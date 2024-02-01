Dünyaca Ünlü Victoria's Secret Mankeni Klum'un Yatak Odası İtirafları Hepimizin Kafasını Karıştırmaya Yetti!

'Benim geçmişime bir bakın. Benim bir tipim yok. Sevgili olduğum insanların kişilikleri çok farklıydı. Kel olan da vardı, çok yaşlı olan da... Uzun saçlı ve sıska insanlarla da birlikte oldum' dedi ve ekledi 'Bunlar önemli değil. Önemli olan günün sonunda yanında rahat hissedeceğiniz birisi olması. Yanınızda sizi gören ve görmeye devam eden biri olmalı' sözlerini dile getirdi.