Paylaşımı Sebebiyle Mandalorian'ın Kadrosundan Çıkarılan Gina Carano Yapım Şirketine Dava Açtı
Paylaşımı Sebebiyle Mandalorian'ın Kadrosundan Çıkarılan Gina Carano Yapım Şirketine Dava Açtı
The Mandalorian'da Cara Dune karakterine hayat veren oyuncu Gina Carano, 2021 yılında sosyal medyada yaptığı bir paylaşımın ardından diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu olayın ardından Carano, dizinin yapımcı şirketlerine karşı hukuki bir süreç başlattığını duyurdu.
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Disney+'ın küresel çapta büyük bir ilgi gören The Mandalorian dizisinde Cara Dune karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gina Carano, 2021 yılında kadrodan ayrılmasına neden olan tartışmalı bir sosyal medya paylaşımında bulunmuştu.
Bu nedenle dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.
Oyuncu, dava açtığını duyurdu.
X'in sahibi Musk, masrafları üstlendi.
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