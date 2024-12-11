Üniversitede Yılbaşı Ağacı Krizi: Tüm Engellemelere Rağmen Süslemeye Çalıştılar
Üniversitede Yılbaşı Ağacı Krizi: Tüm Engellemelere Rağmen Süslemeye Çalıştılar
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir grup öğrenci, kampüs içerisinde bulunan ağacı yılbaşı için süslemek istedi. Başka bir grup ve okulun güvenlik görevlileri tarafından engellenmeye çalışan öğrenciler tüm zorluklara rağmen ağacı süslemeyi başardı. Üniversitede geçtiğimiz yıl da yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrenciler engellerle karşılaşmış ve yaşananlar uzun süre gündem olmuştu.
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Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa kampüsünde öğrenciler çam ağacını süslemek için bir araya geldi.
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T24’ten Can Öztürk’ün haberine göre, ağacı süslemek için bir araya gelen öğrencileri başka bir grup öğrenci tekbirlerle engellemeye çalıştı.
Öğrenciler, okulun güvenlik görevlilerinin de engellemelerine rağmen ağacı süslemeyi başardı.
Öğrenciler, "Öğrenciyi değil, cihatçıyı engelle" sloganı da attı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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