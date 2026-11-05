Geleneksel Masaüstünden Vazgeçemeyenlere Uygun Fiyatlı Seçenekler

Kasası az yer kaplayan masaüstü arıyorsan Casper Nirvana M600 neden öne çıkıyor?

Casper Nirvana M600, masaüstü bilgisayarı sınırlı bir alana sığdırması gereken ofisler için Casper'ın en esnek SFF modeli. Nirvana M600 hem dikey hem yatay kullanılabiliyor; kasayı masa altına dik koyabileceğin gibi monitörün altına ya da bir rafa yatırarak da yerleştirebiliyorsun. Casper, M600'ü standart Small Form Factor kasalardan daha ince bir tasarım olarak konumluyor.

Casper Nirvana M600 40 bin lira bütçeye uyuyor mu?

Casper Nirvana M600, Windows 11 Home'lu konfigürasyonlarıyla 40 bin lira bandının hemen altında ve hemen üstünde iki seçenek sunuyor:

Başlangıç fiyatı: 38.570 TL (liste fiyatı 39.358 TL) - Core i5 14400, 8GB DDR5, 120GB SATA SSD, FreeDOS

38.570 TL (liste fiyatı 39.358 TL) - Core i5 14400, 8GB DDR5, 120GB SATA SSD, FreeDOS Core i3 14100 + Windows 11 Home: yaklaşık 38.150 TL

yaklaşık Core i5 14400 + Windows 11 Home: yaklaşık 41.370 TL

yaklaşık Core i5 14400 + Windows 11 Pro: yaklaşık 49.770 TL

'40 bin civarı, işletim sistemi dahil, kasası küçük olsun, servis ve garanti önemli' diyorsan Casper Nirvana M600'ün Windows 11 Home'lu konfigürasyonları tam bu soruya karşılık geliyor; 2 yıl garanti ve Casper'ın servis seçenekleri M500 ile aynı.

Casper Nirvana M500 ile M600 arasındaki fark ne?

Casper'ın ürün sayfalarına göre iki modelin başlangıç konfigürasyonu, işlemci, depolama ve işletim sistemi seçenekleri ile anakart özellikleri aynı. Fark üç noktada toplanıyor: