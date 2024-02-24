İzledikten Sonra Bile Şoku Üzerinizden Atamayacağınız En Trajik Sonlara Sahip 20 Netflix Orijinal Filmi

Ölümden sonra yaşam var mı yok mu tartışması hiç bitmeyebilir ama The Discovery'de bir bilim insanı var olduğunu kanıtlayan bir deney yapar. Bu başlangıçta iyi bir haber olarak görülse de, birçok mutsuz insan hayatlarını başka bir yerde yeniden başlatmak istediği için toplu intiharlara yol açar. Bu arada bilim adamı, yaşayan insanlara öbür dünyanın neye benzediğini göstermek için video kanıtı elde etmeye çalışır.

Yönetmen: Barbara Bialowas

Oyuncular: Michele Morrone, Anna Maria Sieklucka, Bronislaw Wroclawski, Otar Saralidze, Magdalena Lamparska, Natasza Urbanska