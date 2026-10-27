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Kuşlar Kadınlardan Daha Çok mu Korkuyor? Bilim İnsanları 37 Türü İnceledi, Sonuç Şaşırttı!

Kuşlar Kadınlardan Daha Çok mu Korkuyor? Bilim İnsanları 37 Türü İnceledi, Sonuç Şaşırttı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 14:15
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Kuşların insanlara karşı gösterdiği davranışlar, düşündüğümüzden çok daha ilginç. Avrupa’nın beş farklı ülkesinde yapılan bir araştırma, şehirlerde yaşayan kuşların kadınlara ve erkeklere aynı tepkiyi vermediğini ortaya koydu. Araştırmada kuşların, kadınlar kendilerine yaklaştığında erkeklere kıyasla daha erken kaçmaya başladığı görüldü. Üstelik bu farklılık yalnızca tek bir türde değil, pek çok kuş türünde gözlemlendi. Gelin detayları birlikte öğrenelim…

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Kuşların kadınlara ve erkeklere verdiği tepkiler araştırıldı

Kuşların kadınlara ve erkeklere verdiği tepkiler araştırıldı

İtalya’daki Torino Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerden bilim insanlarının katıldığı araştırma, Çekya, Fransa, Almanya, Polonya ve İspanya’da gerçekleştirildi. Araştırmacılar, şehir parklarında ve yeşil alanlarda yaşayan kuşların insanlara nasıl tepki verdiğini anlamak istedi. Bunun için kadın ve erkek gözlemcilerden kuşlara belirli kurallar çerçevesinde yaklaşmaları istendi.

Gözlemciler, kuşlara doğru normal bir yürüyüş hızıyla ilerlerken kuşların hangi mesafede uzaklaştığını kaydetti. Sonuçların daha güvenilir olması için kadın ve erkek araştırmacıların boylarının ve kıyafetlerinin birbirine benzer olmasına dikkat edildi. Ayrıca kuşların bulunduğu çevre, bitki örtüsü ve gözlemcilerin başlangıç mesafesi gibi farklı etkenler de değerlendirildi.

Araştırma sırasında toplam 2.701 gözlem yapıldı ve 77 kuş türüne ilişkin veri toplandı. Ancak bilim insanları, sonuçların daha güvenilir olması için yeterli sayıda gözlem bulunan 37 türe ait 2.581 kaydı ayrıntılı analizde kullandı. Çalışmada güvercinler, serçeler, saksağanlar ve karatavuklar gibi şehirlerde sıkça karşılaştığımız kuşlar da yer aldı.

Kadınlar yaklaştığında kuşlar ortalama bir metre daha erken kaçtı

Kadınlar yaklaştığında kuşlar ortalama bir metre daha erken kaçtı

Araştırmanın en ilginç sonucu, kuşların kadın ve erkek gözlemcilere aynı mesafede tepki vermemesi oldu. Kadınların yaklaştığı kuşlar, ortalama 8,5 metre uzaklıktayken kaçmaya başladı. Erkekler yaklaştığında ise bu mesafe 7,5 metre olarak ölçüldü. Yani kuşlar, kadınlar kendilerine yaklaşırken ortalama bir metre daha erken uzaklaştı.

İlk bakışta bir metrelik fark çok önemli görünmeyebilir. Ancak araştırmacılar, kuşların kaçış mesafesindeki bu değişimin istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu belirledi. Üstelik aynı eğilim araştırmanın yapıldığı beş ülkenin tamamında gözlemlendi.

Bilim insanları, kuşların olası tehlikelere karşı verdiği tepkiyi ölçmek için kaçışa başlama mesafesini kullanıyor. Bir kuşun insan kendisine henüz uzaktayken kaçması, daha temkinli davrandığının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Buna karşılık bir insanın oldukça yakınına gelmesine izin vermesi, yaklaşmayı daha fazla tolere ettiğini gösteriyor.

Peki kuşlar kadınları erkeklerden nasıl ayırt ediyor?

Peki kuşlar kadınları erkeklerden nasıl ayırt ediyor?

Araştırmanın en fazla merak uyandıran sorusu da tam olarak bu. Kuşlar, kendilerine yaklaşan kişinin kadın mı erkek mi olduğunu nasıl anlayabiliyor? Bilim insanları henüz kesin bir açıklamaya ulaşmış değil. Ancak üzerinde durdukları birkaç ihtimal bulunuyor.

