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İzledikten Sonra Bile Şoku Üzerinizden Atamayacağınız En Trajik Sonlara Sahip 20 Netflix Orijinal Filmi

İzledikten Sonra Bile Şoku Üzerinizden Atamayacağınız En Trajik Sonlara Sahip 20 Netflix Orijinal Filmi

dizi film
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 20:01

'Mutlu son' sinemada en çok kullanılan kavramlardan biridir, ancak nadiren bir klişe olarak etiketlenmiştir, bunun yanında üzücü ve hatta trajik bir sonla biten birkaç film var ve bunların büyük bir kısmı orijinal Netflix yapımları. Gelin o filmlere bir göz atalım!

Kaynak: https://movieweb.com/netflix-movies-t...
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20. All Quiet on the Western Front (2022)

20. All Quiet on the Western Front (2022)

Her iki Dünya Savaşı'nın başlangıcında da genç erkekler askere yazılmaya çok hevesliydi çünkü hükümet propagandası askerliği bir erkeğin yapabileceği en havalı meslek olarak gösteriyordu. Erich Maria Remarque'ın aynı adlı romanından uyarlanan All Quiet on the Western Front'ta Paul Bäumer (Felix Kammerer) ve arkadaşları Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde hızla Alman ordusuna kaydolurlar. Çok geçmeden Paul savaş alanının acımasız gerçeklerine maruz kalır ve seçimlerinden pişmanlık duyar.

Yönetmen: Edward Berger

Oyuncular: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Daniel Brühl

19. Blonde (2022)

19. Blonde (2022)

Blonde, Joyce Carol Oates'un aynı adlı çok satan kitabına dayanan Marylin Monroe'nun hayatının çarpıcı bir anlatımı. Aynı zamanda bir yayın hizmetinde gösterime giren ilk NC-17 film olma özelliğini taşıyor. Filmde Monroe (Ana de Armas) istismarcı annesinin yanında zor bir çocukluk geçirdikten sonra büyüyüp ünlü bir aktris olur. Aktör Edward G. 'Eddy' Robinson Jr. ve Cass Chaplin (Charlie Chaplin'in oğlu) ile çok eşli bir ilişki yaşar, ancak hayatı daha da zorlaşmaya devam eder.

Yönetmen: Andrew Dominik 

Oyuncular: Ana De Armas, Julianne Nicholson, Tygh Runyan, Michael Drayer

18. Ma Rainey's Black Bottom (2020)

18. Ma Rainey's Black Bottom (2020)

Ma Rainey's Black Bottom müzik, ırkçılık ve kontrolsüz hırs üzerine bir hikaye. Kaotik olaylar, blues şarkıcısı Ma Rainey (Viola Davis) ve grubunun 'Ma Rainey's Black Bottom 'ı kaydetmek üzere Chicago'daki Paramount Kayıt Stüdyoları'na gelmesiyle başlar. Orada herkes anlaşmazlığa düşer, trompetçi Levee Green (Chadwick Borsman) gizlice yapımcı Mel Sturdyvant'ı etkilemeye çalışır, böylece ayrı bir solo anlaşma yapabilir. Ne yazık ki, düşüncesizce verdiği bir karar yüzünden hırsları yarıda kalır.

Yönetmen: George C. Wolfe

Oyuncular: Viola Davis, Chadwick Boseman, Colman Domingo, Glynn Turman, Jonathan Coyne, Taylour Paige

17. 1922 (2017)

17. 1922 (2017)

1922, Stephen King'i bile ürkütecek kadar korkutucu ve rahatsız edici bir Netflix orijinal filmi. Hikaye, arazisini satıp başka bir yere taşınmayı planladığı için karısını öldürmeye karar veren Nebraska'lı çiftçi Wilfred 'Wilf' James'in etrafında dönüyor. Plana 14 yaşındaki oğlunu da dahil eder ve ona 'Taşınırsak o tatlı kız arkadaşını bir daha göremezsin' der. Cinayetten sonra her ikisi de zihinsel olarak kontrolden çıkar.

Yönetmen: George Zak Hilditch

Oyuncular: Thomas Jane, Molly Parker, Brian D'Arcy James, Neal McDonough, Dylan Schmid, Roan Curtis

16. The Fundamentals of Caring (2016)

16. The Fundamentals of Caring (2016)

The Fundamentals of Caring filminde, bir banka müdürü olan Elsa, oğlu Trevor'a bakması için zor durumdaki bir yazar olan Ben'i (Paul Rudd) işe alır. Genç çocuk Duchenne Musküler Distrofi hastasıdır ve ikisi arkadaş olduktan sonra Trevor, Ben'i kendisini bir yolculuğa çıkarmaya ikna eder. Bu sırada birçok ilginç macera yaşarlar.

Yönetmen: Rob Burnett

Oyuncular: Alex Huff, Donna Biscoe, Paul Rudd, Julia Denton, Jennifer Ehle, Craig Roberts

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15. Horse Girl (2020)

15. Horse Girl (2020)

At Kız'ın Sarah'sının (Alison Brie) çok fazla derdi vardır. Annesi intihar ederek ölmüştür ve kendisi de tuhaf rüyalar görmektedir. Aynı zamanda, artık yeni sahipleri olan eski atını kaybettiği için depresyondadır. Atı ziyaret etmeye devam eder ve şimdiki sahipleri onun hareketlerine kızsa da o gitmeye devam edecektir.

