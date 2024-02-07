Taylor Swift Bir Üniversite Öğrencisini "Bu Artık Ölüm Kalım Meselesi" Diyerek Tehdit Etti
Taylor Swift Bir Üniversite Öğrencisini "Bu Artık Ölüm Kalım Meselesi" Diyerek Tehdit Etti
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye...
Grammy Ödülleri'nde müzik dünyasına damga vuran Taylor Swift'in başı bu sefer kendisinin özel jetini takip eden bir hayranıyla dertte. Ama görünen o ki Swift bu sorunun çözümü için artık bir yol bulmuş. Detaylar içerikte!
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Son yılların en çok çok dinlenen sanatçısı Taylor Swift, şarkılarıyla ve özel hayatıyla gündemden hiç düşmüyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Grammy Ödüllerine'de 4. kez Yılın Albümü ödülünü almış ve geceye damga vurmuştu.
Ünlü sanatçı Time dergisi tarafından da Yılın Kişisi seçilmişti. Forbes dergisi ise 2017 yılında kendisini "30 yaşın altındaki en iyi 30 kişi" listesine eklemişti. Yani anlayacağınız şu an 34 yaşında olan Swift ününe ün katmaya, magazin haberlerinde boy boy çıkmaya devam ediyor.
Tabii durum böyle olunca Swift'in hayranlarıyla başı epey bir dertte. Evine girmeye çalışan hayranı tutuklandı; hatta bir keresinde sismologlar tarafından deprem yarattıkları bile haberlere düştü. Konseri sırasında sıcaktan bayılıp ölen hayranına bir şey diyemeyiz ama... O olay oldukça trajikti.
Taylor Swift'i bu sefer gündeme getiren konu özel jetini takip eden bir hayranını tehdit etmesi olarak karşımıza çıkıyor. Jack Sweeney adlı 21 yaşındaki bir üniversite öğrencisi uzun zamandır Swift'in özel jetinin uçuşlarını takip ediyor ve sosyal medyada paylaşıyordu.
Zira bu paylaşımların ünlü şarkıcının güvenliğine tehdit oluşturduğu iddia ediliyordu. Hatta Swift bu paylaşımları geçmişte çok eleştirmişti. Görünen o ki Taylor artık eleştirmekten de bir adım öteye gitmeye karar verdi. BBC'de yayınlanan habere göre Taylor Swift'in avukatları üniversite öğrencisi hakkında yasal işlem başlattı.
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Jack Sweeney'in başı dertte görünüyor. Ama bu onun özel jetler konusunda ilk başının derde girdiği olay değil. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Twitter'da (X) ünlü isimlerin jetlerini takip etmekle meşhur.
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg de dahil olmak üzere çoğu ünlünün jetini takip ediyor. Hatta “ElonJet” adlı bir hesabı oldukça popüler. Musk 2022'de bu hesabı önce kapattırmış ama kısa sürede geri açtırmıştı. Siz üniversite öğrencisinin bu işine ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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