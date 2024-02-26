Adrien Brody'nin 'The Jacket' Filmi Neden Hak Ettiği Değeri Hiç Göremeyen Filmlerden Biri Haline Geldi?
Adrien Brody'nin 'The Jacket' Filmi Neden Hak Ettiği Değeri Hiç Göremeyen Filmlerden Biri Haline Geldi?
Kaynak: https://movieweb.com/the-jacket-adrie...
Adrien Brody'nin kariyeri, 2002'de Władysław Szpilman'ı canlandırdığı The Pianist filmiyle gerçek anlamda başladı ve bu filmde En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandı. Akademi Ödülü kazanmak başlı başına büyük bir başarı olsa da, Brody aynı zamanda bu çekişilen ödülü kazanan en genç aktör unvanına da sahip (o zamanlar 29 yaşındaydı), bu da ciddi bir oyuncunun ortaya çıktığını gösteriyor.
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Ancak burada The Pianist'ten değil, 2005 yapımı The Jacket'tan bahsetmek üzereyiz. Bu psikolojik gerilim filmi, Brody'nin bir morg çekmecesine itilip, kendi ölümünden yıllar sonra geleceğe seyahat edebildiği bir hikayeyi anlatıyor, kilitli kaldığı morg çekmecesinde yaşananları öğrenmek için zamana karşı bir yarış içinde.
Zayıf veya karışık eleştirilerle karşılaşmasına rağmen (Rotten Tomatoes'da %44, ancak IMDB'de 7.1), The Jacket son derece tutarlı bir film ve sadece Adrien Brody değil, aynı zamanda Keira Knightley, Kris Kristofferson ve Jennifer Jason Leigh gibi yetenekli isimleri de barındırıyor.
The Jacket'ta Brody, hafızasını kaybetmiş bir Körfez Savaşı gazisi olan Jack Starks'ı canlandırıyor ve otostop yaparken bir polis memurunun vurulması olayına karışmakla suçlanıyor.
1992'de kuruma yatırılmış olmasına rağmen, kendini 2007 yılında uyandığında tanıdık görünen bir kadın olan Jackie ile tanışır ve olaylardan tam olarak haberdar olmadığı veya hatta hangi yıl olduğunu bilemediği için onu bir gece misafir eder.
Jackie'ye gerçekte Jack Starks olduğunu söylediğinde, bir hayalet görmüş gibi görünür ve Jack Starks'ın 1993'te öldüğünü açıkça söyler. Hatta bunu kanıtlayan eski gazete kupürleri bile vardır.
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Artık zaman geçişlerinden bahsettik, filmin görsel efektler ve ses tasarımı kullanılarak nasıl yakalandığını belirtmek de önemli. Starks, morg çekmecesinde yardım istediğinde, izleyici, göz bebeklerinin genişlediği ve büzüldüğü kısa kesitlerin şok edici seslerle birlikte serpiştirilmesiyle karşılaşıyor.
The Jacket, Adrien Brody'nin filmografisinde sıkça gözden kaçan bir film olmasına rağmen oldukça iyi bir film, ve psikolojik gerilim türünde oyuncunun neler başarabileceğini gösteriyor.
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