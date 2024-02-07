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Squid Game'in Yeni Sezonunu Beklerken Sizi Ekrana Kilitleyecek Birbirinden Harika Diziler

Squid Game'in Yeni Sezonunu Beklerken Sizi Ekrana Kilitleyecek Birbirinden Harika Diziler

kore dizisi dizi
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 09:01

'Squid Game'in ikinci sezonunu beklerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız, adeta bir solukta izleyeceğiniz muazzam dizileri sizler için listeledik. Bu diziler, her bölümüyle sizi ekran başına kilitlemeye, adrenalin ve merak dolu anlar yaşatmaya geliyor. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Black Knight, 2023

20. Black Knight, 2023

IMDb: 6.4 

Özet: Atmosferin yoğun şekilde kirlenmesi nedeniyle insanlık neredeyse tamamen yok olmuş ve katı bir sınıf sistemi kurulmuştur. Bu sınıflardan biri de nüfusun güvenliğinden sorumlu olan kuryelerdir. Bu takımın elit bir parçası olan 5-8, ekonominin tam bir kaosa sürüklenmemesini sağlamaya çalışır.

Oyuncular: Kim Woo-bin, Song Seung-heon, Kang You-Seok

19. Hellbound, 2021-

19. Hellbound, 2021-

IMDb: 6.6 

Özet: Dünya tam anlamıyla cehenneme dönmüştür. Doğaüstü varlıklar, insanları korkunç bir şekilde cezalandırarak, onları cehenneme mahkum eder. Yaşananlar büyük bir kargaşaya neden olur ve bu ortam ilahi adaleti benimseyen dini bir gruba zemin hazırlar.

Oyuncular: Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Jeong Min Park

18. The Silent Sea, 2021

18. The Silent Sea, 2021

IMDb: 6.9 

Özet: Dizi, Ay'daki 24 saatlik tehlikeli bir görev sırasında gizli sırlarla dolu terk edilmiş bir araştırma tesisinden örnekler almaya çalışan uzay kaşiflerinin hikayesini konu ediyor. Yakın gelecekte, Dünya'nın tüm doğal kaynakları tükendi. İnsanlık açlıkla karşı karşıya kalırken, Koreli bir uzay ekibi, dünyayı yok olmaktan kurtarmaya çalışmak için aya gönderilir. 

Oyuncular: Bae Doona, Gong Yoo, Lee Joon

17. Island, 2022-

17. Island, 2022-

IMDb: 6.9 

Özet: Jeju Adası kötü ruhlar tarafından ele geçirilir. Bir şeytan kovucu, rahip ve chaebol varisinin kaderinde, dünyanın sonunu getirmeye çalışan kötü ruhlara karşı savaşmak vardır. 

Oyuncular: Kim Nam-gil, Lee Da-hee, Cha Eun-woo

16. Gyeongseong Creature, 2023-

16. Gyeongseong Creature, 2023-

IMDb: 7.3 

Özet: Gyeongseong, 1945. Seul'de sömürge yönetiminin karanlık günlerinde, bir girişimci ve bir dedektif hayatta kalmaya çalışır ve insanlığın açgözlülüğünden doğan bir canavarla savaşır. 

Oyuncular: Park Seo-joon, Han So-hee, Wi Ha-joon

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15. Sweet Home, 2020-

15. Sweet Home, 2020-

IMDb: 7.3 

Özet: Hyun, Ailesini korkunç bir kazada kaybetmesinin ardından yalnız kalan bir lise öğrencisidir. Evini terk etmek zorunda kalan Hyun, canavarların insanlığı yok etmeye çalıştığı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Hyun, insan ırkından geriye kalanları kurtarmak için zamana karşı savaşmak zorunda kalır.

