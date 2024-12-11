onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dolandırıcıların Yeni Merkezi Flört Uygulamaları: Uygunsuz Fotoğraflarını Akrabalarına Kadar Göndermişler

Dolandırıcıların Yeni Merkezi Flört Uygulamaları: Uygunsuz Fotoğraflarını Akrabalarına Kadar Göndermişler

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.12.2024 - 17:59

Dolandırıcıların sosyal medyadaki flört uygulamalarını sık kullandığı ve ağına düşürdüğü kimselerin fotoğraflarıyla tehdit ettiği ortaya çıktı. Türkiye’den bir gencin başına, uygulama üzerinden tanıştığı ve karşılıklı fotoğrafların gönderildiği sohbet sonrasında gelmeyen kalmadı. Dolandırıcıların para talebini kabul etmeyen gencin uygunsuz fotoğrafları tüm aile üyelerine gönderildi. Avukatı Tuğrul Aysu, kendisine bu konu üzerine ulaşan 6 kişi olduğunu söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Vatandaşların cebindeki parayı almak için her yolu deneyen dolandırcılar, flört uygulamaları üzerinden ağına düşürdüğü kimselere zor anlar yaşatıyor.

Vatandaşların cebindeki parayı almak için her yolu deneyen dolandırcılar, flört uygulamaları üzerinden ağına düşürdüğü kimselere zor anlar yaşatıyor.

Tele 1’den Egehan Erkün’ün haberine göre, uygulama üzerinden tanışıp sonrasında WhatsApp’tan fotoğraflarını gönderdiği bir gencin başına gelmeyen kalmadı.

Tele 1’den Egehan Erkün’ün haberine göre, uygulama üzerinden tanışıp sonrasında WhatsApp’tan fotoğraflarını gönderdiği bir gencin başına gelmeyen kalmadı.

Kaynak

Sahte kadın profiliyle oluşturulan hesapla konuşan vatandaş, karşısındaki kişe WhatsApp üzerinden 2 tane müstehcen olabilecek fotoğraf göndermiş. Sonrasında dolandırılar genci, “para göndermezsen fotoğraflarını tüm aile göndeririz” diye tehdit etmiş. Genç parayı göndermeyince de fotoğrafla aile üyelerine ulaştırılmış. Gencin fotoğrafları, anneannesi, babaannesi, halası, kuzenlerine dahi gönderilmiş.

Sahte kadın profiliyle oluşturulan hesapla konuşan vatandaş, karşısındaki kişe WhatsApp üzerinden 2 tane müstehcen olabilecek fotoğraf göndermiş. Sonrasında dolandırılar genci, “para göndermezsen fotoğraflarını tüm aile göndeririz” diye tehdit etmiş. Genç parayı göndermeyince de fotoğrafla aile üyelerine ulaştırılmış. Gencin fotoğrafları, anneannesi, babaannesi, halası, kuzenlerine dahi gönderilmiş.

Mağdur, özel görüntülerinin paylaşılması nedeniyle yaşadığı üzüntü ve utancın ardından yargı yoluna başvurdu. Ancak mağdur, dolandırıcıların olayı daha da büyütebileceği korkusuyla savcılık aşamasındaki şikayet sürecini sonlandırdı.

Mağdur, özel görüntülerinin paylaşılması nedeniyle yaşadığı üzüntü ve utancın ardından yargı yoluna başvurdu. Ancak mağdur, dolandırıcıların olayı daha da büyütebileceği korkusuyla savcılık aşamasındaki şikayet sürecini sonlandırdı.

Mağdurun avukatı Tuğrul Aysu, son aylarda flört uygulaması üzerinden şantaj yoluyla para koparmaya çalışan dolandırıcıların sayısında artış olduğunu söyledi.

Mağdurun avukatı Tuğrul Aysu, son aylarda flört uygulaması üzerinden şantaj yoluyla para koparmaya çalışan dolandırıcıların sayısında artış olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise dolandırıcılara karşı alınması gereken önlemleri açıkladı.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise dolandırıcılara karşı alınması gereken önlemleri açıkladı.

Tanımadığımız kişilerle; adres, telefon, finansal ya da kişisel bilgiler paylaşmamalıyız.

Görüşme başlattıysak doğrudan o uygulama üzerinden sağlamak da önemli. Çünkü başka platformlarda bu iletişim apayrı bir hale geliyor. Davalık bir konu olduğunda da birden fazla platformdan veri alınması sorun olabiliyor. 

Çok hızlı ilerleyen ilişkilerden uzak durmak gerekiyor. Bir ilişkinin yapısal olarak süreci vardır. Burada dikkatli olmak gerekiyor. 

Para taleplerine karşı çok uyanık olmak lazım. İnternette tanıştığımız birinin bizden para talep etmesi normal bir davranış değil. Ne kadar yazılı ya da görüntülü görüşme yapsak da o insanları tanımıyoruz. 

Özellikle en kritik nokta, video paylaşımları. Mahrem fotoğraf ve videoların kesinlikle paylaşılmaması gerekiyor. Görüntülü aramalarda da mahrem görüntüler olmaması lazım. Çünkü karşı taraf arkadan bunu kayıt altına alıyor olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın