Fenerbahçe Play-Off Şansını Tehlikeye Soktu: Sarı-Lacivertliler Avrupa Ligi'nde Athletic'e 2-0 Kaybetti
Fenerbahçe Play-Off Şansını Tehlikeye Soktu: Sarı-Lacivertliler Avrupa Ligi'nde Athletic'e 2-0 Kaybetti
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde İspanya ekibi Athletic'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan puansız ayrıldı. Sarı-lacivertliler, rakibine 2-0 mağlup oldu ve ligin bitimine iki maç kala adını bir üst tura yazdırabilme şansını riske attı. Mourinho ve öğrencileri, bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini aldı.
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Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin yüzü Avrupa Ligi'nde de gülmedi.
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Sarı-lacivertliler, turnuvadaki 6. maçında evinde Athletic'e 2-0 yenildi.
Golleri 5 ve 45'te Inaki Williams kaydetti. Temsilcimizde Mert Müldür, 69'da ikinci sarıdan kırmız kart gördü.
Bu sonuçla 8 puanda kalan Fenerbahçe, 23 Ocak'ta Lyon, 30 Ocak'ta ise deplasmanda Midtjylland'la kozlarını paylaşacak.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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