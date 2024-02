İzledikten Sonra Bile Şoku Üzerinizden Atamayacağınız En Trajik Sonlara Sahip 20 Netflix Orijinal Filmi

Her iki Dünya Savaşı'nın başlangıcında da genç erkekler askere yazılmaya çok hevesliydi çünkü hükümet propagandası askerliği bir erkeğin yapabileceği en havalı meslek olarak gösteriyordu. Erich Maria Remarque'ın aynı adlı romanından uyarlanan All Quiet on the Western Front'ta Paul Bäumer (Felix Kammerer) ve arkadaşları Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde hızla Alman ordusuna kaydolurlar. Çok geçmeden Paul savaş alanının acımasız gerçeklerine maruz kalır ve seçimlerinden pişmanlık duyar.

Yönetmen: Edward Berger

Oyuncular: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Daniel Brühl