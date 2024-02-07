Brad Pitt'in "Yaşayan En Seksi Erkek" Unvanını İlk Aldığında Mutsuz Olduğu İddia Edildi
Brad Pitt'in "Yaşayan En Seksi Erkek" Unvanını İlk Aldığında Mutsuz Olduğu İddia Edildi
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Brad Pitt, People dergisinin "Yaşayan En Seksi Erkek" unvanını iki kez kazanan nadir aktörler arasında yer alıyor.
Ancak 1995'te bu unvanla ilk kez taçlandırıldığında Pitt'in bundan hoşnut olmadığı söyleniyor.
O zamanlar 60 yaşında olan Pitt, 1994'te "Vampirle Görüşme" ve "İhtiras Rüzgarları" gibi iki büyük filmde önemli roller üstlenmişti.
İhtiras Rüzgarları filminin yönetmeni Edward Zwick, yeni kitabında "People onu Yılın En Seksi Erkeği seçtiğinde mutsuz oldu" şeklinde yazdı.
Zwick'e göre Pitt, duygusal derinlik gerektiren sahneleri çekerken genellikle sinirlenirdi. Özellikle İhtiras Rüzgarları’ndaki Tristan Ludlow karakterinin ilk okuması sırasında Pitt o kadar olumsuz bir deneyim yaşadı ki menajeri yönetmeni arayarak Pitt'in projeden ayrılmak istediğini söyledi.
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Zwick, Pitt'in öfkelendiğinde çok gergin olduğunu ve karakterin duygusallığı üzerine anlaşamadıklarını ifade etti. Yönetmen, Pitt'in kendisini duygusal olarak ifade etmekte direnç gösterdiğini ancak kendisinin bu konuda ısrarcı olduğunu anlattı.
Zwick, sette yaşanan gergin anları da anımsatarak Pitt'in performansını eleştirdiği bir durumu "aptalca ve utanç verici bir provokasyon" olarak nitelendirdi.
Geriye dönüp baktığında sorunu özel bir şekilde konuşarak çözmek yerine herkesin önünde eleştirmenin yanlış olduğunu kabul etti.
Yönetmen, Pitt için "dobra, açık sözlü, eğlenceli ve büyük keyif alabilen bir insan" diye övgülerde bulundu ve onun işine olan tam bağlılığını vurguladı.
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Erkek adam seksi olmaz, karizmatik olur yakışıklı olur. for example : mr.eso 🥸