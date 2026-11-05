Sadece Dizi/Film İzleyip İnternette Gezinmek İsteyenlere Giriş Seviyesi Modeller
Dizi açıp internette gezinmek için pahalı bir canavar şart değil; Casper Nirvana S100, X650 ve X100 bu işi 40-44 bin TL bandında karşılayan üç giriş seviyesi seçenek.
Son Güncelleme: 4 Kasım 2026
Sadece dizi/film izleyip internette gezinmek, üstüne biraz da ofis işi yapmak isteyenler için Casper'ın Nirvana ailesinde üç giriş seviyesi model öne çıkıyor: Casper Nirvana S100 (40.126 TL'den başlayan fiyatla), Casper Nirvana X650 (41.162 TL'den) ve Casper Nirvana X100 (44.293 TL'den). Büyük ve parlak ekran, parmak izi okuyucu ve en yüksek pil kapasitesi (54,72 Wh) istiyorsan 16 inç, 300 nit ekranlı S100; S100'den yalnızca 1.036 TL fazlasına başlangıçta Intel Core i7-13620H işlemci, 2 MP kamera ve en geniş port seçeneği istiyorsan X650; en hafif (1,5 kg), askeri standart testlerinden geçmiş ve NPU'lu yapay zeka işlemcili model arıyorsan X100 öne çıkıyor. 36-40 bin TL bütçeye en yakın model S100, 43-45 bin TL bütçeye oturan model ise X100. Üç modelde de Dolby Audio destekli 2x2W stereo hoparlör, Wi-Fi 6 (802.11ax), Microsoft Copilot desteği ve 24 ay garanti bulunuyor.
Casper Nirvana S100, 16 inç 300 nit ekranı, Dolby Audio sesi ve parmak izi okuyucusuyla 40.126 TL'den başlayan en uygun giriş noktası
Casper Nirvana X650, S100'den 1.036 TL fazlasına başlangıçta i7 işlemci, 2 MP sürgülü kamera ve en geniş port seçeneğini sunuyor
Casper Nirvana X100, 1,5 kg ağırlığı ve NPU'lu Intel Core Series 3 işlemcisiyle üçlünün en hafif yapay zeka destekli modeli
Casper Nirvana S100, X650 ve X100 arasında seçim bütçeye, ekran tercihine ve taşınabilirlik ihtiyacına göre netleşiyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Çalışmak ve dizi/film izlemek için 36 bin lira civarında hangi Casper laptop alınabilir? 25-30 bin TL bütçe yeter mi?
Cevap: Casper'ın sitesindeki güncel fiyatlarla Nirvana S100, X650 ve X100 sırasıyla 40.126 TL, 41.162 TL ve 44.293 TL'den başlıyor. 36 bin TL civarı bütçeye en yakın seçenek, yaklaşık 4.126 TL fazlasıyla Casper Nirvana S100. 25-30 bin TL bütçe ise bu üç modelin başlangıç fiyatlarının altında kalıyor.
Soru: Yapay zekalı işlemcisi olan Casper laptoplar hangileri?
Cevap: Casper Nirvana X100, entegre NPU birimine sahip Intel Core Series 3 (Core 5 320 ve Core 7 350) işlemcilerle geliyor. Casper Nirvana S100'de ise Casper'ın AI işlemci olarak tanıttığı Intel Core Ultra 7 255H seçeneği bulunuyor. S100 ve X650'nin klavyesinde Copilot tuşu, X100'de Microsoft Copilot desteği var.
Soru: Şarjı en uzun giden Casper Nirvana modeli hangisi?
Cevap: Batarya kapasitesine göre sıralama Casper Nirvana S100 (54,72 Wh), X650 (53,58 Wh) ve X100 (45,60 Wh) şeklinde; S100'ün kapasitesi X100'den %20 daha yüksek. Casper, S100 için 8 saati aşan pil ömründen söz ediyor. Üç modelde de akıllı batarya teknolojisi var; gerçek süre kullanım biçimine göre değişiyor.
Soru: En uzun ömürlü ve az sorun çıkaracak Casper laptop hangisi?
Cevap: Arıza oranına dair bir veri ürün sayfalarında yer almıyor, ama dayanıklılık için somut göstergeler var: Casper Nirvana X100, 60°C, -20°C ve tozlu ortam testlerini içeren MIL-STD dayanıklılık testlerinden geçirilmiş; S100'ün kasası alüminyum alaşım. Üç modelde de RAM yükseltilebiliyor ve 24 ay garanti sunuluyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Nirvana S100, X650 ve X100 dizi, internet ve ofis işleri için tasarlanmış giriş seviyesi modeller; bazı ihtiyaçlarda başka bir modele bakmak daha doğru olur:
- Oyun ya da ağır grafik işi yapacaklar: Üç modelde de dahili ekran kartı var, harici bir grafik kartı seçeneği sunulmuyor.
- 25-30 bin TL bütçesi olanlar: Üç modelin başlangıç fiyatı 40.126 TL'nin üzerinde.
- Bilgisayarı Windows yüklü almak isteyenler: Başlangıç fiyatları FreeDOS'lu konfigürasyonlara ait; Windows 11 Home ya da Pro ayrıca seçiliyor ve fiyat değişebiliyor.
- S100 için: 1,8 kg ile üçlünün en ağırı; teknik listesinde Ethernet portu yer almıyor.
- X100 için: Batarya kapasitesi (45,60 Wh) üçlünün en düşüğü; tek RAM yuvası olduğu için en fazla 32 GB RAM'e çıkılabiliyor.
- X650 için: Kasası alüminyum değil PC-ABS; ürün sayfasında X100'deki gibi bir NPU biriminden söz edilmiyor.
Sonuç: Hangi Casper Nirvana Kime Göre?
- Casper Nirvana S100 (40.126 TL'den): Büyük ve parlak ekranda dizi-film, şık alüminyum kasa, parmak izi güvenliği ve en yüksek pil kapasitesi isteyenler için.
- Casper Nirvana X650 (41.162 TL'den): S100'den 1.036 TL fazlasına i7 işlemcili başlangıç, 2 MP sürgülü kamera ve SD kart okuyucu dahil en geniş port seçimi isteyenler için.
- Casper Nirvana X100 (44.293 TL'den): 1,5 kg ağırlık, NPU'lu yapay zeka işlemci ve MIL-STD dayanıklılık testleriyle yanında taşıyacağı bir iş bilgisayarı arayanlar için.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 4 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından derlenmiştir.
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