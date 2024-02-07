Squid Game'in Yeni Sezonunu Beklerken Sizi Ekrana Kilitleyecek Birbirinden Harika Diziler
Squid Game'in Yeni Sezonunu Beklerken Sizi Ekrana Kilitleyecek Birbirinden Harika Diziler
'Squid Game'in ikinci sezonunu beklerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız, adeta bir solukta izleyeceğiniz muazzam dizileri sizler için listeledik. Bu diziler, her bölümüyle sizi ekran başına kilitlemeye, adrenalin ve merak dolu anlar yaşatmaya geliyor. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Black Knight, 2023
19. Hellbound, 2021-
18. The Silent Sea, 2021
17. Island, 2022-
16. Gyeongseong Creature, 2023-
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15. Sweet Home, 2020-
14. All of Us Are Dead, 2022-
13. Extracurricular, 2020-
12. Alice in Borderland, 2020-
11. Happiness, 2021-
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10. My Name, 2021
9. Tale of the Nine Tailed, 2020-
8. Bad and Crazy, 2021-2022
7. The Uncanny Counter, 2020-2023
6. Bloodhounds, 2023-
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5. Vagabond, 2019
4. Vincenzo, 2021-
3. Flower of Evil, 2020
2. Twenty Five Twenty One, 2022
1. Crash Landing on You, 2019-2020
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