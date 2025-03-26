Eylemlerin En Minik Katılımcıları: Sokaklarda Büyükleriyle Beraber Yürüyen Bebekler ve Çocuklar

Son günlerde devam eden protestolarda sadece gençler değil, yanlarında getirdikleri minikler de dikkat çekti. Kalabalığın içinde, anne babalarının kucağında ya da ellerinden tutarak yürüyen çocuklar, sessiz ama anlamlı bir mesaj verdi. Eylemlerin sert havasını bir anda yumuşatan bu görüntüler, gören herkesin kalbine dokundu. Çünkü bazen en güçlü mesaj, minicik bir elin sımsıkı tuttuğu bir parmakta gizlidir.

Gelin o anlara beraber bakalım... 👇🏻