Oyuncular: Go Min-Si, Lee Si-young, Kim Hee-Jung

14. All of Us Are Dead, 2022-

14. All of Us Are Dead, 2022-

IMDb: 7.5 

Özet: All Of Us Are Dead, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor. Bir zombi virüsü bir okulu hızla etkisi altına alır. Virüs öğrencilerin bir kısmını yok ederken, sağ kalan öğrenciler, hayatta kalmak ve okuldan kaçmak için birlikte savaşır.

Oyuncular: Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun

13. Extracurricular, 2020-

13. Extracurricular, 2020-

IMDb: 7.6 

Özet: Çıkmaz bir hayattan kaçmaya kararlı olan yetenekli bir lise öğrencisi, üniversite parasını ödeyebilmek için ciddi bir suç dünyasına döner. Bu öğrenci, bir sınıf arkadaşının sırrına ilgi duymasıyla altüst olur.

Oyuncular: Kim Dong-Hee, Park Ju-hyun, Jung Da-bin

12. Alice in Borderland, 2020-

12. Alice in Borderland, 2020-

IMDb: 7.7 

Özet: İşsiz bir genç olan Ryohei Arisu zamanını bilgisayar oyunu oynayarak geçirir. Bir sabah uyandığında Tokyo’da hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını fark eder. Kendisini büyük bir oyunun içinde bulan Arisu ve arkadaşları hayatta kalmak için oyunu kurallarına göre oynamak zorundadır. Hayatı tehdit eden oyunlarda tek başına mücadele eden Usagi ile tanışan Arisu, bu yeni dünyanın sırrını çözmek için birlikte hareket etmeye karar verir.

Oyuncular: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijirô Murakami

11. Happiness, 2021-

11. Happiness, 2021-

IMDb: 7.8 

Özet: Yeni bir tür ölümcül virüs tüm şehre yayılır ve farklı sosyal sınıflardan insanların yaşadığı apartman mühürlenir. Virüs korkusu ve farklı sınıfların çatışmalarıyla, apartman sakinleri yeni yerleşim yerinde geçirmek ve hayatta kalmak zorundadır. 

Oyuncular: Han Hyo-joo, Park Hyung-sik, Jo Woo-jin

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10. My Name, 2021

10. My Name, 2021

IMDb: 7.8 

Özet: Genç bir kadın olan Yoon, babasının ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmek için organize bir suç çetesine katılır. Yoon aynı zamanda babasının gizemli ölümü hakkında daha fazla bilgi edinmek için polis departmanında köstebek olarak gizli göreve gider.

Oyuncular: Han So-hee, Park Hee-soon, Kim Sang-ho

9. Tale of the Nine Tailed, 2020-

9. Tale of the Nine Tailed, 2020-

IMDb: 7.9 

Özet: Nam Ji-A, ‘Şehrin Efsanelerini Bulmak’ isimli bir televizyon programının yapımcısıdır. O, yaptığı işte yapılmayanın peşinden giden, cesur biridir. Bir gün yaşadığı şehre ‘dokuz kuyruklu tilki’nin geldiğini öğrenir ve onun peşine düşer. Dokuz kuyruklu tilki, kore mitolojisinde yer alan efsanevi bir yaratıktır. Şehirdeki bu yaratığın adı Lee Yeon’dur. O, Baekdudaegan’daki dağlarda yaşayıp orayı yönetmekteydi. Yeni görevi, insanların hayatlarına karışan kargaşayı dünyadan temizlemektir. Nam Ji-A, programına çıkartmak için onun her adımını takip edecektir. 

Oyuncular: Lee Dong-wook, Kim Bum, Kim Yong-ji

8. Bad and Crazy, 2021-2022

8. Bad and Crazy, 2021-2022

IMDb: 8.0 

Özet: Bad and Crazy dizisinde, tüm hayatını materyalist ve züppe biri olarak geçiren bir polis dedektifinin hayatı aniden karşılaştığı bir olay sonrasında tepe taklak olur. İçinde gizli bir kişiliği ortaya çıkar. Gizli kişiliği olan 'K' uyandıktan sonra adalet için savaşan yolsuzluklara karşı mücadele eden bir kahramana dönüşür. 

Oyuncular: Lee Dong-wook, Han Ji-Eun, Cha Hak-yeon

7. The Uncanny Counter, 2020-2023

7. The Uncanny Counter, 2020-2023

IMDb: 8.0 

Özet: The Uncanny Counter dizisi, gündüzleri erişte dükkanında çalışıp geceleri iblis peşinde koşan Avcılar'ın insanlarla beslenen hain iblisleri yakalamak için özel güçlerini kullanmalarını anlatıyor. 

Oyuncular: Jo Byeong-gyu, Yoo Joon-sang, Kim Se-jeong

6. Bloodhounds, 2023-

6. Bloodhounds, 2023-

IMDb: 8.1 

Özet: Zor durumdakilere borç veren hayırsever bir iş insanı adına çalışan iki boksör, mali açıdan çıkmazda olanların sırtından geçinen acımasız bir tefeciyi devirmek için el ele verir. 

Oyuncular: Woo Do-Hwan, Lee Sang-yi, Huh Joon-ho

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5. Vagabond, 2019

5. Vagabond, 2019

IMDb: 8.1  

ÖzetDizi, gizemli bir uçak kazası soruşturmasına karışan ve daha sonra ülkede yapılan yolsuzluklar hakkında bilgi toplamaya başlayan sıradan bir adamın etrafında dönmektedir.  

Oyuncular: Lee Seung-gi, Bae Suzy, Moon Jeong-Hee

4. Vincenzo, 2021-

4. Vincenzo, 2021-

IMDb: 8.4  

Özet: 'Vincenzo', örgütü içindeki bir çatışma nedeniyle Kore'ye geri dönen İtalyan avukat Vincenzo Cassano'nun hikayesini anlatıyor. Korece adı Park Joo-Hyung olan Vincenzo Cassano, İtalya’da mafyalara danışmalık yapan bir avukattır. Ancak, mafya grupları arasında bir savaş başlayınca Kore’ye geri döner. Burada, sosyal adaleti kendi yoluyla sağlamaya çalışır. Bu süreçte, aldığı davaları kazanmak için her şeyi yapan Avukat Hong Cha-Young'a âşık olur. Kötü adamların kullandığı yöntemleri kullanarak adaleti birlikte gerçekleştirirler.  

Oyuncular: Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Taecyeon

3. Flower of Evil, 2020

3. Flower of Evil, 2020

IMDb: 8.6 

Özet: Karanlık geçmişini herkesten saklayan bir adam kusursuz aile babası görüntüsünün ardına gizlenirken dedektif karısı bir dizi cinayeti araştırmaya başlar ve işler değişir.

Oyuncular: Lee Joon-gi, Moon Chae-Won, Seo Hyun-woo

2. Twenty Five Twenty One, 2022

2. Twenty Five Twenty One, 2022

IMDb: 8.6 

Özet: Twenty Five Twenty One dizisi, hayallerin ulaşılmaz göründüğü bir zamanda, genç bir eskrimcinin büyük hırsların peşine düşmesi ve hayatını yeniden inşa etmeye çalışan çalışkan bir gençle tanışmasını konu edinir. 

Oyuncular: Nam Joo-hyuk, Kim Ji-yeon, Choi Hyun-wook

1. Crash Landing on You, 2019-2020

1. Crash Landing on You, 2019-2020

IMDb: 8.7  

ÖzetDizi, bir Güney Koreli kadın ile bir Kuzey Koreli adamın arasındaki aşk hikâyesini konu almaktadır. Güney Kore'deki bir holdingin mirasçısı olan Yoon Se-Ri yamaç paraşütü yaparken sert rüzgar nedeni ile Kuzey Kore'ye acil iniş yapmak zorunda kalır.

Oyuncular: Hyun Bin, Son Ye-jin, Seo Ji-hye

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