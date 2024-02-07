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Brad Pitt'in "Yaşayan En Seksi Erkek" Unvanını İlk Aldığında Mutsuz Olduğu İddia Edildi

Brad Pitt'in "Yaşayan En Seksi Erkek" Unvanını İlk Aldığında Mutsuz Olduğu İddia Edildi

Brad Pitt
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 19:37

Hollywood'un ünlü yıldızı Brad Pitt, 'People' dergisi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildiğinde hoşnutsuzluk yaşamış. 'İhtiras Rüzgarları' filminin yönetmeni Edward Zwick, bu durumu ve daha fazlasını yeni kitabında anlattı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Brad Pitt, People dergisinin "Yaşayan En Seksi Erkek" unvanını iki kez kazanan nadir aktörler arasında yer alıyor.

Brad Pitt, People dergisinin "Yaşayan En Seksi Erkek" unvanını iki kez kazanan nadir aktörler arasında yer alıyor.

Ancak 1995'te bu unvanla ilk kez taçlandırıldığında Pitt'in bundan hoşnut olmadığı söyleniyor.

Ancak 1995'te bu unvanla ilk kez taçlandırıldığında Pitt'in bundan hoşnut olmadığı söyleniyor.

O zamanlar 60 yaşında olan Pitt, 1994'te "Vampirle Görüşme" ve "İhtiras Rüzgarları" gibi iki büyük filmde önemli roller üstlenmişti.

O zamanlar 60 yaşında olan Pitt, 1994'te "Vampirle Görüşme" ve "İhtiras Rüzgarları" gibi iki büyük filmde önemli roller üstlenmişti.

İhtiras Rüzgarları filminin yönetmeni Edward Zwick, yeni kitabında "People onu Yılın En Seksi Erkeği seçtiğinde mutsuz oldu" şeklinde yazdı.

İhtiras Rüzgarları filminin yönetmeni Edward Zwick, yeni kitabında "People onu Yılın En Seksi Erkeği seçtiğinde mutsuz oldu" şeklinde yazdı.

Zwick'e göre Pitt, duygusal derinlik gerektiren sahneleri çekerken genellikle sinirlenirdi. Özellikle İhtiras Rüzgarları’ndaki Tristan Ludlow karakterinin ilk okuması sırasında Pitt o kadar olumsuz bir deneyim yaşadı ki menajeri yönetmeni arayarak Pitt'in projeden ayrılmak istediğini söyledi.

Zwick'e göre Pitt, duygusal derinlik gerektiren sahneleri çekerken genellikle sinirlenirdi. Özellikle İhtiras Rüzgarları’ndaki Tristan Ludlow karakterinin ilk okuması sırasında Pitt o kadar olumsuz bir deneyim yaşadı ki menajeri yönetmeni arayarak Pitt'in projeden ayrılmak istediğini söyledi.
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Zwick, Pitt'in öfkelendiğinde çok gergin olduğunu ve karakterin duygusallığı üzerine anlaşamadıklarını ifade etti. Yönetmen, Pitt'in kendisini duygusal olarak ifade etmekte direnç gösterdiğini ancak kendisinin bu konuda ısrarcı olduğunu anlattı.

Zwick, Pitt'in öfkelendiğinde çok gergin olduğunu ve karakterin duygusallığı üzerine anlaşamadıklarını ifade etti. Yönetmen, Pitt'in kendisini duygusal olarak ifade etmekte direnç gösterdiğini ancak kendisinin bu konuda ısrarcı olduğunu anlattı.

Zwick, sette yaşanan gergin anları da anımsatarak Pitt'in performansını eleştirdiği bir durumu "aptalca ve utanç verici bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Zwick, sette yaşanan gergin anları da anımsatarak Pitt'in performansını eleştirdiği bir durumu "aptalca ve utanç verici bir provokasyon" olarak nitelendirdi.
media-cldnry.s-nbcnews.com

Geriye dönüp baktığında sorunu özel bir şekilde konuşarak çözmek yerine herkesin önünde eleştirmenin yanlış olduğunu kabul etti.

Geriye dönüp baktığında sorunu özel bir şekilde konuşarak çözmek yerine herkesin önünde eleştirmenin yanlış olduğunu kabul etti.

Yönetmen, Pitt için "dobra, açık sözlü, eğlenceli ve büyük keyif alabilen bir insan" diye övgülerde bulundu ve onun işine olan tam bağlılığını vurguladı.

Yönetmen, Pitt için "dobra, açık sözlü, eğlenceli ve büyük keyif alabilen bir insan" diye övgülerde bulundu ve onun işine olan tam bağlılığını vurguladı.

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Esat Bora

Erkek adam seksi olmaz, karizmatik olur yakışıklı olur. for example : mr.eso 🥸