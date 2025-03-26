Twitter’dan Kapatılan 126 Hesap İçin Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru
Twitter’dan Kapatılan 126 Hesap İçin Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru
Twitter’ın (yeni adıyla X) resmi hesabından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 126 hesabın kapatılmasına yönelik kararı ile ilgili paylaşımda bulunuldu.
Twitter’ın küresel hükümet ilişkileri birimi, hesapların kapatılma kararına Anayasa Mahkemesi’nde itiraz edildiğini duyurdu.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Twitter’da karara tepki gösteren bazı hesaplar kapatılmıştı.
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Twitter’ın GlobalAffairs isimli hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulunuldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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