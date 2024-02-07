Paylaşımı Sebebiyle Mandalorian'ın Kadrosundan Çıkarılan Gina Carano Yapım Şirketine Dava Açtı

Oyunculuk kariyerine önce MMA dövüşçüsü olarak başlayan Gina Carano, Disney ve Lucasfilm'e dava açtı. Carano, diziden haksız yere çıkarıldığı ve ayrımcılığa uğradığı iddiasıyla şirketlere karşı hukuki adımlar attı.

Carano'nun dava dilekçesinde, Lucasfilm'in oyuncuyu diziden çıkarırken adaletli bir neden olmadığını ve ayrımcılığa maruz kaldığını iddia ettiği belirtiliyor. Carano'nun talepleri arasında Lucasfilm'in oyuncuyu tekrar dizide yer alması için bir şans vermesi ve şirketin 75 bin dolarlık bir ceza ödemesi olabilir.