Bunlardan biri, kadınlarla erkeklerin yürüyüş biçimlerindeki küçük farklılıklar. İnsanlar fark etmese bile adım atma şekli ve vücudun hareketi, kuşların davranışlarını etkiliyor olabilir. Bir başka ihtimal ise vücut yapısı veya koku gibi özelliklerin kuşlar tarafından algılanması.

Araştırmacılar, gözlemcilerin boylarını ve kıyafetlerini mümkün olduğunca benzer tutarak belirgin fiziksel farklılıkları azaltmaya çalıştı. Ancak yürüyüş, vücut oranları veya koku gibi daha küçük ayrıntıların etkisini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmadı. Bu nedenle kuşların tam olarak hangi özelliğe tepki verdiği henüz bilinmiyor.

Bilim insanları da sonuçlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Bilim insanları da sonuçlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Araştırmaya katılan isimlerden Kaliforniya Üniversitesi profesörü Daniel Blumstein, kuşların kadınlara ve erkeklere farklı tepki verdiğine ilişkin sonuçları ikna edici bulduğunu ancak bunun nedenini açıklayamadığını belirtiyor. Farklı şehirlerden ve kuş türlerinden elde edilen verilerde benzer bir eğilimin görülmesi, araştırmanın en önemli bulguları arasında.

Çekya Yaşam Bilimleri Üniversitesinden Dr. Yanina Benedetti de sonuçların kendisi için şaşırtıcı olduğunu ifade ediyor. Benedetti’ye göre hayvan davranışlarını inceleyen çalışmalarda, gözlem yapan insanın özelliklerinin sonuçları etkileyebileceği her zaman yeterince dikkate alınmıyor.

Oysa bu araştırma, kuşların aynı davranışı sergileyen insanlara bile farklı tepkiler verebileceğini düşündürüyor. Böylece gelecekte yapılacak hayvan davranışı araştırmalarında yalnızca hayvanların özelliklerini değil, onları gözlemleyen insanların fiziksel özelliklerini de hesaba katmak gerekebilir.

Kuşların cinsiyeti ve yaşadıkları çevre de davranışlarını etkileyebiliyor

Kuşların cinsiyeti ve yaşadıkları çevre de davranışlarını etkileyebiliyor

Araştırmada yalnızca insanlara ait özellikler incelenmedi. Bilim insanları, kuşların kendi cinsiyetlerinin de kaçış davranışıyla ilişkili olduğunu gördü. Erkek kuşların genel olarak insan yaklaşmasına dişi kuşlara kıyasla daha fazla izin verdiği belirlendi. Bununla birlikte bitki örtüsü ve kuşların bulunduğu alanın özellikleri de kaçış mesafesini etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Örneğin ağaçların yoğun olduğu alanlarda kuşların daha uzaktayken kaçmaya başladığı görüldü. Çalıların fazla olduğu bölgelerde ise kaçış mesafesi daha kısa olabiliyordu. Bu durum, kuşların çevrelerindeki koşulları değerlendirerek davranışlarını değiştirebildiğini gösteriyor.

Ancak söz konusu sonuçların bütün kuş türleri için aynı şekilde geçerli olduğunu söylemek mümkün değil. Araştırma belirli Avrupa şehirlerinde yaşayan kuşlarla sınırlı ve bilim insanları farklı bölgelerde yapılacak yeni çalışmaların önemini vurguluyor.

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Kuşlar gerçekten kadınlardan daha mı çok korkuyor?

Kuşlar gerçekten kadınlardan daha mı çok korkuyor?

Araştırma, kuşların kadınlar yaklaştığında daha erken kaçtığını gösterse de bunun kadınlardan doğrudan daha fazla korktukları anlamına geldiği henüz kesin değil. Çünkü hangi özelliğin kuşların davranışını değiştirdiği bilinmiyor. Ayrıca araştırmacılar, kadınların kuşlar için erkeklerden daha büyük bir tehlike oluşturduğunu gösteren bir bulgu da elde etmedi.

Torino Üniversitesinden Dr. Federico Morelli’ye göre çalışmanın en ilginç tarafı, gözlemlenen bu farklılığın nedeninin henüz açıklanamaması. Araştırmacılar, gelecekte yürüyüş biçimi, koku ve fiziksel özellikler gibi etkenleri ayrı ayrı inceleyerek sorunun yanıtını bulmayı hedefliyor.

Kısacası parkta yürürken siz yaklaşmadan havalanan bir kuş, düşündüğünüzden çok daha fazla ayrıntıya dikkat ediyor olabilir. Ancak kuşların kadınlarla erkekler arasındaki hangi farkları algıladığı ve bunlara neden farklı tepki verdiği şimdilik bilim dünyasının yanıt aradığı sorular arasında.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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