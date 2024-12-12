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Onedio Video Ekibi Ünlülerin Yatak Odalarını Tahmin Etmeye Çalıştı!

Onedio Video Ekibi Ünlülerin Yatak Odalarını Tahmin Etmeye Çalıştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.12.2024 - 15:41

Onedio video ekibi Demet Akalın, Murat Boz, Sibel Can gibi ünlü isimlerin yatak odalarını fotoğraflardan tahmin etmeye çalıştı. Gelin tahminler doğru çıkmış mı birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/VK6RQk...
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Onedio ekibi Demet Akalın, Gülşen, Seda Sayan, Kenan Doğulu gibi isimlerin yatak odalarını görsellerden tahmin etmeye çalıştı.

Onedio ekibi Demet Akalın, Gülşen, Seda Sayan, Kenan Doğulu gibi isimlerin yatak odalarını görsellerden tahmin etmeye çalıştı.

Bakalım siz bu görsellerden kimin yatak odası olduğunu tahmin edebilecek misiniz?

Bakalım siz bu görsellerden kimin yatak odası olduğunu tahmin edebilecek misiniz?

İşte o anlar👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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