Uzayda Geçen Korkunç Dizinin Yaratıcısı Ürkütücü İlham Kaynağını İtiraf Etti

Bir keresinde İsveç Ormanları'nda bir kulübede tatildeydim ve gece çökerken ormanda küçük bir kızın annesine seslendiğini duyduk. Çok ürkütücü ve biraz da tuhaftı, sesin nereden geldiğini bilmiyorduk ve asla öğrenemedik. Ama birkaç gece üst üste bu sesi duyduk ve hep İsveç'te ormanda kaybolan bu küçük kız hakkında bir şeyler yazmam gerektiğini düşündüm. Sonra astronotlar ve onların Dünya'ya dönmesinin nasıl bir şey olduğu hakkında bir şeyler yazmak isteyip istemediğim soruldu. Ben de bunun ne kadar zor olduğu hakkında bir şeyler yazmak istedim. Uzayda kapana kısılmış bir anne var, umutsuzca kızına ulaşmaya çalışıyor. Ve bir sebepten dolayı, o kız ormanda kaybolan küçük kız...