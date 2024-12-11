Dolandırıcıların Yeni Merkezi Flört Uygulamaları: Uygunsuz Fotoğraflarını Akrabalarına Kadar Göndermişler

Tanımadığımız kişilerle; adres, telefon, finansal ya da kişisel bilgiler paylaşmamalıyız.

Görüşme başlattıysak doğrudan o uygulama üzerinden sağlamak da önemli. Çünkü başka platformlarda bu iletişim apayrı bir hale geliyor. Davalık bir konu olduğunda da birden fazla platformdan veri alınması sorun olabiliyor.

Çok hızlı ilerleyen ilişkilerden uzak durmak gerekiyor. Bir ilişkinin yapısal olarak süreci vardır. Burada dikkatli olmak gerekiyor.

Para taleplerine karşı çok uyanık olmak lazım. İnternette tanıştığımız birinin bizden para talep etmesi normal bir davranış değil. Ne kadar yazılı ya da görüntülü görüşme yapsak da o insanları tanımıyoruz.

Özellikle en kritik nokta, video paylaşımları. Mahrem fotoğraf ve videoların kesinlikle paylaşılmaması gerekiyor. Görüntülü aramalarda da mahrem görüntüler olmaması lazım. Çünkü karşı taraf arkadan bunu kayıt altına alıyor olabilir.