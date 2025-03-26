Ekrem İmamoğlu’nun 2017’de İBB Meclisi’ndeki Konuşması Yeniden Gündem Oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İmamoğlu ile birlikte 51 kişinin daha tutuklanması gündemdeki yerini koruyor.

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu zaman İBB Başkanlığından istifa eden Kadir Topbaş’ın yerine İBB Meclisi’nde yapılan seçim öncesinde yaptığı konuşma ortaya çıktı.

İmamoğlu konuşmasında 'İnşallah bir daha hiçbir zaman mecliste seçim yapmak zorunda kalmayız. Ve inşallah seçimle gelenin seçimle gittiği bir meclis oluruz.' ifadelerini kullanmıştı.