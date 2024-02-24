İzledikten Sonra Bile Şoku Üzerinizden Atamayacağınız En Trajik Sonlara Sahip 20 Netflix Orijinal Filmi
İzledikten Sonra Bile Şoku Üzerinizden Atamayacağınız En Trajik Sonlara Sahip 20 Netflix Orijinal Filmi
Kaynak: https://movieweb.com/netflix-movies-t...
'Mutlu son' sinemada en çok kullanılan kavramlardan biridir, ancak nadiren bir klişe olarak etiketlenmiştir, bunun yanında üzücü ve hatta trajik bir sonla biten birkaç film var ve bunların büyük bir kısmı orijinal Netflix yapımları. Gelin o filmlere bir göz atalım!
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20. All Quiet on the Western Front (2022)
19. Blonde (2022)
18. Ma Rainey's Black Bottom (2020)
17. 1922 (2017)
16. The Fundamentals of Caring (2016)
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15. Horse Girl (2020)
14. ARQ (2016)
13. Outlaw King (2018)
12. Roma (2018)
11. To the Bone (2017)
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10. Apostle (2018)
9. Gerald's Game (2017)
8. The Irishman (2019)
7. The Perfection (2018)
6. Hold the Dark (2018)
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5. Cargo (2017)
4. 365 Days (2020)
3. The Discovery (2017)
2. Calibre (2018)
1. Jack Lowden, Martin McCann, Tony Curran
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