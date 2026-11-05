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Sadece Dizi/Film İzleyip İnternette Gezinmek İsteyenlere Giriş Seviyesi Modeller

Sadece Dizi/Film İzleyip İnternette Gezinmek İsteyenlere Giriş Seviyesi Modeller

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
05.11.2026 - 12:37
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Dizi açıp internette gezinmek için pahalı bir canavar şart değil; Casper Nirvana S100, X650 ve X100 bu işi 40-44 bin TL bandında karşılayan üç giriş seviyesi seçenek.

Son Güncelleme: 4 Kasım 2026

Sadece dizi/film izleyip internette gezinmek, üstüne biraz da ofis işi yapmak isteyenler için Casper'ın Nirvana ailesinde üç giriş seviyesi model öne çıkıyor: Casper Nirvana S100 (40.126 TL'den başlayan fiyatla), Casper Nirvana X650 (41.162 TL'den) ve Casper Nirvana X100 (44.293 TL'den). Büyük ve parlak ekran, parmak izi okuyucu ve en yüksek pil kapasitesi (54,72 Wh) istiyorsan 16 inç, 300 nit ekranlı S100; S100'den yalnızca 1.036 TL fazlasına başlangıçta Intel Core i7-13620H işlemci, 2 MP kamera ve en geniş port seçeneği istiyorsan X650; en hafif (1,5 kg), askeri standart testlerinden geçmiş ve NPU'lu yapay zeka işlemcili model arıyorsan X100 öne çıkıyor. 36-40 bin TL bütçeye en yakın model S100, 43-45 bin TL bütçeye oturan model ise X100. Üç modelde de Dolby Audio destekli 2x2W stereo hoparlör, Wi-Fi 6 (802.11ax), Microsoft Copilot desteği ve 24 ay garanti bulunuyor.

Casper Nirvana S100, 16 inç 300 nit ekranı, Dolby Audio sesi ve parmak izi okuyucusuyla 40.126 TL'den başlayan en uygun giriş noktası

Casper Nirvana S100, 16 inç 300 nit ekranı, Dolby Audio sesi ve parmak izi okuyucusuyla 40.126 TL'den başlayan en uygun giriş noktası

Casper Nirvana S100 kimin için uygun?

Casper Nirvana S100, evde ya da yolda dizi/film izlerken büyük ve parlak bir ekran isteyen, bunun yanında şık ve güvenli bir bilgisayar arayanlar için uygun. Casper'ın sitesinde 41.798 TL olan liste fiyatı %4 indirimle 40.126 TL'ye iniyor; bu da S100'ü üç modelin en uygun giriş noktası yapıyor. Başlangıç konfigürasyonu 13. Nesil Intel Core i5-13420H işlemci, 500 GB M.2 SSD ve FreeDOS'tan oluşuyor.

Dizi ve film izlerken S100'ün farkı ne?

  • 16 inç, 16:10 FHD IPS ekran: Üç modelin en büyük ekranı S100'de. Dizi izlerken de, yan yana iki pencereyle internette gezinirken de daha geniş bir alan demek.
  • 300 nit parlaklık: X650 ve X100'deki 250 nit ekrana göre %20 daha yüksek. Nit, ekranın ulaşabildiği parlaklığı gösteriyor; değer yükseldikçe aydınlık bir odada görüntüyü seçmek kolaylaşıyor.
  • Dolby Audio ve 2x2W stereo hoparlör: Diyaloglar ve müzikler için Dolby'nin ses teknolojisiyle destekleniyor.

Şık, hafif ve güvenli bir laptop arayanlara uyar mı?

