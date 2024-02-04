Canın yanınca hangi hayvana dönüşüyorsun?

Bir anda gözlerin kırmızıya dönüyor, tüylerin birer birer çıkmaya başlıyor ve öfkenin etkisiyle bir kurt adama dönüşüyorsun. Bu durum, bir çizgi film sahnesini andırsa da aslında senin gerçekliğin bu. Öfkelendiğinde bir kurt adam oluyorsun. Bu durum, belki de çoğumuzun çocukken izlediği kurt adam filmlerini hatırlatıyor. Fakat bu senin için bir film sahnesi değil, tamamen gerçek. Öyle ki, öfkelendiğinde vücudunun kontrolünü tamamen kaybediyor ve bir kurt adama dönüşüyorsun. Bu durum, belki de biraz korkutucu ama aynı zamanda bir o kadar da ilginç. Kendini bir anda kurt adamın pençesinde buluyorsun. Gözlerin kıpkırmızı, tüylerin diken diken ve bir anda tüm kontrolünü kaybediyorsun. Fakat bu durumun aslında senin kontrolün dışında olduğunu biliyorsun. Öfke, seni tamamen ele geçiriyor ve bir kurt adama dönüştürüyor. Bu durum, belki de biraz korkutucu ama aynı zamanda bir o kadar da ilginç. Senin için bu durum, bir çizgi film sahnesinden farksız. Fakat bu durumun aslında senin kontrolün dışında olduğunu biliyorsun. Öfke, seni tamamen ele geçiriyor ve bir kurt adama dönüştürüyor. Bu durum, belki de biraz korkutucu ama aynı zamanda bir o kadar da ilginç. Senin için bu durum, bir çizgi film sahnesinden farksız. Fakat bu durumun aslında senin kontrolün dışında olduğunu biliyorsun. Öfke, seni tamamen ele geçiriyor ve bir kurt adama dönüştürüyor.