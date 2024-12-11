Suriye’de 14 Ay Tutuklu Kalmıştı: Ülkeye Dönen Engin Arslan Yaşadıklarını Anlattı

Manisa’dan Gazze’ye savaşmak için giden ancak Suriye’de askerler tarafından gözaltına alınarak tutuklanan 30 yaşındaki Türk vatandaşı Engin Arslan, ülkede yaşanan yönetim değişikliği sonrasında serbest kalarak Türkiye’ye geri döndü. Ailesinin büyük sevinçle karşıladığı Arslan, Suriye’deki cezaevinde yaşadıklarını anlattı. 3 kere işkence gördüğünü söyleyen Arslan cezaevindeki şartların da çok kötü olduğunu ifade etti.