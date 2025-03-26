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Ekrem İmamoğlu’nun 2017’de İBB Meclisi’ndeki Konuşması Yeniden Gündem Oldu

Ekrem İmamoğlu’nun 2017’de İBB Meclisi’ndeki Konuşması Yeniden Gündem Oldu

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2025 - 17:57

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İmamoğlu ile birlikte 51 kişinin daha tutuklanması gündemdeki yerini koruyor.

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu zaman İBB Başkanlığından istifa eden Kadir Topbaş’ın yerine İBB Meclisi’nde yapılan seçim öncesinde yaptığı konuşma ortaya çıktı.

İmamoğlu konuşmasında 'İnşallah bir daha hiçbir zaman mecliste seçim yapmak zorunda kalmayız. Ve inşallah seçimle gelenin seçimle gittiği bir meclis oluruz.' ifadelerini kullanmıştı.

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Ekrem İmamoğlu ve 100’den fazla kişi savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu ve 100’den fazla kişi savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Yolsuzluk” soruşturmasından tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne konuldu.  

İmamoğlu, “kent uzlaşısı” bağlamında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasından ise serbest bırakıldı.

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun 2017 yılında İBB Meclisi’nde yaptığı konuşmayı paylaştı.

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun 2017 yılında İBB Meclisi’nde yaptığı konuşmayı paylaştı.

Eski İBB başkanlarından Kadir Topbaş, partisinin isteği ile görevinden istifa etmek zorunda kalmış ve sonrasında İBB Meclisi’nde yapılan seçimle başkanlığa Mevlüt Uysal getirilmişti.

Ekrem İmamoğlu, mecliste yaptığı konuşmada 'İnşallah bir daha hiçbir zaman mecliste seçim yapmak zorunda kalmayız. Ve inşallah seçimle gelenin seçimle gittiği bir meclis oluruz.' ifadelerini kullanmış.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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