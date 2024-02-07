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Uzayda Geçen Korkunç Dizinin Yaratıcısı Ürkütücü İlham Kaynağını İtiraf Etti

Uzayda Geçen Korkunç Dizinin Yaratıcısı Ürkütücü İlham Kaynağını İtiraf Etti

Uzay dizi
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 12:34

Apple TV+'ın yeni dizisi 'Constellation', korku ve gerilim unsurlarıyla öne çıkıyor. Serinin yaratıcısı Peter Harness, Daily Mail'e verdiği röportajda dizinin ilhamını İsveç ormanlarında yaşadığı korkunç bir olaydan aldığını açıkladı. Detaylar içerikte. 👇

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Apple TV+'ın yeni uzay temalı dizisi "Constellation", korku ve gerilim dolu atmosferiyle dikkat çekiyor.

Apple TV+'ın yeni uzay temalı dizisi "Constellation", korku ve gerilim dolu atmosferiyle dikkat çekiyor.

Peter Harness tarafından yaratılıp yazılan bu 8 bölümlük psikolojik gerilim serisi, Noomi Rapace'in canlandırdığı astronot Jo'nun hikayesini anlatıyor. Jo, uzaydaki bir felaketten sonra Dünya'ya döndüğünde hayatının önemli bölümlerinin eksik olduğunu fark eder.

Peter Harness tarafından yaratılıp yazılan bu 8 bölümlük psikolojik gerilim serisi, Noomi Rapace'in canlandırdığı astronot Jo'nun hikayesini anlatıyor. Jo, uzaydaki bir felaketten sonra Dünya'ya döndüğünde hayatının önemli bölümlerinin eksik olduğunu fark eder.

Bu aksiyon dolu dizi, bir yandan insan psikolojisinin karanlık yönlerini keşfederken diğer yandan bir kadının kaybettiklerini geri kazanma mücadelesini gözler önüne seriyor.

Bu aksiyon dolu dizi, bir yandan insan psikolojisinin karanlık yönlerini keşfederken diğer yandan bir kadının kaybettiklerini geri kazanma mücadelesini gözler önüne seriyor.

Peter Harness, Daily Mail ile yaptığı bir röportajda dizinin ilham kaynağının kendisinin İsveç ormanlarında yaşadığı ürkütücü bir deneyim olduğunu belirtti.

Peter Harness, Daily Mail ile yaptığı bir röportajda dizinin ilham kaynağının kendisinin İsveç ormanlarında yaşadığı ürkütücü bir deneyim olduğunu belirtti.

Bir keresinde İsveç Ormanları'nda bir kulübede tatildeydim ve gece çökerken ormanda küçük bir kızın annesine seslendiğini duyduk. Çok ürkütücü ve biraz da tuhaftı, sesin nereden geldiğini bilmiyorduk ve asla öğrenemedik. Ama birkaç gece üst üste bu sesi duyduk ve hep İsveç'te ormanda kaybolan bu küçük kız hakkında bir şeyler yazmam gerektiğini düşündüm. Sonra astronotlar ve onların Dünya'ya dönmesinin nasıl bir şey olduğu hakkında bir şeyler yazmak isteyip istemediğim soruldu. Ben de bunun ne kadar zor olduğu hakkında bir şeyler yazmak istedim. Uzayda kapana kısılmış bir anne var, umutsuzca kızına ulaşmaya çalışıyor. Ve bir sebepten dolayı, o kız ormanda kaybolan küçük kız...

Harness, bu deneyimi astronotların Dünya'ya dönüşlerinin zorluklarıyla birleştirerek Constellation’ın temelini oluşturduğunu ifade etti.

Harness, bu deneyimi astronotların Dünya'ya dönüşlerinin zorluklarıyla birleştirerek Constellation’ın temelini oluşturduğunu ifade etti.
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Dizide James D’Arcy’nin canlandırdığı Jo’nun eşi Magnus, karakterin Dünya'ya dönüş sonrası değişen zihinsel durumunu çözmeye çalışıyor.

Dizide James D’Arcy’nin canlandırdığı Jo’nun eşi Magnus, karakterin Dünya'ya dönüş sonrası değişen zihinsel durumunu çözmeye çalışıyor.

D'Arcy, senaryoyu ilk aldığında tüm bölümleri tek bir oturuşta okuduğunu ve hikayenin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

D'Arcy, senaryoyu ilk aldığında tüm bölümleri tek bir oturuşta okuduğunu ve hikayenin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Dizi, bilim kurgu, gerilim ve komplo dramalarını aynı potada eritirken aynı zamanda bir aile hikayesini de işliyor.

Dizi, bilim kurgu, gerilim ve komplo dramalarını aynı potada eritirken aynı zamanda bir aile hikayesini de işliyor.

Constellation, 21 Şubat'ta ilk üç bölümüyle prömiyer yapacak ve 27 Mart'a kadar her hafta Çarşamba günü yeni bölümleri Apple TV+'ta yayınlanacak.

Constellation, 21 Şubat'ta ilk üç bölümüyle prömiyer yapacak ve 27 Mart'a kadar her hafta Çarşamba günü yeni bölümleri Apple TV+'ta yayınlanacak.

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