Normal People Dizisinin Yakıştırılan İsimleri Paul Mescal ve Daisy Edgar Jones Kameralara Samimi Pozlar Verdi

'Normal People' dizisi ile gönüllerimizde taht kurmuş Paul Mescal ve Daisy Edgar Jones herkes tarafından çok yakıştırılmış, hatta 'sevgililer mi?' dedikoduları hızla yayılmıştı. Cartier etkinliğinde birlikte görülen ikili samimi görüntülerle kameralara yakalandı.