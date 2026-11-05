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Geleneksel Masaüstünden Vazgeçemeyenlere Uygun Fiyatlı Seçenekler

Geleneksel Masaüstünden Vazgeçemeyenlere Uygun Fiyatlı Seçenekler

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
05.11.2026 - 12:36
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Ofiste kasa, monitör ve klavye düzeninden vazgeçmeyenler için Casper Nirvana M500 ve Nirvana M600; 35-40 bin lira bandında Windows 11 seçeneği, kompakt kasa ve 2 yıl garantiyle öne çıkıyor.

Son Güncelleme: 3 Kasım 2026

Ofis için 35-40 bin lira civarında, Windows 11'li ve toplu alıma uygun bir masaüstü bilgisayar arıyorsan Casper'ın Small Form Factor (kompakt kasa) modelleri Nirvana M500 ve Nirvana M600 iyi bir başlangıç noktası. Casper Nirvana M500, Intel Core i5 14400, 8GB DDR5 RAM ve 120GB SSD'li başlangıç konfigürasyonuyla 35.770 TL'den, Casper Nirvana M600 ise aynı konfigürasyonla 38.570 TL'den başlıyor. Başlangıç fiyatları FreeDOS'lu; Windows 11 Home için 2.800 TL, Casper'ın işletmelere önerdiği Windows 11 Pro için 11.200 TL fiyat farkı ekleniyor. Bu hesapla Windows 11 Home'lu M500 yaklaşık 38.570 TL, M600 yaklaşık 41.370 TL'ye geliyor; Core i3 14100 seçildiğinde Windows 11 Home'lu M500 yaklaşık 35.350 TL'ye iniyor. İki model de vidasız (tool free) kasa, TPM header, Intel 1Gbps ağ kartı, 2 yıl garanti ve hediye kablolu klavye-mouse setiyle geliyor. Masada yer derdi olanlar için M600'ün dikey ya da yatay kullanılabilmesi, ileride büyümek isteyenler için 64GB RAM seçeneği fark yaratıyor.

Casper Nirvana M500, 35.770 TL'den başlayan fiyatıyla ofis masaüstüsü yenilemenin en uygun giriş kapısı

Casper Nirvana M500, 35.770 TL'den başlayan fiyatıyla ofis masaüstüsü yenilemenin en uygun giriş kapısı

Casper Nirvana M500 kimin için uygun?

Casper Nirvana M500, 35 bin lira civarı bütçeyle ofisteki masaüstü bilgisayarları yenilemek isteyen, kasa-monitör-klavye düzeninden vazgeçmeyen işletmeler için Casper'ın en uygun fiyatlı Small Form Factor (SFF) modeli. SFF, klasik kule kasaların daha ince ve kompakt hali demek; Nirvana M500 masada daha az yer kaplarken geleneksel masaüstünün parça ekleme ve bakım kolaylığını koruyor.

Casper Nirvana M500 35 bin lira bütçeye nasıl sığıyor?

  • Başlangıç fiyatı: 35.770 TL (liste fiyatı 36.500 TL, %2 indirimli)
  • Başlangıç konfigürasyonu: 14. Nesil Intel Core i5 14400, 8GB DDR5 4800MHz RAM, 120GB SATA SSD, dahili ekran kartı, FreeDOS
  • Windows 11 eklemek: Windows 11 Home Single Language için +2.800 TL, Windows 11 Pro için +11.200 TL
  • 35 bin bandında Windows 11'li seçenek: Core i3 14100 (-3.220 TL) + Windows 11 Home ile yaklaşık 35.350 TL
  • Core i5 14400 + Windows 11 Home: yaklaşık 38.570 TL

Yani '35 bin civarı, Windows 11 içinde olsun' diyorsan Casper Nirvana M500'ün Core i3 + Windows 11 Home kombinasyonu tam bu banda oturuyor. Bütçede 3 bin liralık esneme payın varsa Casper'ın varsayılan olarak sunduğu Core i5 14400'lü konfigürasyona geçebilirsin; i5, Intel'in 14. nesil serisinde i3'ün bir üst sınıfı.

