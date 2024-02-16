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Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Ne Kadar Kindarsın?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Ne Kadar Kindarsın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 12:37

Kin tutmak hepimizin ara arada olsa yaptığı bir davranış olsa gerek. Tabii her birimizin kin seviyesi farklı. Sen kin tutar mısın? Kendi kin seviyeni ölçmeye hazır mısın?

Başlıyoruzzz

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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?

2. Bundan 2 yıl önce küstüğün bir arkadaşınla karşılaşsan onu görmezden gelir misin?

3. Sevgilin seni aldatsa intikam için sen de onu aldatır mısın?

4. Seni bir yere davet etmeyen arkadaşını sıradaki organizasyona davet etmemezlik yapar mısın?

5. Sevgilin seni dinlemediği için bir hata yaptı bunu ona sürekli hatırlatır mısın?

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6. Eski sevgilini stalklar mısın?

7. Kalbini kıran birinin kalbini kırar mısın?

8. Seni üzen kişileri bir yere not alır mısın?

9. Senin hakkını yiyen bir kişinin bilerek hakkını yer misin?

10. Nefret ettiğin birinin mutsuz olması için uğraşır mısın?

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11. Son olarak insanlardan intikam alır mısın?

Kindarlık senin ruhuna işlemiş!

Sen hataları affeden biri asla değilsin. Senin için hata yanlışlıkla olmaz bir kere. Sana yapılan kötülüğü ve haksızlığı üzerinden ne kadar süre geçmiş olursa olsun unutmuyorsun. İçinde patlamayı bekleyen bir bomba var. Kıskanç bir karaktere sahipsin. Bulunduğun ortamlarda ilginin kendi üstünde olması hoşuna gidiyor. Üzerindeki ilgiyi almaya çalışanların vay haline. Hayatının kontrolü tamamen senin elinde. Kimseye vefa borcun yok senin. Hayatına az ama öz insanlar alıyorsun. Yanındaki insanlara içten bir şekilde değer veriyorsun ancak bu onların hatalarını affetmeyeceğin gerçeğini değiştirmez. Kim olursa olsun kimse sana saygısızlık yapamaz. Yıllar önce yaşanmış bir olayı bile unutmuyorsun her an hesabını sorabilirsin. İntikamcı ruhun sayesinde plan yapmakta iyisin. Sağlam bir hafızan ve kıvrak bir zekan var. Ani durumlarda nasıl davranman gerektiğini senden iyi bilen yok.

Sen hayat kin tutmak için çok kısa diyenlerdensin!

Sen ve kindarlık mı asla. Sen hayata sevgiyle bağlanmış, hayatını zevkle yaşamak isteyen birisin. Saf ve temiz bir kalbe sahipsin. İnsanlara karşı her zaman yapıcı yaklaşan bir tarafın var. Kimseye kötü niyet besleyemiyorsun çünkü içinde kötü duygulara yer yok. Sana kötülük yapanlar olsa dahi sen her zaman sabırlı ve iyi niyetli yaklaşıyorsun. Senin bir insana yapabileceğin en büyük kötülük o insanı hayatından uzaklaştırmak olur. Kim kiminle ne yapmış senin umrunda bile değil. Hayatta bunu başarabilen çok az insan var. Nefret ve kin duyguları insanı hayatta yorar. Sen bu hayata yorulmaya değil eğlenmeye, mutlu olmaya gelenlerdensin. Kalbin gibi tüm güzellikler seni bulsun.

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