Evet. Casper Nirvana S100'ün kasası alüminyum alaşım, rengi titanyum gri; 18,3 mm inceliğinde ve 1,8 kg ağırlığında. Power tuşunun üzerindeki parmak izi okuyucu sayesinde şifre yazmadan tek dokunuşla açılıyor; bu da iş bilgisayarı arayanlar için güvenlik tarafında artı. Klavyesi arkadan aydınlatmalı, çünkü loş ışıkta dizi açarken ya da gece yazarken tuşları görmek kolaylaşıyor. Silindirik menteşesi ekranı 180 dereceye kadar açabiliyor.

Hem güçlü hem hızlı bir model isteyenler için S100'ün seçenekleri neler?

S100, Intel'in H serisi işlemcileriyle geliyor: i5-13420H ve i7-13620H'nin yanında Series 2 Intel Core 5 210H, Core 7 240H, Core 9 270H ve Casper'ın 'AI işlemci' olarak tanıttığı Intel Core Ultra 7 255H seçenekleri var. RAM tarafında 8, 12, 16, 24 ve 32 GB DDR5 seçenekleri sunuluyor; iki SODIMM yuvası 64 GB'a kadar destekliyor. Klavyedeki Copilot tuşu ise Microsoft'un yapay zeka asistanına tek tuşla ulaşmanı sağlıyor.

S100'ün pili ne kadar dayanıyor?

Casper Nirvana S100'de 54,72 Wh'lik 3 hücreli batarya var; bu, üç model arasındaki en yüksek kapasite. Casper ürün sayfasında 8 saati aşan pil ömründen söz ediyor; gerçek süre ekran parlaklığına ve açık uygulamalara göre değişiyor.

Casper Nirvana X650, S100'den 1.036 TL fazlasına başlangıçta i7 işlemci, 2 MP sürgülü kamera ve en geniş port seçeneğini sunuyor

Casper Nirvana X650, S100'den 1.036 TL fazlasına başlangıçta i7 işlemci, 2 MP sürgülü kamera ve en geniş port seçeneğini sunuyor

Casper Nirvana X650 kimin için uygun?

Casper Nirvana X650, dizi/film ve internetin yanında görüntülü görüşme, online ders ve sık dosya aktarımı yapanlar için uygun. Liste fiyatı 42.877 TL olan X650, %4 indirimle 41.162 TL'den başlıyor. Başlangıç konfigürasyonunda 13. Nesil Intel Core i7-13620H işlemci, 500 GB M.2 SSD ve FreeDOS var.

Fiyat performans açısından X650 neden dikkat çekiyor?

S100'ün i5'li başlangıç modeline göre yalnızca 1.036 TL (yaklaşık %2,6) fazlasına Casper Nirvana X650'nin i7-13620H'li başlangıç konfigürasyonuna ulaşıyorsun. Bütçesini biraz esnetebilen ve ekran büyüklüğü yerine işlemci ile bağlantı seçeneklerine öncelik verenler için mantıklı bir denge. Diğer işlemci seçenekleri 13. Nesil i3-1315U, i5-13420H ve Series 2 Intel Core 5 210H.

Ekranı ve sesi dizi-film için yeterli mi?

Casper Nirvana X650'de 15,6 inç FHD IPS ekran, 250 nit parlaklık ve yansıma önleyici panel var. Ekran çerçeveleri 5,64 mm inceliğinde, bu sayede gövdeye göre görüntü alanı geniş tutulmuş. Ses tarafında Dolby Audio destekli 2x2W stereo hoparlör bulunuyor.

Görüntülü görüşmede ve güvenlikte X650'yi ne ayırıyor?

  • 2 MP kamera: S100 ve X100'deki 1 MP kameraya karşılık X650'de 2 MP kamera var; video görüşmelerde daha detaylı görüntü için.
  • Sürgülü kamera kapağı: Kamerayı kullanmadığında lensi fiziksel olarak kapatabiliyorsun; gizliliğe önem verenler için pratik bir ayrıntı.

Bağlantı noktaları açısından X650 ne sunuyor?

