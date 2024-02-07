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Paylaşımı Sebebiyle Mandalorian'ın Kadrosundan Çıkarılan Gina Carano Yapım Şirketine Dava Açtı

Paylaşımı Sebebiyle Mandalorian'ın Kadrosundan Çıkarılan Gina Carano Yapım Şirketine Dava Açtı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
07.02.2024 - 14:17

The Mandalorian'da Cara Dune karakterine hayat veren oyuncu Gina Carano, 2021 yılında sosyal medyada yaptığı bir paylaşımın ardından diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu olayın ardından Carano, dizinin yapımcı şirketlerine karşı hukuki bir süreç başlattığını duyurdu.

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Disney+'ın küresel çapta büyük bir ilgi gören The Mandalorian dizisinde Cara Dune karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gina Carano, 2021 yılında kadrodan ayrılmasına neden olan tartışmalı bir sosyal medya paylaşımında bulunmuştu.

Disney+'ın küresel çapta büyük bir ilgi gören The Mandalorian dizisinde Cara Dune karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gina Carano, 2021 yılında kadrodan ayrılmasına neden olan tartışmalı bir sosyal medya paylaşımında bulunmuştu.

Carano, Amerika'da Cumhuriyetçi olmayı Nazi Almanyası'nda yaşayan bir Yahudi olmaya benzeterek büyük bir tepki çekmişti.

Bu nedenle dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Bu nedenle dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Yapım şirketi Lucasfilm, konuya dair “Gina Carano’nun Lucasfilm’le herhangi bir bağı kalmamıştır. Gelecekte de buna yönelik bir plan yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu, dava açtığını duyurdu.

Oyuncu, dava açtığını duyurdu.

Oyunculuk kariyerine önce MMA dövüşçüsü olarak başlayan Gina Carano, Disney ve Lucasfilm'e dava açtı. Carano, diziden haksız yere çıkarıldığı ve ayrımcılığa uğradığı iddiasıyla şirketlere karşı hukuki adımlar attı.

Carano'nun dava dilekçesinde, Lucasfilm'in oyuncuyu diziden çıkarırken adaletli bir neden olmadığını ve ayrımcılığa maruz kaldığını iddia ettiği belirtiliyor. Carano'nun talepleri arasında Lucasfilm'in oyuncuyu tekrar dizide yer alması için bir şans vermesi ve şirketin 75 bin dolarlık bir ceza ödemesi olabilir.

X'in sahibi Musk, masrafları üstlendi.

X'in sahibi Musk, masrafları üstlendi.

Teknoloji dünyasının önde gelen ismi, Carano'nun hukuki sürecinde yanında olacağını belirtti. Musk, platformunda ayrımcılığa uğrayan herkesin yanında olacağını ve giderlerini karşılayacağını geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı. X'in operasyon lideri Joe Benarroch da oyuncunun yanında olduklarını ifade eden bir açıklama yaptı. Ancak oyuncu paylaşımını ilk olarak Instagram hikayeler üzerinden yapmıştı. Bu durum da biraz kafa karışıklığı yarattı.

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