Brad Pitt'in "Yaşayan En Seksi Erkek" Unvanını İlk Aldığında Mutsuz Olduğu İddia Edildi

Hollywood'un ünlü yıldızı Brad Pitt, 'People' dergisi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildiğinde hoşnutsuzluk yaşamış. 'İhtiras Rüzgarları' filminin yönetmeni Edward Zwick, bu durumu ve daha fazlasını yeni kitabında anlattı. Detaylar içerikte. 👇

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