Üç model arasında en zengin port seçimi Casper Nirvana X650'de: 2 adet USB 3.2 Type-A, 1 adet USB 2.0 Type-A, 1 adet USB 3.2 Type-C (tam fonksiyon, 10W'a kadar şarj), HDMI, Ethernet (RJ45), mikrofon girişi, Kensington kilit yuvası ve SD kart okuyucu. SD kart okuyucu bu üçlüde yalnızca X650'de bulunuyor; fotoğraf ve video aktaranlar için kullanışlı.

Taşıması kolay mı?

X650, 1,6 kg ağırlığında ve 19,2 mm inceliğinde; kasası PC-ABS, rengi metalik gri. Ekranı 180 dereceye kadar açılıyor. 53,58 Wh batarya, 65W adaptör, iki SODIMM yuvasıyla 64 GB'a kadar DDR5 RAM desteği ve Copilot tuşu da X650'nin donanım listesinde.

Casper Nirvana X100, 1,5 kg ağırlığı ve NPU'lu Intel Core Series 3 işlemcisiyle üçlünün en hafif yapay zeka destekli modeli

Casper Nirvana X100, 1,5 kg ağırlığı ve NPU'lu Intel Core Series 3 işlemcisiyle üçlünün en hafif yapay zeka destekli modeli

Yapay zeka araçlarını kullanacağım, taşıması kolay bir laptop için Casper Nirvana X100 uygun mu?

Casper Nirvana X100, Copilot, ChatGPT ya da Midjourney gibi yapay zeka araçlarını iş takibinde ve günlük operasyonlarda kullanan, bilgisayarını gün boyu yanında taşıyanlar için tasarlanmış en hafif model. 44.293 TL'den başlayan fiyatıyla 43-45 bin TL bütçeye oturuyor. Başlangıç konfigürasyonu Intel Core 5 320 işlemci, 500 GB M.2 SSD ve FreeDOS.

X100'ün yapay zeka donanımı ne işe yarıyor?

Casper Nirvana X100, Intel Core Series 3 ailesinden Core 5 320 ve Core 7 350 işlemci seçenekleriyle geliyor. Bu işlemcilerde entegre bir NPU (yapay zeka görevleri için ayrılmış işlem birimi) bulunuyor. Casper'ın açıklamasına göre NPU, uyumlu uygulamalardaki yapay zeka görevlerini verimli biçimde işlemeye ve enerji tüketimini dengelemeye yardımcı oluyor. Microsoft Copilot desteği de günlük işlerde yapay zekadan yararlanmayı kolaylaştırıyor. Kullanılabilecek işlevler uygulamaya ve işletim sistemine göre değişebiliyor.

Ne kadar hafif ve ince?

X100, 1,5 kg ağırlığında ve 18,6 mm inceliğinde. Bu, S100'den 300 gram (yaklaşık %17) daha hafif demek. Ekranı 180 dereceye kadar açılabiliyor; toplantıda karşındakiyle ekranı paylaşmak kolaylaşıyor.

En uzun ömürlü ve dayanıklı model arayanlar X100'e neden bakmalı?

Casper Nirvana X100, askeri standartlara (MIL-STD) uygun dayanıklılık testlerinden geçirilmiş. Casper'ın paylaştığı test koşulları şöyle:

  • Yüksek sıcaklık: 60°C'de 4 saat çalışır durumda
  • Düşük sıcaklık: -20°C'de 4 saat çalışır durumda
  • Tozlu ortam: 100 mesh, 8,9 m/s hızda, 12 saat

Bunun yanında anakarta sabitlenmeyen bellek yapısı sayesinde RAM sonradan yükseltilebiliyor. Tek SODIMM yuvası 32 GB'a kadar destekliyor; 8, 12, 16 ve 32 GB DDR5 seçenekleri var.

Dizi ve film için ekran ve ses nasıl?

