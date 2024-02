Squid Game'in Yeni Sezonunu Beklerken Sizi Ekrana Kilitleyecek Birbirinden Harika Diziler

IMDb: 7.5

Özet: All Of Us Are Dead, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor. Bir zombi virüsü bir okulu hızla etkisi altına alır. Virüs öğrencilerin bir kısmını yok ederken, sağ kalan öğrenciler, hayatta kalmak ve okuldan kaçmak için birlikte savaşır.

Oyuncular: Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun