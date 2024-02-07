Uzayda Geçen Korkunç Dizinin Yaratıcısı Ürkütücü İlham Kaynağını İtiraf Etti
Uzayda Geçen Korkunç Dizinin Yaratıcısı Ürkütücü İlham Kaynağını İtiraf Etti
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Apple TV+'ın yeni uzay temalı dizisi "Constellation", korku ve gerilim dolu atmosferiyle dikkat çekiyor.
Peter Harness tarafından yaratılıp yazılan bu 8 bölümlük psikolojik gerilim serisi, Noomi Rapace'in canlandırdığı astronot Jo'nun hikayesini anlatıyor. Jo, uzaydaki bir felaketten sonra Dünya'ya döndüğünde hayatının önemli bölümlerinin eksik olduğunu fark eder.
Bu aksiyon dolu dizi, bir yandan insan psikolojisinin karanlık yönlerini keşfederken diğer yandan bir kadının kaybettiklerini geri kazanma mücadelesini gözler önüne seriyor.
Peter Harness, Daily Mail ile yaptığı bir röportajda dizinin ilham kaynağının kendisinin İsveç ormanlarında yaşadığı ürkütücü bir deneyim olduğunu belirtti.
Harness, bu deneyimi astronotların Dünya'ya dönüşlerinin zorluklarıyla birleştirerek Constellation’ın temelini oluşturduğunu ifade etti.
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Dizide James D’Arcy’nin canlandırdığı Jo’nun eşi Magnus, karakterin Dünya'ya dönüş sonrası değişen zihinsel durumunu çözmeye çalışıyor.
D'Arcy, senaryoyu ilk aldığında tüm bölümleri tek bir oturuşta okuduğunu ve hikayenin kendisini derinden etkilediğini söyledi.
Dizi, bilim kurgu, gerilim ve komplo dramalarını aynı potada eritirken aynı zamanda bir aile hikayesini de işliyor.
Constellation, 21 Şubat'ta ilk üç bölümüyle prömiyer yapacak ve 27 Mart'a kadar her hafta Çarşamba günü yeni bölümleri Apple TV+'ta yayınlanacak.
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