X100'de 15,6 inç FHD IPS ekran, 250 nit parlaklık ve Anti-Glare (yansıma azaltan) yüzey var; uzun süreli izlemede yansımaları azaltarak göz konforuna katkı sağlıyor. Ses tarafında Dolby Audio destekli 2x2W hoparlör bulunuyor.

Pil ve bağlantılar

X100'de 45,60 Wh'lik 2 hücreli batarya ve 45W adaptör var. Akıllı batarya teknolojisi şarj ve deşarjı optimize ederek aşırı şarjın önüne geçmeye yardımcı oluyor. Portlar: 2 adet USB 3.2 Type-A, 1 adet USB 3.2 Type-C (10W'a kadar şarj), HDMI, Ethernet (RJ45), mikrofon girişi ve Kensington kilit. Kamera 1 MP, gürültü engelleme özellikli.

Casper Nirvana S100, X650 ve X100 arasında seçim bütçeye, ekran tercihine ve taşınabilirlik ihtiyacına göre netleşiyor

Casper Nirvana S100, X650 ve X100 arasında seçim bütçeye, ekran tercihine ve taşınabilirlik ihtiyacına göre netleşiyor

Hangi Casper Nirvana modeli kime göre? Bütçe ve kullanıma göre hızlı rehber

Casper Nirvana S100, X650 ve X100 arasındaki seçim üç soruya bağlı: ekran büyüklüğü mü, bağlantı ve işlemci mi, yoksa hafiflik ve yapay zeka donanımı mı?

Dizi/film ve internet için laptopta nelere bakmalı?

  • Ekran: Boyut ve parlaklık izleme keyfini doğrudan etkiliyor. S100'de 16 inç ve 300 nit, X650 ile X100'de 15,6 inç ve 250 nit var.
  • Ses: Üç modelde de Dolby Audio destekli 2x2W stereo hoparlör bulunuyor.
  • Kablosuz bağlantı: Üçünde de Wi-Fi 6 (802.11ax) var; yayın platformlarında kesintisiz bağlantı için önemli.
  • Ağırlık: Kanepeden masaya, evden ofise taşıyacaksan X100 (1,5 kg) ve X650 (1,6 kg) daha hafif.

Bütçene ve ihtiyacına göre hangisini seçmelisin?

  • 36-40 bin TL bütçe, büyük ekranda dizi-film: Casper Nirvana S100 (40.126 TL'den). 16 inç ekran ve en yüksek pil kapasitesi bu bütçede öne çıkıyor.
  • 38-40 bin TL, iş için şık, hafif, yapay zekalı ve güvenli: Casper Nirvana S100. Alüminyum kasa, parmak izi okuyucu, Copilot tuşu ve Intel Core Ultra 7 255H AI işlemci seçeneğiyle bu dört isteğe en yakın model. Bütçeni yaklaşık 1 bin TL esnetebiliyorsan sürgülü kamera kapağı ve i7 işlemcisiyle X650 de değerlendirilebilir.
  • 41-42 bin TL, en çok port ve i7 işlemci: Casper Nirvana X650 (41.162 TL'den).
  • 43-45 bin TL, hem hafif hem yapay zeka destekli donanım: Casper Nirvana X100 (44.293 TL'den). 1,5 kg ağırlık ve NPU'lu Intel Core Series 3 işlemci bu bütçenin en net karşılığı.
  • Şarjı uzun giden model önceliğin: S100 (54,72 Wh), ardından X650 (53,58 Wh).
  • Dayanıklılık önceliğin: MIL-STD testlerinden geçen X100.

Aşağıdaki tabloda üç modelin fiyat ve teknik özelliklerini yan yana görebilirsin.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Çalışmak ve dizi/film izlemek için 36 bin lira civarında hangi Casper laptop alınabilir? 25-30 bin TL bütçe yeter mi?

