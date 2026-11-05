Üç Silahşörler: Özdeğer & Özşefkat & Özsaygı
Matrix’den çıkış anahtarları…
Bu konu üzerinde uzun zamandır çalışıyorum. Hatta Özgünlük eğitimlerim de ilk üzerinde net bir şekilde donanmamız gereken kod olarak duruyorum. Eski davranış kalıplarından ayrılmak ve özdeğere yerleşmek gerçekten de bir yolculuk..
Bu noktada biraz bu makalede tanımlar üzerinden ilerleyerek, eski tanımlardan yeni tanımlara doğru bir yol tasarladım. Ve bunu Özdeğerle birlikte hemen arkasından gelen kavram özşefkat ve özsaygı tanımlarının arasındaki ilişki olarak da ele aldım.
Önce Özdeğer ile başlayalım..
Özdeğer, kişinin kendi varlığını ne kadar değerli bulduğuyla; özşefkat ise kendisiyle, özellikle hata yaptığında, başarısız olduğunda, incindiğinde veya kendisini yetersiz hissettiğinde nasıl ilişki kurduğuyla ilgilidir. Bu iki kavram birbiriyle yakından bağlantılıdır ancak aynı şey değildir. Sağlıklı bir özdeğer anlayışı, kişinin kendisine şefkatle davranabilmesini, kendi ihtiyaçlarını önemsemesini, sınırlarını korumasını ve kusurlarıyla yüzleşirken kendi değerini bütünüyle sorgulamamasını destekleyebilir.
Bu makalede özdeğer ve özşefkat ilişkisini; Kristin Neff, Paul Gilbert, Jennifer Crocker, Mark Leary ve diğer araştırmacıların çalışmaları üzerinden inceleyeceğiz. Ayrıca bilimsel bulguları günlük davranışlara, ilişkilere, bedenle kurulan bağa ve kişinin kendi yaşamını yönetme biçimine aktaracağız.
1. Özdeğer nedir? Kendimizi neye göre değerli buluyoruz?
Koşullara bağlı özdeğerin günlük yaşamdaki örnekleri
2. Özdeğer ile özşefkat arasındaki fark
3. Özdeğerin üç temel düşmanı: İç eleştirmen, utanç ve koşullu kabul
4. Özşefkat neden yalnızca olumlu düşünmek değildir?
5. Özdeğer temelli özşefkat davranışları nelerdir?
6. Özdeğer temelli özşefkat: İlişkilerde nasıl görünür?
7. Bilimsel araştırmalar özdeğer ve özşefkat hakkında ne söylüyor?
8. Özdeğer temelli özşefkat nasıl geliştirilir? Uygulanabilir bir yöntem
Özdeğerin 6 alanı:
Günlük yaşamda kendine şefkat rehberi
Özdeğer kavramını daha kapsamlı ele almak için onu altı yaşam alanında inceleyebiliriz. Bu sınıflandırma, bilimsel literatürde yer alan tek bir standart model değil; özdeğer ve özşefkat araştırmalarından yararlanılarak hazırlanmış uygulamaya dönük bir sentezdir.
1. Kendilik değeri
2. Bedensel değer
3. İlişkisel değer
4. Efor & Performans değeri
5. Özerklik değeri
6. Gelişim değeri
Özdeğer, özşefkat ve özsaygı: Birbirini tamamlayan üç kavram
Bu üç kavramı bir araya getiren bir örnek düşünelim.
Bir kişi iş yerinde haksız bir eleştiri alıyor.
Özdeğer, bu eleştirinin kişinin bütün değerini belirlemediğini hatırlamasına yardımcı olur.
Özşefkat, eleştiri nedeniyle yaşadığı incinmeyi küçümsememesini ve kendisine destekleyici yaklaşmasını sağlar.
Özsaygı, eleştirinin içeriğini değerlendirmesine, gerekirse geri bildirim istemesine veya uygun bir sınır koymasına yardımcı olur.
Böylece kişi ne her eleştiriyi reddeder ne de her eleştiriyi kendi değersizliğinin kanıtı olarak kabul eder.
Özdeğer ve özşefkat çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenler
Bu alanlarda çalışırken bazı yanlış anlamaları önlemek gerekir.
Özşefkat, kendini sürekli iyi hissetmek değildir. Bazen kendine şefkat göstermek, acı veren bir gerçeği kabul etmek veya zor bir sorumluluğu yerine getirmek anlamına gelir.
Özdeğer, kendini herkesten üstün görmek değildir. Kendi değerini kabul etmek, diğer insanların değerini azaltmayı gerektirmez.
Kendini kabul etmek, değişmekten vazgeçmek değildir. Kişi mevcut hâlini inkâr etmeden gelişmek isteyebilir.
Sınır koymak, herkesi hayatından çıkarmak değildir. Sınırlar; ilişkiyi, karşılıklılığı ve kişinin kapasitesini korumak için kullanılabilir.
Özşefkat, bütün sorunları tek başına çözmez. Yoğun utanç, sürekli kendini değersiz hissetme, depresif belirtiler veya ilişkilerde tekrarlayan güçlükler söz konusu olduğunda bir ruh sağlığı uzmanından destek almak yararlı olabilir.
Özellikle özşefkat göstermek kişide suçluluk, korku veya güvensizlik yaratıyorsa bu tepkiyi bir başarısızlık olarak yorumlamak yerine, kişinin geçmiş deneyimlerini ve mevcut koşullarını dikkate almak önemlidir.
Özetle; Özdeğer, kendinle kurduğun ilişkinin temelidir
Özdeğer, kişinin yalnızca kendisi hakkında olumlu düşünmesiyle sınırlı değildir. Kendisine nasıl davrandığı, hatalarını nasıl değerlendirdiği, ihtiyaçlarını nasıl ele aldığı ve başkalarıyla ilişkilerinde kendi varlığını nasıl koruduğuyla da bağlantılıdır.
Kristin Neff'in özşefkat modeli, kişinin acı ve kusurluluk karşısında kendisine nezaket göstermesini, ortak insanlığı hatırlamasını ve duygularına dengeli biçimde yaklaşmasını vurgular. Jennifer Crocker'ın koşullara bağlı özdeğer yaklaşımı, kişinin değer duygusunu başarı, görünüş veya onay gibi alanlara bağlamasının olası sonuçlarını anlamaya yardımcı olur. Paul Gilbert'in Şefkat Odaklı Terapi yaklaşımı ise öz-eleştiri ve utanç karşısında daha destekleyici bir iç ilişki geliştirmeye odaklanır.
Bu yaklaşımları bir araya getirdiğimizde şu ayrım ortaya çıkar:
Kendini geliştirmek için kendini küçültmen gerekmez. Bir hatanın sorumluluğunu almak için kendinden nefret etmen gerekmez. Başkalarını sevmek için kendi ihtiyaçlarını yok sayman gerekmez. Kendine değer vermek için her zaman başarılı, güzel, güçlü veya huzurlu olman gerekmez.
Özdeğer temelli özşefkat, bunları yalnızca düşünsel olarak kabul etmek değil, günlük yaşamda davranışlara dönüştürmektir.
Kendime değer veriyorum; bu nedenle kendimi dinliyor, sınırlarımı gözetiyor, hatalarımdan öğreniyor ve zorlandığımda kendimi cezalandırmak yerine destekliyorum.
Bu yaklaşım, kusursuzluk iddiası taşımadan gelişmeyi; sorumluluktan kaçmadan kendine şefkat göstermeyi ve başkalarıyla bağ kurarken kendi benliğini korumayı mümkün kılan bir çerçeve sunar.
Kaynakça;
A. Özşefkat ve özsaygı
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