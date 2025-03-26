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Twitter’dan Kapatılan 126 Hesap İçin Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

Twitter’dan Kapatılan 126 Hesap İçin Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

Twitter
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2025 - 18:31

Twitter’ın (yeni adıyla X) resmi hesabından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 126 hesabın kapatılmasına yönelik kararı ile ilgili paylaşımda bulunuldu.

Twitter’ın küresel hükümet ilişkileri birimi, hesapların kapatılma kararına Anayasa Mahkemesi’nde itiraz edildiğini duyurdu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Twitter’da karara tepki gösteren bazı hesaplar kapatılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Twitter’da karara tepki gösteren bazı hesaplar kapatılmıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kararı ile Türkiye’den 126 hesaba erişim engeli getirilmişti. 

Kapatılan hesaplar arasında gazetecilerin ve bazı hesap sitelerinin sayfaları vardı.

Twitter’ın GlobalAffairs isimli hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulunuldu.

Twitter’ın GlobalAffairs isimli hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulunuldu.

Kapatılan hesaplar için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapıldığı açılanırken, kullanıcıların düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri için Türkiye’deki tüm mevcut yasal yolların kullanılacağı da duyuruldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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