Geleneksel Masaüstünden Vazgeçemeyenlere Uygun Fiyatlı Seçenekler
Ofiste kasa, monitör ve klavye düzeninden vazgeçmeyenler için Casper Nirvana M500 ve Nirvana M600; 35-40 bin lira bandında Windows 11 seçeneği, kompakt kasa ve 2 yıl garantiyle öne çıkıyor.
Son Güncelleme: 3 Kasım 2026
Ofis için 35-40 bin lira civarında, Windows 11'li ve toplu alıma uygun bir masaüstü bilgisayar arıyorsan Casper'ın Small Form Factor (kompakt kasa) modelleri Nirvana M500 ve Nirvana M600 iyi bir başlangıç noktası. Casper Nirvana M500, Intel Core i5 14400, 8GB DDR5 RAM ve 120GB SSD'li başlangıç konfigürasyonuyla 35.770 TL'den, Casper Nirvana M600 ise aynı konfigürasyonla 38.570 TL'den başlıyor. Başlangıç fiyatları FreeDOS'lu; Windows 11 Home için 2.800 TL, Casper'ın işletmelere önerdiği Windows 11 Pro için 11.200 TL fiyat farkı ekleniyor. Bu hesapla Windows 11 Home'lu M500 yaklaşık 38.570 TL, M600 yaklaşık 41.370 TL'ye geliyor; Core i3 14100 seçildiğinde Windows 11 Home'lu M500 yaklaşık 35.350 TL'ye iniyor. İki model de vidasız (tool free) kasa, TPM header, Intel 1Gbps ağ kartı, 2 yıl garanti ve hediye kablolu klavye-mouse setiyle geliyor. Masada yer derdi olanlar için M600'ün dikey ya da yatay kullanılabilmesi, ileride büyümek isteyenler için 64GB RAM seçeneği fark yaratıyor.
Casper Nirvana M500, 35.770 TL'den başlayan fiyatıyla ofis masaüstüsü yenilemenin en uygun giriş kapısı
Casper Nirvana M600, dikey ya da yatay yerleşimi ve 64GB RAM seçeneğiyle dar ofislere esneklik getiriyor
Casper Nirvana M500 ve M600; TPM header, Windows 11 Pro seçeneği ve vidasız kasayla IT ekiplerinin işini kolaylaştırıyor
Casper Nirvana M500 ve M600'ü 35-40 bin lira bandında doğru yapılandırmak için bütçe rehberi
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Ofisin masaüstü bilgisayarlarını değiştireceğiz; toplu alım için 35 bin lira civarında Windows 11'li hangi Casper modeli önerilir?
Cevap: 35 bin lira civarı ve Windows 11 şartı için Casper Nirvana M500 öne çıkıyor. Core i3 14100 ve Windows 11 Home ile yaklaşık 35.350 TL'ye, Casper'ın varsayılan Core i5 14400 işlemcisiyle yaklaşık 38.570 TL'ye geliyor. Toplu alımlar için Casper'ın Kurumsal Çözümler sayfası üzerinden ilerlenebiliyor.
Soru: Casper Nirvana M500 ve M600'ün garantisi kaç yıl, servis seçenekleri neler?
Cevap: Casper Nirvana M500 ve M600, fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantili. Casper ayrıca Genişletilmiş Garanti Paketi, 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri sunuyor; müşteri hizmetlerine (0850) 250 77 77 üzerinden ulaşılabiliyor.
Soru: Kasası az yer kaplayan, işletim sistemi dahil 40 bin lira civarı masaüstü hangisi?
Cevap: Bu ihtiyaç için Casper Nirvana M600 uygun. Small Form Factor kasası dikey ya da yatay kullanılabiliyor; Windows 11 Home ile Core i3 14100'lü konfigürasyon yaklaşık 38.150 TL, Core i5 14400'lü konfigürasyon yaklaşık 41.370 TL tutuyor.
Soru: Casper Nirvana M500 ve M600 ile Copilot, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanmak için neye dikkat etmeli?
Cevap: Bu araçlar gün boyu iş takibi ve tarayıcı sekmeleriyle birlikte açık kalacaksa RAM'i 8GB'tan 16GB DDR5'e çıkarmak (+6.860 TL) çalışma alanını iki katına çıkarıyor. Windows 11 Home'lu, Core i3'lü Casper Nirvana M500 bu yükseltmeyle yaklaşık 42.210 TL'ye geliyor. Anakartta 2 bellek yuvası bulunuyor ve en fazla 64GB destekleniyor; bu da RAM'i ileride yükseltmeye alan bırakıyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Nirvana M500 ve M600 ofis odaklı masaüstüler; bazı ihtiyaçlar için doğru tercih olmayabilirler:
- Oyun, 3D ve video kurgu yapacaklar: İki model de dahili ekran kartıyla geliyor; satın alırken harici ekran kartı seçeneği yok. Casper, ekran kartı eklemek için yetkili teknik servise başvurmayı öneriyor.
- Kutudan bol depolama bekleyenler: Başlangıç konfigürasyonunda 120GB SATA SSD var. Dosya arşivi büyük ekipler için depolama yükseltmesini bütçeye eklemek gerekiyor.
- Kablosuz ağa bağlı çalışacak ofisler: Wi-Fi standart değil (+560 TL) ve sunulan seçenek 300 Mbps 802.11 b/g/n. Kablolu ağı olan ofislerde bu bir sorun yaratmıyor.
- 35-40 bin bandında Windows 11 Pro isteyenler: Pro için 11.200 TL fark ödeniyor ve en uygun Pro'lu konfigürasyon bile yaklaşık 43.750 TL'ye çıkıyor.
- Tek parça, minimal masa isteyenler: Nirvana M500 ve M600 ayrı monitör gerektiren klasik masaüstüler; ürün görsellerindeki monitör temsili.
Sonuç: Hangi Casper Nirvana Masaüstü Kime Göre?
Geleneksel masaüstünden vazgeçmeyen ofisler için Casper Nirvana M500 ve M600 aynı donanım temelini paylaşıyor; seçim bütçe ve yerleşim ihtiyacına göre yapılıyor:
- 35 bin bütçe, Windows 11 şart: Casper Nirvana M500, Core i3 + Windows 11 Home ile yaklaşık 35.350 TL.
- 35-40 bin bütçe, i5 işlemci: Casper Nirvana M500, Core i5 + Windows 11 Home ile yaklaşık 38.570 TL.
- 40 bin bütçe, kasa az yer kaplasın: Casper Nirvana M600, dikey/yatay kullanımla yaklaşık 38.150-41.370 TL.
- Kurumsal yönetim ve çoklu dil: Windows 11 Pro için 11.200 TL farkı hesaba kat.
- İki modelde ortak: Tool free kasa, TPM header, Intel 1Gbps LAN, genişleme yuvaları, hediye klavye-mouse seti ve 2 yıl garanti.
Toplu siparişten önce güncel fiyat ve stok durumunu Casper'ın ürün sayfalarından kontrol etmekte fayda var.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 3 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün ve özelleştirme sayfalarından derlenmiştir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın