Dünyaca Ünlü Victoria's Secret Mankeni Klum'un Yatak Odası İtirafları Hepimizin Kafasını Karıştırmaya Yetti!
Dünyaca Ünlü Victoria's Secret Mankeni Klum'un Yatak Odası İtirafları Hepimizin Kafasını Karıştırmaya Yetti!
Dünyanın en çok tanınan süper modellerinden biri olan Heidi Klum, aşk hayatı hakkında sıra dışı açıklamalarıyla şu sıralar magazin gündeminde. 50 yaşındaki ünlü model, 34 yaşındaki eşiyle sosyal medyada epey bir aktifken şimdi de geçmiş aşkları hakkında bazı itiraflarda bulundu. Gelin Klum'un itiraflarına hep birlikte bakalım.
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Dünyaca ünlü oyuncu, süper model, modacı ve sunucu Heidi Klum'un adını duymayanınız azdır. Kendisi iddialı fotoğraflarıyla 90'yılların sonunda ve 2000'lerin başında magazin, spor ve kadın dergilerinin kapaklarını süslemişti.
Tabii bunun yanı sıra ünlü güzel dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret defilelerinde yer almasıyla da bir neslin hafızasına kazınmıştı. Podyumlar ona büyük bir şöhret kazandırmış ve pek çok dizi ve filmde de rol almıştı. "How I Met Your mother" ve "Sex and the City: The Movie" bunlardan sadece ikisi.
Ünlü Alman süper model Heidi Klum, magazin dünyasında en çok aşklarıyla dillere dolanan bir isim. 50 yaşındaki Klum, şimdilerde 34 yaşındaki Tom Kaulitz ile evli ve Klum'un sosyal medya hesaplarında paylaştığından gördüğümüz kadarıyla aşklarını dolu dizgin yaşıyorlar.
Her ne kadar Instagram takipçileri ona 'Tom'un peşini bırak, o sosyal medya sevmiyor!' diye tepki gösterse de hayatlarını izliyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Klum, aşk hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. 29 yaşındayken 53 yaşındaki Renault Formula 1 takımının yöneticisi Flavio Briatore ile sevgili olan oyuncu o günler hakkında "Gerçekten yaşlıydı" dedi.
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Sözcü'de yer alan habere göre “Call Her Daddy” podcastinde konuşan Klum,
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Siz Heidi Klum'un aşk hayatıyla ilgili açıklamaları hakkında ne diyorsunuz? Aşkta dış görünüş ve kişilik mi çok önemli yoksa başkasının yanında rahat olabilmek mi? Yorumlara buyrun!
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