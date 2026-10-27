Kuşlar Kadınlardan Daha Çok mu Korkuyor? Bilim İnsanları 37 Türü İnceledi, Sonuç Şaşırttı!
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Kuşların insanlara karşı gösterdiği davranışlar, düşündüğümüzden çok daha ilginç. Avrupa’nın beş farklı ülkesinde yapılan bir araştırma, şehirlerde yaşayan kuşların kadınlara ve erkeklere aynı tepkiyi vermediğini ortaya koydu. Araştırmada kuşların, kadınlar kendilerine yaklaştığında erkeklere kıyasla daha erken kaçmaya başladığı görüldü. Üstelik bu farklılık yalnızca tek bir türde değil, pek çok kuş türünde gözlemlendi. Gelin detayları birlikte öğrenelim…
Kuşların kadınlara ve erkeklere verdiği tepkiler araştırıldı
Kadınlar yaklaştığında kuşlar ortalama bir metre daha erken kaçtı
Peki kuşlar kadınları erkeklerden nasıl ayırt ediyor?
Bilim insanları da sonuçlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
Kuşların cinsiyeti ve yaşadıkları çevre de davranışlarını etkileyebiliyor
Kuşlar gerçekten kadınlardan daha mı çok korkuyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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