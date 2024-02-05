Leonardo DiCaprio'nun İnternetten Kıyafet Bakar Gibi Sevgili Seçme Taktiği Size Çok Komik Gelecek!

'Kanlı Elmas'ın film setinde Leo'nun en hafif yaramazlığının bir örneğine denk geldim. Her sabah yaptığım gibi Leo'nun makyaj karavanına gitmiştim. Onu bir Victoria's Secret kataloğunu karıştırırken yakaladım. Ne yapıyorsun diye sorduğumda da bana aynen şu cevabı verdi: 'Alışveriş'. Görünen o ki o zamanlar bile iç çamaşırı mankenleri onun radarındaydı' dedi.