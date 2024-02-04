Canın Yanınca Hangi Hayvana Dönüşüyorsun?
Canın Yanınca Hangi Hayvana Dönüşüyorsun?
Canın yanınca hangi hayvana dönüşüyorsun?
Haydi testeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sinirlendiğinde bunlardan hangisini yaparsın?
4. Senin canını kim yakabilir?
5. Seni sinirlendirmek kolay mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Daha önce hiç çok güvendiğin ve sevdiğin biri tarafından güvenin kırıldı mı?
7. Çok sevdiğin insanların hatalarını görmezden gelebilir misin?
8. Neyi konuşmaktan hoşlanmıyorsun?
9. Peki hangi duygun daha güçlü?
10. Son olarak kendini nerede daha güvende hissediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çita
Aslan
Ayı
Kaplan
Kurt
Kutup ayısı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda