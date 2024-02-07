"Dune: Part Two" Galasında Yıldız Oyuncuların Giydiği Kıyafetler "Biz Giysek Dilenci Sanırlar" Dedirtti
"Dune: Part Two" Galasında Yıldız Oyuncuların Giydiği Kıyafetler "Biz Giysek Dilenci Sanırlar" Dedirtti
Geçtiğimiz gün, sevilen bilimkurgu serisinin kitabından uyarlanan 'Dune' filminin devamı olan 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin galası Meksika'da gerçekleştirildi. Filmin yıldızlardan oluşan kadrosunun etkinlikte sergilediği görünümler dikkat çekti. Detaylar 👇
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Sinema Sendikaları Konfederasyonu'nun kararıyla ertelenen Denis Villeneuve'ün bilimkurgu türündeki filmi Dune 2'nin devam filmi nihayet vizyona giriyor.
Josh Brolin, Austin Butler, Timothee Chalamet, Florence Pugh ve Zendaya 'Dune' filminin tanıtım galasında poz verdi.
Siyah görünümüyle ve zayıflığıyla galada ilgi çeken isimlerden biri de filmin yıldız oyuncusu Timothee Chalamet oldu.
Meksika'da gerçekleşen galada boy gösteren ve oldukça farkı gözüken güzel oyuncu Zendaya özel tasarım elbisesiyle birçok yorum aldı.
Yakışıklı oyuncu Austin Butler her zamanki gibi hayranları tarafından büyük beğeni topladı.
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Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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