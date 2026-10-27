Kuşlar Kadınlardan Daha Çok mu Korkuyor? Bilim İnsanları 37 Türü İnceledi, Sonuç Şaşırttı!

İtalya’daki Torino Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerden bilim insanlarının katıldığı araştırma, Çekya, Fransa, Almanya, Polonya ve İspanya’da gerçekleştirildi. Araştırmacılar, şehir parklarında ve yeşil alanlarda yaşayan kuşların insanlara nasıl tepki verdiğini anlamak istedi. Bunun için kadın ve erkek gözlemcilerden kuşlara belirli kurallar çerçevesinde yaklaşmaları istendi.

Gözlemciler, kuşlara doğru normal bir yürüyüş hızıyla ilerlerken kuşların hangi mesafede uzaklaştığını kaydetti. Sonuçların daha güvenilir olması için kadın ve erkek araştırmacıların boylarının ve kıyafetlerinin birbirine benzer olmasına dikkat edildi. Ayrıca kuşların bulunduğu çevre, bitki örtüsü ve gözlemcilerin başlangıç mesafesi gibi farklı etkenler de değerlendirildi.

Araştırma sırasında toplam 2.701 gözlem yapıldı ve 77 kuş türüne ilişkin veri toplandı. Ancak bilim insanları, sonuçların daha güvenilir olması için yeterli sayıda gözlem bulunan 37 türe ait 2.581 kaydı ayrıntılı analizde kullandı. Çalışmada güvercinler, serçeler, saksağanlar ve karatavuklar gibi şehirlerde sıkça karşılaştığımız kuşlar da yer aldı.