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Eylemlerin En Minik Katılımcıları: Sokaklarda Büyükleriyle Beraber Yürüyen Bebekler ve Çocuklar

Eylemlerin En Minik Katılımcıları: Sokaklarda Büyükleriyle Beraber Yürüyen Bebekler ve Çocuklar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 18:50 Son Güncelleme: 26.03.2025 - 19:02

Son günlerde devam eden protestolarda sadece gençler değil, yanlarında getirdikleri minikler de dikkat çekti. Kalabalığın içinde, anne babalarının kucağında ya da ellerinden tutarak yürüyen çocuklar, sessiz ama anlamlı bir mesaj verdi. Eylemlerin sert havasını bir anda yumuşatan bu görüntüler, gören herkesin kalbine dokundu. Çünkü bazen en güçlü mesaj, minicik bir elin sımsıkı tuttuğu bir parmakta gizlidir.

Gelin o anlara beraber bakalım... 👇🏻

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Kalbimizi bıraktık bu görüntüye! 😍

Kalbimizi bıraktık bu görüntüye! 😍
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İkonik bir kare olmuş.

İkonik bir kare olmuş.
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Yüzlerdeki vatan gülüşü... 😍

Yüzlerdeki vatan gülüşü... 😍

Eylemcilerin minik kıza "Kırmızı Balık" şarkısını söylediği o iç ısıtan anlar 😍👇🏻

Bir benzeri de Şişli'de gerçekleşti!

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En iyi pankart bu mu bilmiyoruz ama çok iyi olduğu kesin!

En iyi pankart bu mu bilmiyoruz ama çok iyi olduğu kesin!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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maestro__

Çünkü mesele Ekrem İmamoğlu meselesi değil bu tabloda onu gösteriyor ❤️