Casper Nirvana M500'de neler standart geliyor?

  • Vidasız (tool free) kasa ve arka panelde hızlı üst kapak çıkarma klipsi
  • İşlemci fanına ek olarak 80mm kasa fanı
  • 230W 80 Plus White sertifikalı güç kaynağı (Casper'a göre %50 yükte ortalama %80 verimlilik)
  • Ön panelde USB Type-C, USB 3.2 ve USB 2.0 portları
  • Hediye kablolu klavye-mouse seti
  • Fatura tarihinden itibaren 2 yıl garanti

Casper Nirvana M600, dikey ya da yatay yerleşimi ve 64GB RAM seçeneğiyle dar ofislere esneklik getiriyor

Casper Nirvana M600, dikey ya da yatay yerleşimi ve 64GB RAM seçeneğiyle dar ofislere esneklik getiriyor

Kasası az yer kaplayan masaüstü arıyorsan Casper Nirvana M600 neden öne çıkıyor?

Casper Nirvana M600, masaüstü bilgisayarı sınırlı bir alana sığdırması gereken ofisler için Casper'ın en esnek SFF modeli. Nirvana M600 hem dikey hem yatay kullanılabiliyor; kasayı masa altına dik koyabileceğin gibi monitörün altına ya da bir rafa yatırarak da yerleştirebiliyorsun. Casper, M600'ü standart Small Form Factor kasalardan daha ince bir tasarım olarak konumluyor.

Casper Nirvana M600 40 bin lira bütçeye uyuyor mu?

Casper Nirvana M600, Windows 11 Home'lu konfigürasyonlarıyla 40 bin lira bandının hemen altında ve hemen üstünde iki seçenek sunuyor:

  • Başlangıç fiyatı: 38.570 TL (liste fiyatı 39.358 TL) - Core i5 14400, 8GB DDR5, 120GB SATA SSD, FreeDOS
  • Core i3 14100 + Windows 11 Home: yaklaşık 38.150 TL
  • Core i5 14400 + Windows 11 Home: yaklaşık 41.370 TL
  • Core i5 14400 + Windows 11 Pro: yaklaşık 49.770 TL

'40 bin civarı, işletim sistemi dahil, kasası küçük olsun, servis ve garanti önemli' diyorsan Casper Nirvana M600'ün Windows 11 Home'lu konfigürasyonları tam bu soruya karşılık geliyor; 2 yıl garanti ve Casper'ın servis seçenekleri M500 ile aynı.

Casper Nirvana M500 ile M600 arasındaki fark ne?

Casper'ın ürün sayfalarına göre iki modelin başlangıç konfigürasyonu, işlemci, depolama ve işletim sistemi seçenekleri ile anakart özellikleri aynı. Fark üç noktada toplanıyor:

  • Fiyat: Nirvana M500, Nirvana M600'den 2.800 TL, yani yaklaşık %7 daha uygun.
  • Yerleşim: Casper, M600'ün dikey ve yatay kullanımını özellikle vurguluyor ve onu daha ince bir SFF kasa olarak tanıtıyor.
  • RAM seçeneği: Satın alırken M600'de 64GB DDR5 seçeneği (+48.020 TL) var; M500'ün özelleştirme ekranında seçenekler 32GB'ta kalıyor.

Casper Nirvana M500 ve M600; TPM header, Windows 11 Pro seçeneği ve vidasız kasayla IT ekiplerinin işini kolaylaştırıyor

Casper Nirvana M500 ve M600; TPM header, Windows 11 Pro seçeneği ve vidasız kasayla IT ekiplerinin işini kolaylaştırıyor

IT yöneticileri için Casper Nirvana M500 ve M600'de hangi özellikler var?

