Squid Game'in Yeni Sezonunu Beklerken Sizi Ekrana Kilitleyecek Birbirinden Harika Diziler

IMDb: 7.7

Özet: İşsiz bir genç olan Ryohei Arisu zamanını bilgisayar oyunu oynayarak geçirir. Bir sabah uyandığında Tokyo’da hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını fark eder. Kendisini büyük bir oyunun içinde bulan Arisu ve arkadaşları hayatta kalmak için oyunu kurallarına göre oynamak zorundadır. Hayatı tehdit eden oyunlarda tek başına mücadele eden Usagi ile tanışan Arisu, bu yeni dünyanın sırrını çözmek için birlikte hareket etmeye karar verir.

Oyuncular: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijirô Murakami