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Fenerbahçe Play-Off Şansını Tehlikeye Soktu: Sarı-Lacivertliler Avrupa Ligi'nde Athletic'e 2-0 Kaybetti

Fenerbahçe Play-Off Şansını Tehlikeye Soktu: Sarı-Lacivertliler Avrupa Ligi'nde Athletic'e 2-0 Kaybetti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.12.2024 - 20:23

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde İspanya ekibi Athletic'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan puansız ayrıldı. Sarı-lacivertliler, rakibine 2-0 mağlup oldu ve ligin bitimine iki maç kala adını bir üst tura yazdırabilme şansını riske attı. Mourinho ve öğrencileri, bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini aldı.

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Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin yüzü Avrupa Ligi'nde de gülmedi.

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin yüzü Avrupa Ligi'nde de gülmedi.

Sarı-lacivertliler, turnuvadaki 6. maçında evinde Athletic'e 2-0 yenildi.

Sarı-lacivertliler, turnuvadaki 6. maçında evinde Athletic'e 2-0 yenildi.

Golleri 5 ve 45'te Inaki Williams kaydetti. Temsilcimizde Mert Müldür, 69'da ikinci sarıdan kırmız kart gördü.

Golleri 5 ve 45'te Inaki Williams kaydetti. Temsilcimizde Mert Müldür, 69'da ikinci sarıdan kırmız kart gördü.

Bu sonuçla 8 puanda kalan Fenerbahçe, 23 Ocak'ta Lyon, 30 Ocak'ta ise deplasmanda Midtjylland'la kozlarını paylaşacak.

Bu sonuçla 8 puanda kalan Fenerbahçe, 23 Ocak'ta Lyon, 30 Ocak'ta ise deplasmanda Midtjylland'la kozlarını paylaşacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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