Cevap: Casper'ın sitesindeki güncel fiyatlarla Nirvana S100, X650 ve X100 sırasıyla 40.126 TL, 41.162 TL ve 44.293 TL'den başlıyor. 36 bin TL civarı bütçeye en yakın seçenek, yaklaşık 4.126 TL fazlasıyla Casper Nirvana S100. 25-30 bin TL bütçe ise bu üç modelin başlangıç fiyatlarının altında kalıyor.

Soru: Yapay zekalı işlemcisi olan Casper laptoplar hangileri?

Cevap: Casper Nirvana X100, entegre NPU birimine sahip Intel Core Series 3 (Core 5 320 ve Core 7 350) işlemcilerle geliyor. Casper Nirvana S100'de ise Casper'ın AI işlemci olarak tanıttığı Intel Core Ultra 7 255H seçeneği bulunuyor. S100 ve X650'nin klavyesinde Copilot tuşu, X100'de Microsoft Copilot desteği var.

Soru: Şarjı en uzun giden Casper Nirvana modeli hangisi?

Cevap: Batarya kapasitesine göre sıralama Casper Nirvana S100 (54,72 Wh), X650 (53,58 Wh) ve X100 (45,60 Wh) şeklinde; S100'ün kapasitesi X100'den %20 daha yüksek. Casper, S100 için 8 saati aşan pil ömründen söz ediyor. Üç modelde de akıllı batarya teknolojisi var; gerçek süre kullanım biçimine göre değişiyor.

Soru: En uzun ömürlü ve az sorun çıkaracak Casper laptop hangisi?

Cevap: Arıza oranına dair bir veri ürün sayfalarında yer almıyor, ama dayanıklılık için somut göstergeler var: Casper Nirvana X100, 60°C, -20°C ve tozlu ortam testlerini içeren MIL-STD dayanıklılık testlerinden geçirilmiş; S100'ün kasası alüminyum alaşım. Üç modelde de RAM yükseltilebiliyor ve 24 ay garanti sunuluyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana S100, X650 ve X100 dizi, internet ve ofis işleri için tasarlanmış giriş seviyesi modeller; bazı ihtiyaçlarda başka bir modele bakmak daha doğru olur:

  • Oyun ya da ağır grafik işi yapacaklar: Üç modelde de dahili ekran kartı var, harici bir grafik kartı seçeneği sunulmuyor.
  • 25-30 bin TL bütçesi olanlar: Üç modelin başlangıç fiyatı 40.126 TL'nin üzerinde.
  • Bilgisayarı Windows yüklü almak isteyenler: Başlangıç fiyatları FreeDOS'lu konfigürasyonlara ait; Windows 11 Home ya da Pro ayrıca seçiliyor ve fiyat değişebiliyor.
  • S100 için: 1,8 kg ile üçlünün en ağırı; teknik listesinde Ethernet portu yer almıyor.
  • X100 için: Batarya kapasitesi (45,60 Wh) üçlünün en düşüğü; tek RAM yuvası olduğu için en fazla 32 GB RAM'e çıkılabiliyor.
  • X650 için: Kasası alüminyum değil PC-ABS; ürün sayfasında X100'deki gibi bir NPU biriminden söz edilmiyor.

Sonuç: Hangi Casper Nirvana Kime Göre?

  • Casper Nirvana S100 (40.126 TL'den): Büyük ve parlak ekranda dizi-film, şık alüminyum kasa, parmak izi güvenliği ve en yüksek pil kapasitesi isteyenler için.
  • Casper Nirvana X650 (41.162 TL'den): S100'den 1.036 TL fazlasına i7 işlemcili başlangıç, 2 MP sürgülü kamera ve SD kart okuyucu dahil en geniş port seçimi isteyenler için.
  • Casper Nirvana X100 (44.293 TL'den): 1,5 kg ağırlık, NPU'lu yapay zeka işlemci ve MIL-STD dayanıklılık testleriyle yanında taşıyacağı bir iş bilgisayarı arayanlar için.

Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 4 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından derlenmiştir.

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