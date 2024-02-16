Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Ne Kadar Kindarsın?
Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Ne Kadar Kindarsın?
Kin tutmak hepimizin ara arada olsa yaptığı bir davranış olsa gerek. Tabii her birimizin kin seviyesi farklı. Sen kin tutar mısın? Kendi kin seviyeni ölçmeye hazır mısın?
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
2. Bundan 2 yıl önce küstüğün bir arkadaşınla karşılaşsan onu görmezden gelir misin?
3. Sevgilin seni aldatsa intikam için sen de onu aldatır mısın?
4. Seni bir yere davet etmeyen arkadaşını sıradaki organizasyona davet etmemezlik yapar mısın?
5. Sevgilin seni dinlemediği için bir hata yaptı bunu ona sürekli hatırlatır mısın?
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6. Eski sevgilini stalklar mısın?
7. Kalbini kıran birinin kalbini kırar mısın?
8. Seni üzen kişileri bir yere not alır mısın?
9. Senin hakkını yiyen bir kişinin bilerek hakkını yer misin?
10. Nefret ettiğin birinin mutsuz olması için uğraşır mısın?
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11. Son olarak insanlardan intikam alır mısın?
Kindarlık senin ruhuna işlemiş!
Sen hayat kin tutmak için çok kısa diyenlerdensin!
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