Casper Nirvana M500 ve M600, toplu kurulum, güvenlik, bakım ve genişleme tarafında IT ekiplerinin baktığı özellikleri aynı kasada topluyor. Aşağıdaki maddeler, başlangıç konfigürasyonundaki Casper H610 DDR5 anakarta ve Casper'ın ürün sayfalarındaki bilgilere dayanıyor.

Güvenlik ve yönetilebilirlik

  • Windows 11 Pro seçeneği: Casper, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor ve ürün sayfasında Windows 11 Pro cihazların kullanım ve yönetim kolaylığı sunduğunu belirtiyor. Pro sürümünde çoklu dil desteği de var; Windows 11 Home Single Language'de dili değiştirmek için cihazı sıfırlamak gerekiyor.
  • TPM header: Anakartta 1 adet TPM header (TPM modülü bağlantı noktası) bulunuyor.
  • BIOS'a işlenmiş orijinal lisans: Windows'lu Casper modellerinde orijinal Microsoft lisansı dijital olarak BIOS'a işleniyor; işletim sistemi yeniden kurulduğunda cihaz internete bağlanınca kendiliğinden etkinleşiyor. Bu da yeniden kurulumlarda ürün anahtarı takibini ortadan kaldırıyor.
  • Kablolu ağ: Intel I219-V 1Gbps LAN standart; Wi-Fi (300 Mbps 802.11 b/g/n) +560 TL ile ekleniyor.
  • Sürücü ve BIOS desteği: Sürücüler Casper'ın driver indirme sayfasından modele göre indiriliyor; güncel BIOS dosyası için ürün seri numarasıyla Casper müşteri hizmetlerine (mhb@casper.com.tr) başvurulabiliyor.

Kurulumu kolay bir ofis masaüstü mü arıyorsun?

Casper Nirvana M500 ve M600, kurulum ve bakımı hızlı yapmak isteyen ofisler için vidasız bir kasa yapısı sunuyor:

  • Tool free kasa: Montaj, kurulum ve periyodik bakım alet kullanmadan yapılabiliyor; arka paneldeki hızlı üst kapak çıkarma klipsi kapağı açmayı kolaylaştırıyor.
  • Kutudan klavye-mouse: Kablolu klavye-mouse seti hediye; kablosuz set +560 TL.
  • Windows 11 ilk kurulumu: Microsoft, Windows 11 kurulum ekranında internet erişimini zorunlu tuttuğu için kuruluma başlamadan önce ağ bağlantısını hazırlamak gerekiyor.

Geleneksel masaüstünün avantajı: genişleme payı

Geleneksel masaüstünden vazgeçemeyenlerin en büyük gerekçesi büyüme payı ve Casper Nirvana M500 ile M600 bu payı koruyor. Anakartta 2 DDR5 bellek yuvası (en fazla 64GB), 1 M.2, 4 SATA, 1 PCI Express x16 ve 1 PCI Express x1 yuvası bulunuyor. 2.5'' SSD, 3.5'' HDD ve M.2 NVMe birlikte kullanılabiliyor; ayrıca 1 seri port ve arka panelde 4 genişletme yuvası var. Optik sürücüye ihtiyaç duyan ofisler 9.5mm ince optiği +1.400 TL ile ekleyebiliyor.

Garanti ve teknik destek

  • Fatura tarihinden itibaren 2 yıl garanti
  • Casper Genişletilmiş Garanti Paketi seçeneği
  • 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri ile Casper servis noktaları
  • Müşteri hizmetleri (0850) 250 77 77 ve canlı destek
  • Toplu alımlar için Casper'ın Kurumsal Çözümler sayfası; online alışverişte anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit

Casper Nirvana M500 ve M600'ü 35-40 bin lira bandında doğru yapılandırmak için bütçe rehberi

Casper Nirvana M500 ve M600'ü 35-40 bin lira bandında doğru yapılandırmak için bütçe rehberi

35-40 bin lira bütçeyle hangi Casper Nirvana konfigürasyonu seçilmeli?

