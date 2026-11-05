Beyni Yaşlanmaya Karşı Koruyabilen Hobi: Beynin Yapısını Değiştiriyor

İngiltere'de Age UK'in düzenlediği haftalık kuş gözlemi gruplarına katılan demans hastaları, kısa süreli hafıza sorunlarına rağmen gördükleri kuşları heyecanla birbirine anlatıyor. Kuş gözlemciliği bugün İngiltere, Almanya ve ABD'de huzurevlerinde destekleyici bir etkinlik olarak giderek daha fazla kullanılıyor.

Toronto'daki Baycrest'te araştırmayı yöneten Erik Wing, 29 uzman kuş gözlemcisinin beyin taramalarını yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş 29 acemiyle karşılaştırdı. Journal of Neuroscience'ta yayımlanan çalışmaya göre uzmanların beyni dikkat, görsel algı ve tanımayla ilgili bölgelerde farklı bir yapıya sahipti. Bu bölgeler, özellikle tanımadıkları kuşları ayırt etmeye çalışırken daha aktif çalışıyordu.

Beyindeki düzen genellikle yaşla birlikte azalıyor. Uzmanların bazı bölgelerinde ise aynı yaştaki acemilere göre daha yüksek bir düzen görüldü. Wing bunu yaşlanırken bir tür 'düzenin korunması' olarak tanımlıyor. Yine de çalışma, bu farkların kuş gözlemciliğinin sebebi mi yoksa sonucu mu olduğunu kanıtlamıyor.