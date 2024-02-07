Görüş Bildir
Haberler
Magazin
"Dune: Part Two" Galasında Yıldız Oyuncuların Giydiği Kıyafetler "Biz Giysek Dilenci Sanırlar" Dedirtti

"Dune: Part Two" Galasında Yıldız Oyuncuların Giydiği Kıyafetler "Biz Giysek Dilenci Sanırlar" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 02:12

Geçtiğimiz gün, sevilen bilimkurgu serisinin kitabından uyarlanan 'Dune' filminin devamı olan 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin galası Meksika'da gerçekleştirildi. Filmin yıldızlardan oluşan kadrosunun etkinlikte sergilediği görünümler dikkat çekti. Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sinema Sendikaları Konfederasyonu'nun kararıyla ertelenen Denis Villeneuve'ün bilimkurgu türündeki filmi Dune 2'nin devam filmi nihayet vizyona giriyor.

Sinema Sendikaları Konfederasyonu'nun kararıyla ertelenen Denis Villeneuve'ün bilimkurgu türündeki filmi Dune 2'nin devam filmi nihayet vizyona giriyor.

Filmin detaylarından burda bahsetmiştik👇

Josh Brolin, Austin Butler, Timothee Chalamet, Florence Pugh ve Zendaya 'Dune' filminin tanıtım galasında poz verdi.

Josh Brolin, Austin Butler, Timothee Chalamet, Florence Pugh ve Zendaya 'Dune' filminin tanıtım galasında poz verdi.

Siyah görünümüyle ve zayıflığıyla galada ilgi çeken isimlerden biri de filmin yıldız oyuncusu Timothee Chalamet oldu.

Siyah görünümüyle ve zayıflığıyla galada ilgi çeken isimlerden biri de filmin yıldız oyuncusu Timothee Chalamet oldu.

Meksika'da gerçekleşen galada boy gösteren ve oldukça farkı gözüken güzel oyuncu Zendaya özel tasarım elbisesiyle birçok yorum aldı.

Meksika'da gerçekleşen galada boy gösteren ve oldukça farkı gözüken güzel oyuncu Zendaya özel tasarım elbisesiyle birçok yorum aldı.

Yakışıklı oyuncu Austin Butler her zamanki gibi hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Yakışıklı oyuncu Austin Butler her zamanki gibi hayranları tarafından büyük beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelen tepkilere birlikte bakalım👇

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
İçeriğin Devamı Aşağıda

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.
İçeriğin Devamı Aşağıda

10.

10.

11.

11.

Siz ne düşünüyorsunuz?

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?