Yönetmen: Jeff Baena

Oyuncular: Alison Brie, Robin Tunney, John Ortiz

14. ARQ (2016)

14. ARQ (2016)

ARQ, petrol rezervlerinin tükendiği bir gelecekte geçiyor. Beklendiği gibi, uluslar kalan her kaynak için savaşıyor. Neyse ki, bir mühendis olan Renton (Robbie Amell) dünyanın enerji sorunlarını çözecek bir icat ortaya çıkarır. Ancak aynı teknoloji, onu ve sevdiklerini aynı günü tekrar tekrar yaşamaya zorlayan bir zaman döngüsünü tetiklemiştir.

Yönetmen: Tony Elliott

Oyuncular: Robbie Amell, Rachael Taylor, Gray Powell

13. Outlaw King (2018)

13. Outlaw King (2018)

Outlaw King, 14. Yüzyılın cesur İskoç hükümdarı Robert the Bruce'un hikayesini ve İskoç Bağımsızlık Savaşları sırasındaki büyük katkılarını anlatıyor. Olaylar, 1304 yılında Robert'ın Kral I. Edward'a karşı isyan etmeye karar vermesiyle başlayıp 1307 yılında Loudoun Tepesi Savaşı ile sona eren üç yılı kapsıyor.

Yönetmen: David Mackenzie

Oyuncular: Chris Pine, Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh, Callan Mulvey, Steven Cree, Billy Howle

12. Roma (2018)

12. Roma (2018)

Roma, iki sorunlu kadının hikâyesidir. Biri Mexico City'de zengin bir evde yatılı hizmetçi olarak çalışan Cleodegaria 'Cleo' Gutiérrez, diğeri ise Cleo'nun işvereni Sofia. Hem Cleo'nun hem de Sofia'nın ilişki sorunları var. Cleo'nun sevgilisi, doğmamış bebeğinin babası olduğunu kabul etmek istemezken, Sofia'nın kocasının daha genç bir kadınla ilişkisi devam etmektedir.

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, Marco Graf, Daniela Demesa

11. To the Bone (2017)

11. To the Bone (2017)

To the Bone, kendisine yardım etmeyi amaçlayan tedavi programlarını sürekli reddeden 20 yaşındaki inatçı anoreksik kadın Ellen'ın (Lily Collins tarafından canlandırılıyor) etrafında dönüyor. Sonunda, tedavinin geleneksel olmayan bir ilerleme içerdiği gençler için bir grup evine gönderilmeyi kabul eder. Orada ilerleme kaydetmeye başlar, ancak kendini eski bedenini arzularken bulur.

Yönetmen: Marti Noxon

Oyuncular: Lily Collins, Carrie Preston, Lili Taylor

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10. Apostle (2018)

10. Apostle (2018)

Yıl 1905, mekân Londra ve eski misyoner Thomas Richardson (Dan Stevens) Çin'den eve dönüş yolundadır. Oraya vardığında kız kardeşinin bir tarikat tarafından kaçırıldığını öğrenir. Öfkeyle, onu kurtarmak için oraya doğru yola çıkar. Bunu yapmak için de din değiştirmiş gibi davranır.

Yönetmen: Gareth Evans

Oyuncular: Dan Stevens, Kristine Froseth, Lucy Boynton, Michael Sheen, Bill Milne, Mark Lewis Jones

9. Gerald's Game (2017)

9. Gerald's Game (2017)

Birçok çift için, kötü giden bir ilişkiyi yeniden canlandırmanın en iyi yolu seks hayatlarını renklendirmektir. Gerald'ın Oyunu'nda Jessie (Carla Gugino) ve kocası Gerald (Bruce Greenwood) hafta sonu Kama Sutra seksi için Alabama'daki bir göl evine giderler. Gerald, işleri daha heyecanlı hale getirmek için Jessie'yi kelepçeyle bağlar bağlamaz, ikili tartışmaya başlar. Bunun sonucunda kalp krizi geçirir ve ölür.

Yönetmen: Mike Flanagan

Oyuncular: Carla Gugino, Bruce Greenwood, Chiara Aurelia, Carel Struycken, Henry Thomas, Kate Siegel

8. The Irishman (2019)

8. The Irishman (2019)

Araştırmacı yazar Charles Brandt'ın I Heard You Paint Houses adlı kitabından uyarlanan The Irishman, İrlandalı kamyon şoförü Frank Sheeran'ın (Robert DeNiro) Pennsylvania mafyasında yükselişini anlatıyor.

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Jesse Plemons, Robert De Niro, Anna Paquin, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel

7. The Perfection (2018)

7. The Perfection (2018)

Mükemmellik, iki çellist arasındaki rekabetin hikâyesi olarak başlıyor ve her şey çılgınlığa dönüşüyor. Charlotte (Allison Williams) hasta annesine bakmak için bir süre uzakta kaldıktan sonra müzik okuluna geri döner ve akademinin başındaki Anton'un (Steven Weber) onun yerine Lizzie (Lisa Browning) adında başka bir yetenekli şarkıcıyı getirdiğini görür.

