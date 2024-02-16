Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Ne Kadar Kindarsın?

Sen hataları affeden biri asla değilsin. Senin için hata yanlışlıkla olmaz bir kere. Sana yapılan kötülüğü ve haksızlığı üzerinden ne kadar süre geçmiş olursa olsun unutmuyorsun. İçinde patlamayı bekleyen bir bomba var. Kıskanç bir karaktere sahipsin. Bulunduğun ortamlarda ilginin kendi üstünde olması hoşuna gidiyor. Üzerindeki ilgiyi almaya çalışanların vay haline. Hayatının kontrolü tamamen senin elinde. Kimseye vefa borcun yok senin. Hayatına az ama öz insanlar alıyorsun. Yanındaki insanlara içten bir şekilde değer veriyorsun ancak bu onların hatalarını affetmeyeceğin gerçeğini değiştirmez. Kim olursa olsun kimse sana saygısızlık yapamaz. Yıllar önce yaşanmış bir olayı bile unutmuyorsun her an hesabını sorabilirsin. İntikamcı ruhun sayesinde plan yapmakta iyisin. Sağlam bir hafızan ve kıvrak bir zekan var. Ani durumlarda nasıl davranman gerektiğini senden iyi bilen yok.