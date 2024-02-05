Leonardo DiCaprio'nun İnternetten Kıyafet Bakar Gibi Sevgili Seçme Taktiği Size Çok Komik Gelecek!
Leonardo DiCaprio'nun İnternetten Kıyafet Bakar Gibi Sevgili Seçme Taktiği Size Çok Komik Gelecek!
Leonardo DiCaprio'nun 25 yaşından küçük süper modellere takıntısı herkesçe bilinen bir gerçek. Tabii bunu bugüne kadar doğrulayan pek çok malzemeyi ünlü oyuncunun kendisi verdi. Ama ünlü bir yönetmenin anı kitabında yazanlar bu takıntının çok daha geçmişe dayandığını ortaya çıkardı. Detaylar içerikte!
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Leonardo DiCaprio, magazin dünyasında genç sevgilileriyle mimlendi desek yeridir. 49 yaşındaki başarılı oyuncu ünlü iç çamaşırı markalarıyla çalışan süper modellerle aşk yaşadığı için sürekli gündemde.
Bu isimler arasında kimler kimler yok ki!
26 yaş burada önemli çünkü sosyal medyada dolaşan iddialara ve yer yer yapılan goygoylara göre Leonardo DiCaprio, sevgilileri 25. yaşına gelince onları terk ediyor ve hemen daha genç birini buluyor. Hatta bunu zaman zaman güncellenen veriler de doğruluyor.
Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncunun bu '25'lik genç sevgili' takıntısı ile ilgili ünlü bir yönetmenden de doğrulayacak haberler geldi. Independent'te yer alan habere göre yönetmen Edward Zwick, yeni çıkaracağı anı kitabında Leo ile ilgili aşırı trajikomik bir olay anlattı.
Bu arada Edward Zwick kim diye soracak olursanız kendisi 2006'da gösterime giren ve Leonardo DiCaprio'nun rol aldığı Kanlı Elmas filminin yönetmeni.
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Son Samuray filmiyle de tanınan ünlü yönetmen anı kitabında şu sözlere yer veriyor:
Anlayacağınız yönetmenin bu anısı da bizim Leo'nun 25 yaş ve süper model takıntısı hakkındaki teorileri az buçuk doğruluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Bonus: Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatı tam olarak şöyle bir yerlerde:
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