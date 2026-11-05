Üç Silahşörler: Özdeğer & Özşefkat & Özsaygı

Bu üç kavramı bir araya getiren bir örnek düşünelim.

Bir kişi iş yerinde haksız bir eleştiri alıyor.

Özdeğer, bu eleştirinin kişinin bütün değerini belirlemediğini hatırlamasına yardımcı olur.

Özşefkat, eleştiri nedeniyle yaşadığı incinmeyi küçümsememesini ve kendisine destekleyici yaklaşmasını sağlar.

Özsaygı, eleştirinin içeriğini değerlendirmesine, gerekirse geri bildirim istemesine veya uygun bir sınır koymasına yardımcı olur.

Böylece kişi ne her eleştiriyi reddeder ne de her eleştiriyi kendi değersizliğinin kanıtı olarak kabul eder.

Özdeğer ve özşefkat çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenler

Bu alanlarda çalışırken bazı yanlış anlamaları önlemek gerekir.

Özşefkat, kendini sürekli iyi hissetmek değildir. Bazen kendine şefkat göstermek, acı veren bir gerçeği kabul etmek veya zor bir sorumluluğu yerine getirmek anlamına gelir.

Özdeğer, kendini herkesten üstün görmek değildir. Kendi değerini kabul etmek, diğer insanların değerini azaltmayı gerektirmez.

Kendini kabul etmek, değişmekten vazgeçmek değildir. Kişi mevcut hâlini inkâr etmeden gelişmek isteyebilir.

Sınır koymak, herkesi hayatından çıkarmak değildir. Sınırlar; ilişkiyi, karşılıklılığı ve kişinin kapasitesini korumak için kullanılabilir.

Özşefkat, bütün sorunları tek başına çözmez. Yoğun utanç, sürekli kendini değersiz hissetme, depresif belirtiler veya ilişkilerde tekrarlayan güçlükler söz konusu olduğunda bir ruh sağlığı uzmanından destek almak yararlı olabilir.

Özellikle özşefkat göstermek kişide suçluluk, korku veya güvensizlik yaratıyorsa bu tepkiyi bir başarısızlık olarak yorumlamak yerine, kişinin geçmiş deneyimlerini ve mevcut koşullarını dikkate almak önemlidir.

Özetle; Özdeğer, kendinle kurduğun ilişkinin temelidir

Özdeğer, kişinin yalnızca kendisi hakkında olumlu düşünmesiyle sınırlı değildir. Kendisine nasıl davrandığı, hatalarını nasıl değerlendirdiği, ihtiyaçlarını nasıl ele aldığı ve başkalarıyla ilişkilerinde kendi varlığını nasıl koruduğuyla da bağlantılıdır.

Kristin Neff'in özşefkat modeli, kişinin acı ve kusurluluk karşısında kendisine nezaket göstermesini, ortak insanlığı hatırlamasını ve duygularına dengeli biçimde yaklaşmasını vurgular. Jennifer Crocker'ın koşullara bağlı özdeğer yaklaşımı, kişinin değer duygusunu başarı, görünüş veya onay gibi alanlara bağlamasının olası sonuçlarını anlamaya yardımcı olur. Paul Gilbert'in Şefkat Odaklı Terapi yaklaşımı ise öz-eleştiri ve utanç karşısında daha destekleyici bir iç ilişki geliştirmeye odaklanır.

Bu yaklaşımları bir araya getirdiğimizde şu ayrım ortaya çıkar:

Kendini geliştirmek için kendini küçültmen gerekmez. Bir hatanın sorumluluğunu almak için kendinden nefret etmen gerekmez. Başkalarını sevmek için kendi ihtiyaçlarını yok sayman gerekmez. Kendine değer vermek için her zaman başarılı, güzel, güçlü veya huzurlu olman gerekmez.

Özdeğer temelli özşefkat, bunları yalnızca düşünsel olarak kabul etmek değil, günlük yaşamda davranışlara dönüştürmektir.

Kendime değer veriyorum; bu nedenle kendimi dinliyor, sınırlarımı gözetiyor, hatalarımdan öğreniyor ve zorlandığımda kendimi cezalandırmak yerine destekliyorum.

Bu yaklaşım, kusursuzluk iddiası taşımadan gelişmeyi; sorumluluktan kaçmadan kendine şefkat göstermeyi ve başkalarıyla bağ kurarken kendi benliğini korumayı mümkün kılan bir çerçeve sunar.

Kaynakça;

A. Özşefkat ve özsaygı

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