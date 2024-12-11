Üniversitede Yılbaşı Ağacı Krizi: Tüm Engellemelere Rağmen Süslemeye Çalıştılar

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir grup öğrenci, kampüs içerisinde bulunan ağacı yılbaşı için süslemek istedi. Başka bir grup ve okulun güvenlik görevlileri tarafından engellenmeye çalışan öğrenciler tüm zorluklara rağmen ağacı süslemeyi başardı. Üniversitede geçtiğimiz yıl da yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrenciler engellerle karşılaşmış ve yaşananlar uzun süre gündem olmuştu.