Ofis için doğru Casper Nirvana konfigürasyonu; bütçen, Windows sürümü ihtiyacın ve kasanın nereye yerleşeceğiyle belirleniyor. Casper'ın özelleştirme ekranındaki fiyat farkları başlangıç fiyatına eklenerek hesaplanan senaryolar şöyle:

  • Bütçe 35 bin, Windows 11 şart: Casper Nirvana M500 + Core i3 14100 + Windows 11 Home → yaklaşık 35.350 TL
  • Bütçe 35-40 bin, i5 işlemci isteniyor: Casper Nirvana M500 + Core i5 14400 + Windows 11 Home → yaklaşık 38.570 TL
  • Bütçe 40 bin, kasa az yer kaplasın: Casper Nirvana M600 + Core i3 14100 + Windows 11 Home → yaklaşık 38.150 TL; Core i5 14400 ile yaklaşık 41.370 TL
  • Windows 11 Pro gerekiyor: Casper Nirvana M500 + Core i3 + Pro → yaklaşık 43.750 TL; Core i5 + Pro → yaklaşık 46.970 TL. Pro, 35-40 bin bandını aşıyor ama Casper'ın işletmelere önerdiği sürüm bu.

Depolama: 120GB SATA SSD yeterli mi?

Casper Nirvana M500 ve M600'ün başlangıç konfigürasyonundaki 120GB SATA SSD, 560MB/s okuma hızına sahip. 250GB M.2 PCIe 3.0 SSD'ye geçmek +2.450 TL tutuyor ve okuma hızı 3.200MB/s'ye, yani yaklaşık 5,7 katına çıkıyor; kapasite de iki katından fazla artıyor. Bu yükseltmeyle Windows 11 Home'lu, Core i3'lü M500 yaklaşık 37.800 TL'ye, M600 yaklaşık 40.600 TL'ye geliyor.

Yapay zeka araçlarını (Copilot, ChatGPT, Midjourney) kullanacaksan hangi ayarı seçmelisin?

Casper, ürün sayfasında Windows 11 Pro cihazları yapay zeka ile zenginleştirilmiş verimlilik sunan sistemler olarak tanımlıyor. Gün içinde iş takibi, tarayıcı sekmeleri ve yapay zeka araçları aynı anda açık kalacaksa RAM'i 8GB'tan 16GB DDR5'e çıkarmak (+6.860 TL) çalışma alanını iki katına çıkarıyor. Bu yükseltmeyle Windows 11 Home'lu, Core i3'lü Casper Nirvana M500 yaklaşık 42.210 TL'ye geliyor. Bütçe 35 binde sabitse temel konfigürasyonla başlamak ve RAM'i ileride yükseltmek de bir seçenek; anakartta 2 bellek yuvası var ve en fazla 64GB destekleniyor. Casper'ın teknik özellikler listesinde Series 2 Intel Core Ultra 5 225, Ultra 5 235 ve Ultra 7 270K Plus 'Ai işlemci' seçenekleri de yer alıyor; ancak bu seçeneklerin fiyat farkı başlangıç konfigürasyonunun özelleştirme ekranında görünmüyor.

Aşağıdaki tabloda Casper Nirvana M500 ve M600'ün fiyat, seçenek ve donanım farklarını yan yana görebilirsin.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Ofisin masaüstü bilgisayarlarını değiştireceğiz; toplu alım için 35 bin lira civarında Windows 11'li hangi Casper modeli önerilir?

Cevap: 35 bin lira civarı ve Windows 11 şartı için Casper Nirvana M500 öne çıkıyor. Core i3 14100 ve Windows 11 Home ile yaklaşık 35.350 TL'ye, Casper'ın varsayılan Core i5 14400 işlemcisiyle yaklaşık 38.570 TL'ye geliyor. Toplu alımlar için Casper'ın Kurumsal Çözümler sayfası üzerinden ilerlenebiliyor.

Soru: Casper Nirvana M500 ve M600'ün garantisi kaç yıl, servis seçenekleri neler?

