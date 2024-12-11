Fenerbahçe Play-Off Şansını Tehlikeye Soktu: Sarı-Lacivertliler Avrupa Ligi'nde Athletic'e 2-0 Kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde İspanya ekibi Athletic'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan puansız ayrıldı. Sarı-lacivertliler, rakibine 2-0 mağlup oldu ve ligin bitimine iki maç kala adını bir üst tura yazdırabilme şansını riske attı. Mourinho ve öğrencileri, bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini aldı.