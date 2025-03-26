Eylemlerin En Minik Katılımcıları: Sokaklarda Büyükleriyle Beraber Yürüyen Bebekler ve Çocuklar
Eylemlerin En Minik Katılımcıları: Sokaklarda Büyükleriyle Beraber Yürüyen Bebekler ve Çocuklar
Son günlerde devam eden protestolarda sadece gençler değil, yanlarında getirdikleri minikler de dikkat çekti. Kalabalığın içinde, anne babalarının kucağında ya da ellerinden tutarak yürüyen çocuklar, sessiz ama anlamlı bir mesaj verdi. Eylemlerin sert havasını bir anda yumuşatan bu görüntüler, gören herkesin kalbine dokundu. Çünkü bazen en güçlü mesaj, minicik bir elin sımsıkı tuttuğu bir parmakta gizlidir.
Gelin o anlara beraber bakalım... 👇🏻
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Kalbimizi bıraktık bu görüntüye! 😍
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İkonik bir kare olmuş.
Yüzlerdeki vatan gülüşü... 😍
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En iyi pankart bu mu bilmiyoruz ama çok iyi olduğu kesin!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Çünkü mesele Ekrem İmamoğlu meselesi değil bu tabloda onu gösteriyor ❤️