor

Göl kenarında dürbünle kuşları izleyen adam

İngiltere'de Age UK'in düzenlediği haftalık kuş gözlemi gruplarına katılan demans hastaları, kısa süreli hafıza sorunlarına rağmen gördükleri kuşları heyecanla birbirine anlatıyor. Kuş gözlemciliği bugün İngiltere, Almanya ve ABD'de huzurevlerinde destekleyici bir etkinlik olarak giderek daha fazla kullanılıyor.

Toronto'daki Baycrest'te araştırmayı yöneten Erik Wing, 29 uzman kuş gözlemcisinin beyin taramalarını yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş 29 acemiyle karşılaştırdı. Journal of Neuroscience'ta yayımlanan çalışmaya göre uzmanların beyni dikkat, görsel algı ve tanımayla ilgili bölgelerde farklı bir yapıya sahipti. Bu bölgeler, özellikle tanımadıkları kuşları ayırt etmeye çalışırken daha aktif çalışıyordu.

Beyindeki düzen genellikle yaşla birlikte azalıyor. Uzmanların bazı bölgelerinde ise aynı yaştaki acemilere göre daha yüksek bir düzen görüldü. Wing bunu yaşlanırken bir tür 'düzenin korunması' olarak tanımlıyor. Yine de çalışma, bu farkların kuş gözlemciliğinin sebebi mi yoksa sonucu mu olduğunu kanıtlamıyor.

Huzurevlerinde birkaç haftada fark yarattı

Meşe palamudu şeklindeki kuş yemliğinden beslenen mavi baştankara

Almanya'daki Eichstätt-Ingolstadt Katolik Üniversitesi'nden Prof. Elisabeth Kals'ın ekibi, 65 huzurevinin ortak alanından görülebilecek şekilde kuş yemlikleri kurdu. Bir ay sonra kuş gözlemi, sakinlerin iyi oluşunu yaşlarından ve bakım düzeylerinden daha iyi açıklıyordu. Kals'a göre hafıza ve dikkatteki iyileşmeler üç-dört hafta içinde fark edilebiliyor.

Sonuçlar o kadar etkili bulundu ki Alman sağlık sigortası şirketleri, Bavyera'daki 400'den fazla huzurevinde yemlik ve izleme alanı kurulmasına yatırım yaptı. Polonya'da 388 kuş gözlemcisiyle yapılan bir araştırma da rahatlama hissinde ustalıktan çok ilginin belirleyici olduğunu gösteriyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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