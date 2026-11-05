Sadece Dizi/Film İzleyip İnternette Gezinmek İsteyenlere Giriş Seviyesi Modeller

Casper Nirvana S100 kimin için uygun?

Casper Nirvana S100, evde ya da yolda dizi/film izlerken büyük ve parlak bir ekran isteyen, bunun yanında şık ve güvenli bir bilgisayar arayanlar için uygun. Casper'ın sitesinde 41.798 TL olan liste fiyatı %4 indirimle 40.126 TL'ye iniyor; bu da S100'ü üç modelin en uygun giriş noktası yapıyor. Başlangıç konfigürasyonu 13. Nesil Intel Core i5-13420H işlemci, 500 GB M.2 SSD ve FreeDOS'tan oluşuyor.

Dizi ve film izlerken S100'ün farkı ne?

16 inç, 16:10 FHD IPS ekran: Üç modelin en büyük ekranı S100'de. Dizi izlerken de, yan yana iki pencereyle internette gezinirken de daha geniş bir alan demek.

Üç modelin en büyük ekranı S100'de. Dizi izlerken de, yan yana iki pencereyle internette gezinirken de daha geniş bir alan demek. 300 nit parlaklık: X650 ve X100'deki 250 nit ekrana göre %20 daha yüksek. Nit, ekranın ulaşabildiği parlaklığı gösteriyor; değer yükseldikçe aydınlık bir odada görüntüyü seçmek kolaylaşıyor.

X650 ve X100'deki 250 nit ekrana göre %20 daha yüksek. Nit, ekranın ulaşabildiği parlaklığı gösteriyor; değer yükseldikçe aydınlık bir odada görüntüyü seçmek kolaylaşıyor. Dolby Audio ve 2x2W stereo hoparlör: Diyaloglar ve müzikler için Dolby'nin ses teknolojisiyle destekleniyor.

Şık, hafif ve güvenli bir laptop arayanlara uyar mı?

Evet. Casper Nirvana S100'ün kasası alüminyum alaşım, rengi titanyum gri; 18,3 mm inceliğinde ve 1,8 kg ağırlığında. Power tuşunun üzerindeki parmak izi okuyucu sayesinde şifre yazmadan tek dokunuşla açılıyor; bu da iş bilgisayarı arayanlar için güvenlik tarafında artı. Klavyesi arkadan aydınlatmalı, çünkü loş ışıkta dizi açarken ya da gece yazarken tuşları görmek kolaylaşıyor. Silindirik menteşesi ekranı 180 dereceye kadar açabiliyor.

Hem güçlü hem hızlı bir model isteyenler için S100'ün seçenekleri neler?

S100, Intel'in H serisi işlemcileriyle geliyor: i5-13420H ve i7-13620H'nin yanında Series 2 Intel Core 5 210H, Core 7 240H, Core 9 270H ve Casper'ın 'AI işlemci' olarak tanıttığı Intel Core Ultra 7 255H seçenekleri var. RAM tarafında 8, 12, 16, 24 ve 32 GB DDR5 seçenekleri sunuluyor; iki SODIMM yuvası 64 GB'a kadar destekliyor. Klavyedeki Copilot tuşu ise Microsoft'un yapay zeka asistanına tek tuşla ulaşmanı sağlıyor.

S100'ün pili ne kadar dayanıyor?

Casper Nirvana S100'de 54,72 Wh'lik 3 hücreli batarya var; bu, üç model arasındaki en yüksek kapasite. Casper ürün sayfasında 8 saati aşan pil ömründen söz ediyor; gerçek süre ekran parlaklığına ve açık uygulamalara göre değişiyor.