Adrien Brody'nin 'The Jacket' Filmi Neden Hak Ettiği Değeri Hiç Göremeyen Filmlerden Biri Haline Geldi?

Adrien Brody'nin kariyeri, 2002'de Władysław Szpilman'ı canlandırdığı The Pianist filmiyle gerçek anlamda başladı ve bu filmde En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandı. Akademi Ödülü kazanmak başlı başına büyük bir başarı olsa da, Brody aynı zamanda bu çekişilen ödülü kazanan en genç aktör unvanına da sahip (o zamanlar 29 yaşındaydı), bu da ciddi bir oyuncunun ortaya çıktığını gösteriyor.