Yönetmen: Richard Shepard

Oyuncular: Allison Williams, Alaina Huffman, Steven Weber, Logan Browning, Glynis Davies, Christina Jastrzembska

6. Hold the Dark (2018)

6. Hold the Dark (2018)

Russell Core (Jeffrey Wright tarafından canlandırılan), Karanlıkta Kal filminin ilk dakikalarında üç çocuğu öldüren kurtları avlaması için bir kadın tarafından işe alındığında, bunun sıradan bir iş olacağını düşünür. Şaşırtıcı bir şekilde, garip cinayetler işlenmeye başlar ve her şeyi anlamaya çalışırken, kadının psikopat kocasıyla karşı karşıya gelir.

Yönetmen: Jeremy Saulnier

Oyuncular: Beckam Crawford, Riley Keough, Jeffrey Wright, Michael Tayles, Issac Bird, Joseph Whitebird

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5. Cargo (2017)

5. Cargo (2017)

Kargo, her babanın gözyaşı dökmesine neden olacak türden bir film. Filmin ana kahramanı Andy Rose (Martin Freeman), 48 saat içinde insanları kuduz eden bir salgın olduğu için ailesiyle birlikte onları güvenli bir yere götürmek için Avustralya'da yarışan bir adam. Kesinlikle izlemelisiniz.

Yönetmen: Ben Howling , Yolanda Ramke

Oyuncular: Martin Freeman, Anthony Hayes, Susie Porter, Caren Pistorius, Kris McQuade, Natasha Wanganeen

4. 365 Days (2020)

4. 365 Days (2020)

365 Gün'de Polonyalı bir kadın olan Laura (Anna-Maria Sieklucka), İtalya'da tatil yaparken Sicilyalı suç patronu Massimo (Michele Morrone) tarafından kaçırılır. Massimo, Laura'yı 365 gün içinde kendisine aşık etmeye yemin eder ve şaşırtıcı bir şekilde bunu başarır. İkili düzenli olarak tutkulu bir seks yaparken gösterilir ve filmin sonuna doğru düğün hazırlıkları yapmaya başlarlar.

Yönetmen: Barbara Bialowas

Oyuncular: Michele Morrone, Anna Maria Sieklucka, Bronislaw Wroclawski, Otar Saralidze, Magdalena Lamparska, Natasza Urbanska

3. The Discovery (2017)

3. The Discovery (2017)

Ölümden sonra yaşam var mı yok mu tartışması hiç bitmeyebilir ama The Discovery'de bir bilim insanı var olduğunu kanıtlayan bir deney yapar. Bu başlangıçta iyi bir haber olarak görülse de, birçok mutsuz insan hayatlarını başka bir yerde yeniden başlatmak istediği için toplu intiharlara yol açar. Bu arada bilim adamı, yaşayan insanlara öbür dünyanın neye benzediğini göstermek için video kanıtı elde etmeye çalışır.

Yönetmen: Barbara Bialowas

Oyuncular: Michele Morrone, Anna Maria Sieklucka, Bronislaw Wroclawski, Otar Saralidze, Magdalena Lamparska, Natasza Urbanska

2. Calibre (2018)

2. Calibre (2018)

Calibre başlangıçta iki arkadaşın boş zamanlarının tadını çıkardıkları eğlenceli bir film olacakmış gibi görünse de, işler çığırından çıkıyor. İskoç işadamı Marcus (Martin Maccan) ve çocukluk arkadaşı Vaughn (Jack Lowden) hafta sonu avlanmaya giderler. Ne yazık ki Vaughn yanlışlıkla bir çocuğu vurur ve çocuğun babası onlarla yüzleşmek için geldiğinde Marcus onu vurur. İkili daha sonra kurbanlarının bölgenin toplum lideriyle akraba olduğunu öğrenir.

Yönetmen: Matt Palmer

Oyuncular: Jack Lowden, Martin McCann, Tony Curran

1. Jack Lowden, Martin McCann, Tony Curran

1. Jack Lowden, Martin McCann, Tony Curran

Velvet Buzzsaw, sanat tacirlerinin kâr takıntılı doğasını eleştirmeyi amaçlayan bir film. Filmde, bir sanat galerisi çalışanı olan Josephina (Zawe Ashton tarafından canlandırılan), apartman kompleksinde ölü bir adam bulur ve merakla dairesine girdiğinde birkaç muhteşem sanat eseri bulur. Her zamanki fırsatçılığıyla en yakın iş arkadaşlarına haber verir ve onlar da eserleri satmaya karar verirler, ancak tablolara dokunanların başına talihsizlikler gelmeye başlar.

Yönetmen: Dan Gilroy

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Zawe Ashton, Tom Sturridge, Toni Collette, Natalia Dyer

Film listemiz bu kadardı, umarız beğenmişsinizdir. İçeriğimiz ile ilgili düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin!👇

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