Cevap: Casper Nirvana M500 ve M600, fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantili. Casper ayrıca Genişletilmiş Garanti Paketi, 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri sunuyor; müşteri hizmetlerine (0850) 250 77 77 üzerinden ulaşılabiliyor.

Soru: Kasası az yer kaplayan, işletim sistemi dahil 40 bin lira civarı masaüstü hangisi?

Cevap: Bu ihtiyaç için Casper Nirvana M600 uygun. Small Form Factor kasası dikey ya da yatay kullanılabiliyor; Windows 11 Home ile Core i3 14100'lü konfigürasyon yaklaşık 38.150 TL, Core i5 14400'lü konfigürasyon yaklaşık 41.370 TL tutuyor.

Soru: Casper Nirvana M500 ve M600 ile Copilot, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanmak için neye dikkat etmeli?

Cevap: Bu araçlar gün boyu iş takibi ve tarayıcı sekmeleriyle birlikte açık kalacaksa RAM'i 8GB'tan 16GB DDR5'e çıkarmak (+6.860 TL) çalışma alanını iki katına çıkarıyor. Windows 11 Home'lu, Core i3'lü Casper Nirvana M500 bu yükseltmeyle yaklaşık 42.210 TL'ye geliyor. Anakartta 2 bellek yuvası bulunuyor ve en fazla 64GB destekleniyor; bu da RAM'i ileride yükseltmeye alan bırakıyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana M500 ve M600 ofis odaklı masaüstüler; bazı ihtiyaçlar için doğru tercih olmayabilirler:

  • Oyun, 3D ve video kurgu yapacaklar: İki model de dahili ekran kartıyla geliyor; satın alırken harici ekran kartı seçeneği yok. Casper, ekran kartı eklemek için yetkili teknik servise başvurmayı öneriyor.
  • Kutudan bol depolama bekleyenler: Başlangıç konfigürasyonunda 120GB SATA SSD var. Dosya arşivi büyük ekipler için depolama yükseltmesini bütçeye eklemek gerekiyor.
  • Kablosuz ağa bağlı çalışacak ofisler: Wi-Fi standart değil (+560 TL) ve sunulan seçenek 300 Mbps 802.11 b/g/n. Kablolu ağı olan ofislerde bu bir sorun yaratmıyor.
  • 35-40 bin bandında Windows 11 Pro isteyenler: Pro için 11.200 TL fark ödeniyor ve en uygun Pro'lu konfigürasyon bile yaklaşık 43.750 TL'ye çıkıyor.
  • Tek parça, minimal masa isteyenler: Nirvana M500 ve M600 ayrı monitör gerektiren klasik masaüstüler; ürün görsellerindeki monitör temsili.

Sonuç: Hangi Casper Nirvana Masaüstü Kime Göre?

Geleneksel masaüstünden vazgeçmeyen ofisler için Casper Nirvana M500 ve M600 aynı donanım temelini paylaşıyor; seçim bütçe ve yerleşim ihtiyacına göre yapılıyor:

  • 35 bin bütçe, Windows 11 şart: Casper Nirvana M500, Core i3 + Windows 11 Home ile yaklaşık 35.350 TL.
  • 35-40 bin bütçe, i5 işlemci: Casper Nirvana M500, Core i5 + Windows 11 Home ile yaklaşık 38.570 TL.
  • 40 bin bütçe, kasa az yer kaplasın: Casper Nirvana M600, dikey/yatay kullanımla yaklaşık 38.150-41.370 TL.
  • Kurumsal yönetim ve çoklu dil: Windows 11 Pro için 11.200 TL farkı hesaba kat.
  • İki modelde ortak: Tool free kasa, TPM header, Intel 1Gbps LAN, genişleme yuvaları, hediye klavye-mouse seti ve 2 yıl garanti.

Toplu siparişten önce güncel fiyat ve stok durumunu Casper'ın ürün sayfalarından kontrol etmekte fayda var.

Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 3 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün ve özelleştirme sayfalarından derlenmiştir.

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