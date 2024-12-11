Dolandırıcıların Yeni Merkezi Flört Uygulamaları: Uygunsuz Fotoğraflarını Akrabalarına Kadar Göndermişler
Dolandırıcıların Yeni Merkezi Flört Uygulamaları: Uygunsuz Fotoğraflarını Akrabalarına Kadar Göndermişler
Dolandırıcıların sosyal medyadaki flört uygulamalarını sık kullandığı ve ağına düşürdüğü kimselerin fotoğraflarıyla tehdit ettiği ortaya çıktı. Türkiye’den bir gencin başına, uygulama üzerinden tanıştığı ve karşılıklı fotoğrafların gönderildiği sohbet sonrasında gelmeyen kalmadı. Dolandırıcıların para talebini kabul etmeyen gencin uygunsuz fotoğrafları tüm aile üyelerine gönderildi. Avukatı Tuğrul Aysu, kendisine bu konu üzerine ulaşan 6 kişi olduğunu söyledi.
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Vatandaşların cebindeki parayı almak için her yolu deneyen dolandırcılar, flört uygulamaları üzerinden ağına düşürdüğü kimselere zor anlar yaşatıyor.
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Tele 1’den Egehan Erkün’ün haberine göre, uygulama üzerinden tanışıp sonrasında WhatsApp’tan fotoğraflarını gönderdiği bir gencin başına gelmeyen kalmadı.
Sahte kadın profiliyle oluşturulan hesapla konuşan vatandaş, karşısındaki kişe WhatsApp üzerinden 2 tane müstehcen olabilecek fotoğraf göndermiş. Sonrasında dolandırılar genci, “para göndermezsen fotoğraflarını tüm aile göndeririz” diye tehdit etmiş. Genç parayı göndermeyince de fotoğrafla aile üyelerine ulaştırılmış. Gencin fotoğrafları, anneannesi, babaannesi, halası, kuzenlerine dahi gönderilmiş.
Mağdur, özel görüntülerinin paylaşılması nedeniyle yaşadığı üzüntü ve utancın ardından yargı yoluna başvurdu. Ancak mağdur, dolandırıcıların olayı daha da büyütebileceği korkusuyla savcılık aşamasındaki şikayet sürecini sonlandırdı.
Mağdurun avukatı Tuğrul Aysu, son aylarda flört uygulaması üzerinden şantaj yoluyla para koparmaya çalışan dolandırıcıların sayısında artış olduğunu söyledi.
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Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise dolandırıcılara karşı alınması gereken önlemleri açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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