Normal People Dizisinin Yakıştırılan İsimleri Paul Mescal ve Daisy Edgar Jones Kameralara Samimi Pozlar Verdi
Normal People Dizisinin Yakıştırılan İsimleri Paul Mescal ve Daisy Edgar Jones Kameralara Samimi Pozlar Verdi
'Normal People' dizisi ile gönüllerimizde taht kurmuş Paul Mescal ve Daisy Edgar Jones herkes tarafından çok yakıştırılmış, hatta 'sevgililer mi?' dedikoduları hızla yayılmıştı. Cartier etkinliğinde birlikte görülen ikili samimi görüntülerle kameralara yakalandı.
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Sally Rooney'in aynı adlı romanından uyarlanan "Normal People" dizisi son dönemde en çok beğenilen ve konuşulan dizilerin başında geliyor.
Marianne ve Connell çiftinin ilişki hayatını anlatan" Normal People" yayınlandığı ilk günden beri hayatın içinden olmasıyla rağbet gören dizilerden biri olmayı başardı.
Dizinin başrol oyuncularından olan Paul Mescal da Hollywood'un gözde isimlerinden biri. Bildiğimiz gibi kendisi çapkınlıklarıyla sık sık magazin gündemine oturuyor.
Mescal'ın dizide Daisy Edgar Jones ile başrolleri paylaşmasıyla ikilinin popülerliği çığ gibi büyümüştü. İkilinin sevgililik iddiaları dillerde dolanmaya başlamıştı ki..
Dizinin başrolleri Jones ve Mescal'ın katıldıkları bir ödül gecesinde ismin başkasıyla poz vermesiyle Jones'un bakışları viral olmuştu.
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Olaydan sonra birlikte görülmeyen ikili uzun bir aradan sonra ünlü bir markanın etkinliğinde yan yana görüntülendi.
Kameralara gülerek poz veren oyuncular için ilişki iddiaları yeniden kuvvetlendi...
Bu görüntüler bizim kalbimizi ısıttı... Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
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